Не вздумайте это делать 11 марта: три опасных запрета, которые могут испортить вам весь год

Алла Пугачева перестала выходить на связь Тесты Ушел из жизни Гордон Игры Сонник

Топ новостей недели

Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлениемБрошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением Оказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-ЙоркаОказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-Йорка "Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально "Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности"Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности

Лента новостей

Среда 11 марта

02:49Не вздумайте это делать 11 марта: три опасных запрета, которые могут испортить вам весь год 19:06"С пополнением!": вернувшаяся в Россию Настя Ивлеева объявила о радостном событии 15:32Эксперты ДИТ рассказали, как получить точный и полезный ответ от нейросетей 15:27Собянин рассказал о передовых разработках для московских пожарных 13:12"Я старался вести себя прилично": Прилучный впервые рассказал об изменах Агате Муцениеце 12:55"Это все, кранты": Анастасия Волочкова раскрыла всю правду о своей болезни 11:57Лариса Долина пошла на крайние меры: за чем теперь прячется певица после скандала с квартирой 10:24"Он мне не понравился": Мария Аронова сделала неожиданное признание о Гарике Харламове 09:18Теперь шизофреников можно будет "вычислить" с помощью этого простого метода 00:39Воздержитесь от этих вещей 10 марта, чтобы не остаться без копейки в кармане 18:58"Влияет на работу мозга после 70": доктор Павлова раскрыла секрет ясного ума в старости 14:15"Без изнуряющей жары": эксперт назвал 7 стран для идеального пляжного отдыха в марте 10:08Кризис после 8 марта: что это такое и как с ним справиться 03:31Не ложитесь спать в это время 9 марта, чтобы не остаться ни с чем 18:39Доктор Мясников рассказал правду о печени, которую скрывают от обычных людей 16:01"Сэкономить до 40% на отдыхе": эксперт объяснила, почему именно в марте нужно планировать летний отпуск 13:20"Обман длиною в век": какую тайну о 8 марта годами скрывали от миллионов людей 10:10"Муж лишил меня праздника": Наташа Королева и другие звезды раскрыли правду о подарках на 8 Марта 00:04Как притянуть суженого в день 8 марта: этот секрет знали еще наши предки 19:29Без него не допустят до ОГЭ: для девятиклассников вводят новый обязательный экзамен 15:26 "У нас такая медицина, которую мы заслужили": доктор Мясников вскрыл горькую правду о лечении в России 12:08"Синдром весеннего выгорания": психолог объяснила, как отличить обычную усталость от опасной депрессии 08:32Счастье улетит бесследно: почему 7 марта категорически нельзя затевать уборку и стирку 18:21Одно простое правило: ученые раскрыли секрет борьбы со старением мозга 16:07"Обо мне так же забудут": Елена Яковлева сделала пугающее признание в день своего юбилея 14:20Стало известно, кто возглавит МХАТ: объявлено о громких кадровых перестановках в театральной среде 13:26Вездеход-амфибию для эвакуации раненых передали бойцам из Подмосковья 12:22"Не пророк, но все вижу": 63-летний Григорий Лепс сделал неожиданное признание о будущем 10:51"Невестку такую терпеть не буду": Ирина Дубцова ополчилась на экс-пассию Лепса, которая вовсю "окучивает" ее сына 09:18Оставшаяся без зрителей Лолита пошла на крайние меры: вот что она сделала 01:51День пробуждения силы: почему 6 марта важно довести все дела до конца 19:06Всего 10 минут: ученые нашли способ победить депрессию без врачей и таблеток 17:22Успеть до апреля: названы самые яркие события марта, ради которых стоит собрать чемодан 15:26"Свободный парень": Семенович призналась в переменах в отношениях с женатым избранником 13:32"Не было такого": Андрей Губин оправдался за резкие слова в адрес Сергея Жукова 11:46Тюльпаны по цене роз: эксперты рассказали, когда лучше всего покупать цветы к празднику 10:07Опозорившаяся певица Слава публично плюнула в своих фанатов 08:46Лера Кудрявцева на глазах у всех высмеяла мужа после скандала с алкоголизмом и разводом 02:23Ни в коем случае не смотрите на небо в это время 5 марта – можете навсегда спугнуть удачу 19:18Не сахар: ученые выяснили, что на самом деле делает газировку вкусной 17:03"Руку стало тяжелее поднимать": Денис Родькин тайно женился на наследнице Кшесинской 15:04Не спасет нервную систему: вся правда о повальном увлечении магнием и его реальной пользе 13:18Праздничную программу подготовили в парках Подмосковья к 8 марта 13:15Активно мутирует: доктор Мясников рассказал правду о новой пугающей лихорадке из Амазонии 12:20Битва за сияние: 9 популярных сывороток сошлись в схватке за народную любовь в голосовании Клео.ру 10:44С трудом передвигается: Кристина Орбакайте раскрыла проблемы со здоровьем Аллы Пугачевой 09:24Пригожин жестко поставил Губина на место: скандал в шоу-бизнесе набирает обороты 03:50Вернется в десятикратном размере: что нельзя делать 4 марта, чтобы весна принесла удачу 17:30Вскрылось, где может скрываться оказавшаяся в критической ситуации 76-летняя Пугачева 15:25"Плата за свободу": почему российские студенты массово отказываются от работы в офисе
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Не вздумайте это делать 11 марта: три опасных запрета, которые могут испортить вам весь год

Не вздумайте это делать 11 марта: три опасных запрета, которые могут испортить вам весь год
370

Этот день в народе издавна считался особенным, и наши предки старались соблюдать ряд правил, чтобы не навлечь на себя неприятности на весь предстоящий год.

