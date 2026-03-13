Вес начнет вас "слушаться": названы 10 гормонов, из-за которых жир не уходит даже при диетах

Невеста Лепса раскрыла всю правду об их отношениях Тесты Валерия Чекалина госпитализирована в онкоцентр Игры Сонник

Оставшаяся без зрителей Лолита пошла на крайние меры: вот что она сделалаОставшаяся без зрителей Лолита пошла на крайние меры: вот что она сделала "Не пророк, но все вижу": 63-летний Григорий Лепс сделал неожиданное признание о будущем"Не пророк, но все вижу": 63-летний Григорий Лепс сделал неожиданное признание о будущем "Невестку такую терпеть не буду": Ирина Дубцова ополчилась на экс-пассию Лепса, которая вовсю "окучивает" ее сына"Невестку такую терпеть не буду": Ирина Дубцова ополчилась на экс-пассию Лепса, которая вовсю "окучивает" ее сына Доктор Мясников рассказал правду о печени, которую скрывают от обычных людейДоктор Мясников рассказал правду о печени, которую скрывают от обычных людей

17:04Сделал друг из оккультных кругов: раскрыта тайна внезапного возвращения Булановой на вершину чартов 15:29Вес начнет вас "слушаться": названы 10 гормонов, из-за которых жир не уходит даже при диетах 14:56ИИ-помощник по вывозу стройотходов принял 2 тыс. звонков в Подмосковье 14:12"Это не показатель здоровья": доктор Мясников объяснил, почему нормальный холестерин не спасает от инфаркта 12:14Ученые назвали ту самую дозу кофе, которая спасает от депрессии 10:33"Я не дам раку забрать ее": жених Лерчек снял первое видео из онкоцентра 09:20"Контракт был": невеста Лепса раскрыла горькую правду об их расставании 01:40"Чертов день" 13 марта: что не рекомендуется делать в эту пятницу, чтобы не испортить себе жизнь 19:15Правило "до полуночи" не работает: Бехтерева назвала идеальное время для отхода ко сну 17:36Сдала: Пугачева опирается на палку, пока Галкин* светится от счастья 15:26Пейте этот чай каждый день и чихание прекратится: японские ученые нашли неожиданный способ борьбы с аллергией 13:03Стало известно, на чьи деньги обзавелся недвижимостью в столице Прохор Шаляпин 10:47Царская набережная стала одним из самых популярных мест Москвы – Собянин 10:40Семейный фестиваль "Традиция" пройдет в кинопарке "Москино" в июне 09:39Денег на лечение нет: Артем Чекалин спасает умирающую Лерчек, пока врачи отказывают в госпитализации 03:10Почему 12 марта опасно выходить за порог: старинный запрет, который спасет ваш кошелек и нервы 19:24"Медленный метаболизм" – это миф: ученые назвали реальную причину, по которой вы не можете похудеть 17:25Более 50 тыс. нарушений чистоты устранили в Подмосковье с помощью ИИ с начала года 17:14Оскандалившаяся певица Слава решилась на радикальные меры 15:27Найден способ легко укрепить связь между детьми и родителями 13:44"Два общих наркоза и запрет на танцы": Анастасия Волочкова шокировала фанатов новостями о своем состоянии после операции в Германи 11:55Собянин рассказал, как Москва поддерживает столичные фармкомпании 11:47На юге Москвы восстановили исторический облик 30 домов в неоклассическом стиле 11:11Близкие Валерии Чекалиной раскрыли страшную правду о состоянии блогерши 09:30Алла Пугачева ответит рублем: за что от певицы требуют 5 миллионов компенсации 02:49Не вздумайте это делать 11 марта: три опасных запрета, которые могут испортить вам весь год 19:06"С пополнением!": вернувшаяся в Россию Настя Ивлеева объявила о радостном событии 15:32Эксперты ДИТ рассказали, как получить точный и полезный ответ от нейросетей 15:27Собянин рассказал о передовых разработках для московских пожарных 13:12"Я старался вести себя прилично": Павел Прилучный впервые рассказал об изменах Агате Муцениеце 12:55"Это все, кранты": Анастасия Волочкова раскрыла всю правду о своей болезни 11:57Лариса Долина пошла на крайние меры: за чем теперь прячется певица после скандала с квартирой 10:24"Он мне не понравился": Мария Аронова сделала неожиданное признание о Гарике Харламове 09:18Теперь шизофреников можно будет "вычислить" с помощью этого простого метода 00:39Воздержитесь от этих вещей 10 марта, чтобы не остаться без копейки в кармане 18:58"Влияет на работу мозга после 70": доктор Павлова раскрыла секрет ясного ума в старости 14:15"Без изнуряющей жары": эксперт назвал 7 стран для идеального пляжного отдыха в марте 10:08Кризис после 8 марта: что это такое и как с ним справиться 03:31Не ложитесь спать в это время 9 марта, чтобы не остаться ни с чем 18:39Доктор Мясников рассказал правду о печени, которую скрывают от обычных людей 16:01"Сэкономить до 40% на отдыхе": эксперт объяснила, почему именно в марте нужно планировать летний отпуск 13:20"Обман длиною в век": какую тайну о 8 марта годами скрывали от миллионов людей 10:10"Муж лишил меня праздника": Наташа Королева и другие звезды раскрыли правду о подарках на 8 Марта 00:04Как притянуть суженого в день 8 марта: этот секрет знали еще наши предки 19:29Без него не допустят до ОГЭ: для девятиклассников вводят новый обязательный экзамен 15:26 "У нас такая медицина, которую мы заслужили": доктор Мясников вскрыл горькую правду о лечении в России 12:08"Синдром весеннего выгорания": психолог объяснила, как отличить обычную усталость от опасной депрессии 08:32Счастье улетит бесследно: почему 7 марта категорически нельзя затевать уборку и стирку 18:21Одно простое правило: ученые раскрыли секрет борьбы со старением мозга 16:07"Обо мне так же забудут": Елена Яковлева сделала пугающее признание в день своего юбилея
Вес начнет вас "слушаться": названы 10 гормонов, из-за которых жир не уходит даже при диетах

Вес начнет вас "слушаться": названы 10 гормонов, из-за которых жир не уходит даже при диетах
351

Многие списывают лишние килограммы на плохую силу воли, однако настоящая причина часто кроется в глубоком разладе внутренней системы организма.

