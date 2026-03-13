Вес начнет вас "слушаться": названы 10 гормонов, из-за которых жир не уходит даже при диетах

Многие списывают лишние килограммы на плохую силу воли, однако настоящая причина часто кроется в глубоком разладе внутренней системы организма.



В погоне за бодипозитивом легко забыть о том, что лишний вес — это прежде всего вопрос здоровья, а не только красоты. Правильный баланс жировой и мышечной ткани обеспечивает нам активное долголетие и избавляет от постоянной усталости. Если вы уже отказались от сладкого и начали ходить в спортзал, а стрелка весов замерла на месте, значит, пришло время проверить эндокринную систему. Эксперты уверены: как только вы наведете порядок в организме, "вес начнет вас слушаться".

Главные регуляторы метаболизма

Первым в списке идет гормон щитовидной железы Т3 (трийодтиронин). При его нехватке обмен веществ замедляется, и в теле задерживается лишняя жидкость. Если наладить работу щитовидки, 2-3 килограмма отеков могут уйти буквально за пару дней.

Не менее важен инсулин, который отвечает за уровень сахара. Если вы едите слишком часто, клетки теряют к нему чувствительность. Это состояние называется инсулинорезистентностью и является прямым путем к накоплению жировых запасов, которые организм отказывается отдавать.

Почему чувство сытости пропадает

За наш аппетит отвечают два ключевых игрока: лептин и грелин.

Лептин дает сигнал о сытости. Если злоупотреблять углеводами, мозг перестает "слышать" этот гормон, и человек хочет есть снова и снова.

Грелин — это гормон голода. Удивительно, но чем выше ваш вес, тем больше грелина вырабатывает тело, загоняя вас в замкнутый круг переедания.

Женское здоровье и "жиросжигатели"

Баланс эстрогенов и прогестерона критически важен для женской фигуры. Прогестерон обладает мощным противоотечным действием, но его уровень начинает падать уже после 30 лет. В условиях стресса дефицит этого гормона приводит к тому, что вес начинает расти "как на дрожжах".

На помощь здесь должен приходить тестостерон. Это не только мужской гормон, но и отличный природный жиросжигатель, который помогает поддерживать мышцы и плотность костей. Также стоит следить за уровнем пролактина: его избыток провоцирует зверский аппетит и часто мешает похудеть молодым мамам.

Сон и стресс: скрытые враги

Кортизол, или гормон стресса, заставляет организм откладывать жир именно в области талии. Чтобы справиться с ним, недостаточно просто "не нервничать" — нужно восполнять дефициты витаминов и работать над качеством нейромедиаторов.

Завершает список "дирижер" всего эндокринного оркестра — мелатонин. Чтобы он работал правильно, нужно засыпать до полуночи в абсолютной темноте и убирать гаджеты за час до сна. Если дать мелатонину возможность правильно управлять процессами в организме, тело само начнет избавляться от лишнего во время ночного отдыха.