Согласно народному календарю, 11 марта наши предки отмечали день Порфирия Позднего. В это время природа начинает активно просыпаться, но погода остается обманчивой: теплые солнечные дни могут внезапно смениться морозами, а таяние снегов — гололедом. С этими переменами в климате в старину связывали множество примет и предостережений. Считалось, что если нарушить определенные табу, можно накликать на себя болезнь или финансовые неурядицы.

Что категорически запрещено делать 11 марта?

Народная мудрость гласит, что существуют три вещи, от которых в этот понедельник лучше воздержаться:

  • Нельзя заводить новые знакомства. Верили, что люди, встретившиеся впервые в этот день, могут принести в жизнь обман или стать источником серьезных проблем. Если вам предстоит деловая встреча, старайтесь держать дистанцию и не доверять случайным словам.
  • Не стоит заниматься рукоделием и шитьем. Считалось, что нитки, которые путаются в этот день, предвещают хаос в мыслях и делах. Любая мелкая неприятность с иголкой или тканью воспринималась как предвестник затянувшихся трудностей.
  • Нельзя оставлять без присмотра домашний скот. В старину говорили, что именно 11 марта просыпаются злые силы, способные навредить хозяйству. Сегодня этот запрет можно трансформировать в совет: уделите повышенное внимание безопасности вашего имущества и домашних питомцев.

Как привлечь удачу?

Несмотря на строгие ограничения, день несет и положительный настрой. Чтобы год прошел благополучно, наши предки советовали заниматься обычными домашними делами, но делать это в спокойном темпе. Также 11 марта благоприятно посвятить время планированию покупок или обновлению гардероба — считалось, что именно в этот день вещи, приобретенные для дома, будут служить долго и принесут в семью уют.

Не забывайте, что народные приметы — это лишь часть культурного наследия. Однако следовать им или нет — личное дело каждого, ведь, как говорили наши бабушки, "береженого Бог бережет".

Шоу-бизнес в Telegram

11 марта 2026, 02:49
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Воздержитесь от этих вещей 10 марта, чтобы не остаться без копейки в кармане

Не ложитесь спать в это время 9 марта, чтобы не остаться ни с чем

"С пополнением!": вернувшаяся в Россию Настя Ивлеева объявила о радостном событии

"С пополнением!": вернувшаяся в Россию Настя Ивлеева объявила о радостном событии
Популярная блогерша провела несколько недель в экзотической Африке.

"Я старался вести себя прилично": Прилучный впервые рассказал об изменах Агате Муцениеце

"Я старался вести себя прилично": Прилучный впервые рассказал об изменах Агате Муцениеце
Знаменитый актер решился на предельно честный разговор о своем прошлом, который заставил поклонников иначе взглянуть на его скандальный развод. Павел Прилучный долго хранил молчание о деталях своего первого брака, но в свежем интервью Лауре Джугелии он расставил все точки над "i".

"Это все, кранты": Анастасия Волочкова раскрыла всю правду о своей болезни

"Это все, кранты": Анастасия Волочкова раскрыла всю правду о своей болезни
Никто и не догадывался, через какое испытание пришлось пройти знаменитой балерине в полном одиночестве. Анастасия Волочкова всегда славилась своим умением терпеть боль ради сцены, но на этот раз ситуация вышла из-под контроля.

Лариса Долина пошла на крайние меры: за чем теперь прячется певица после скандала с квартирой

Лариса Долина пошла на крайние меры: за чем теперь прячется певица после скандала с квартирой
Жизнь известной артистки круто изменилась, и теперь каждое ее появление на публике напоминает тщательно спланированную спецоперацию. Привычный уклад жизни Ларисы Долиной остался в прошлом.

"Он мне не понравился": Мария Аронова сделала неожиданное признание о Гарике Харламове

"Он мне не понравился": Мария Аронова сделала неожиданное признание о Гарике Харламове
Откровенный рассказ знаменитой актрисы о закулисье съемок новой комедии раскрыл неожиданные подробности ее отношений с главным шоуменом страны. В российский прокат выходит продолжение популярной комедии "Теща", где место Ларисы Гузеевой заняла харизматичная Мария Аронова.

Выбор читателей

09/03Пнд"Влияет на работу мозга после 70": доктор Павлова раскрыла секрет ясного ума в старости 10/03ВтрВоздержитесь от этих вещей 10 марта, чтобы не остаться без копейки в кармане 10/03Втр"Он мне не понравился": Мария Аронова сделала неожиданное признание о Гарике Харламове 09/03ПндКризис после 8 марта: что это такое и как с ним справиться 09/03Пнд"Без изнуряющей жары": эксперт назвал 7 стран для идеального пляжного отдыха в марте 10/03ВтрТеперь шизофреников можно будет "вычислить" с помощью этого простого метода