В погоне за бодипозитивом легко забыть о том, что лишний вес — это прежде всего вопрос здоровья, а не только красоты. Правильный баланс жировой и мышечной ткани обеспечивает нам активное долголетие и избавляет от постоянной усталости. Если вы уже отказались от сладкого и начали ходить в спортзал, а стрелка весов замерла на месте, значит, пришло время проверить эндокринную систему. Эксперты уверены: как только вы наведете порядок в организме, "вес начнет вас слушаться".

Главные регуляторы метаболизма

Первым в списке идет гормон щитовидной железы Т3 (трийодтиронин). При его нехватке обмен веществ замедляется, и в теле задерживается лишняя жидкость. Если наладить работу щитовидки, 2-3 килограмма отеков могут уйти буквально за пару дней.

Не менее важен инсулин, который отвечает за уровень сахара. Если вы едите слишком часто, клетки теряют к нему чувствительность. Это состояние называется инсулинорезистентностью и является прямым путем к накоплению жировых запасов, которые организм отказывается отдавать.

Почему чувство сытости пропадает

За наш аппетит отвечают два ключевых игрока: лептин и грелин.

  • Лептин дает сигнал о сытости. Если злоупотреблять углеводами, мозг перестает "слышать" этот гормон, и человек хочет есть снова и снова.
  • Грелин — это гормон голода. Удивительно, но чем выше ваш вес, тем больше грелина вырабатывает тело, загоняя вас в замкнутый круг переедания.

Женское здоровье и "жиросжигатели"

Баланс эстрогенов и прогестерона критически важен для женской фигуры. Прогестерон обладает мощным противоотечным действием, но его уровень начинает падать уже после 30 лет. В условиях стресса дефицит этого гормона приводит к тому, что вес начинает расти "как на дрожжах".

На помощь здесь должен приходить тестостерон. Это не только мужской гормон, но и отличный природный жиросжигатель, который помогает поддерживать мышцы и плотность костей. Также стоит следить за уровнем пролактина: его избыток провоцирует зверский аппетит и часто мешает похудеть молодым мамам.

Сон и стресс: скрытые враги

Кортизол, или гормон стресса, заставляет организм откладывать жир именно в области талии. Чтобы справиться с ним, недостаточно просто "не нервничать" — нужно восполнять дефициты витаминов и работать над качеством нейромедиаторов.

Завершает список "дирижер" всего эндокринного оркестра — мелатонин. Чтобы он работал правильно, нужно засыпать до полуночи в абсолютной темноте и убирать гаджеты за час до сна. Если дать мелатонину возможность правильно управлять процессами в организме, тело само начнет избавляться от лишнего во время ночного отдыха.

13 марта 2026, 15:29
Фото: freepik.com
По теме

Секрет стройности Нонны Гришаевой: отказ всего от одной вещи изменил ее жизнь после 45

"Стройные снаружи, разрушенные внутри": вскрыта пугающая правда о популярной диете

Сделал друг из оккультных кругов: раскрыта тайна внезапного возвращения Булановой на вершину чартов

Сделал друг из оккультных кругов: раскрыта тайна внезапного возвращения Булановой на вершину чартов
Татьяна Буланова шокировала фанатов неожиданным признанием. Долгое время все гадали, как артистке удалось снова стать настолько востребованной.

"Это не показатель здоровья": доктор Мясников объяснил, почему нормальный холестерин не спасает от инфаркта

"Это не показатель здоровья": доктор Мясников объяснил, почему нормальный холестерин не спасает от инфаркта
Оказывается, даже идеальные цифры в бланке не гарантируют, что ваше сердце в безопасности. Доктор Александр Мясников привел пугающую статистику в своем канале в мессенджере MAX: половина пациентов, которые попадают в больницу с острым инфарктом, имели практически нормальный уровень холестерина.

Ученые назвали ту самую дозу кофе, которая спасает от депрессии

Ученые назвали ту самую дозу кофе, которая спасает от депрессии
Новое масштабное исследование показало, что популярный напиток может стать защитой для психики. Но только если соблюдать строгую дозировку. Ученые из Университета Фудань проанализировали данные почти полумиллиона человек.

"Я не дам раку забрать ее": жених Лерчек снял первое видео из онкоцентра

"Я не дам раку забрать ее": жених Лерчек снял первое видео из онкоцентра
Борьба за жизнь Валерии Чекалиной перешла в решающую стадию. Жених артистки, аргентинец Луис Сквиччиарини, показал кадры из клиники, где блогер готовится к тяжелому лечению. Жених Лерчек, аргентинец Луис Сквиччиарини, опубликовал видео прямо из клиники.

"Контракт был": невеста Лепса раскрыла горькую правду об их расставании

"Контракт был": невеста Лепса раскрыла горькую правду об их расставании
После разрыва с Григорием Лепсом его молодая избранница Аврора Киба решила не отсиживаться в тени. Девушка запустила собственное шоу "Кибаленд", где первым делом ответила на самые неудобные вопросы о жизни со звездой. Долгое время в сети шептались, что роман певца и юной красавицы — это обычный пиар.

