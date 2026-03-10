Воздержитесь от этих вещей 10 марта, чтобы не остаться без копейки в кармане

Алла Пугачева перестала выходить на связь Тесты Ушел из жизни Гордон Игры Сонник

Топ новостей недели

Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлениемБрошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением Оказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-ЙоркаОказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-Йорка "Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально "Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности"Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности

Лента новостей

Понедельник 9 марта

00:39Воздержитесь от этих вещей 10 марта, чтобы не остаться без копейки в кармане 18:58"Влияет на работу мозга после 70": доктор Павлова раскрыла секрет ясного ума в старости 14:15"Без изнуряющей жары": эксперт назвал 7 стран для идеального пляжного отдыха в марте 10:08Кризис после 8 марта: что это такое и как с ним справиться 03:31Не ложитесь спать в это время 9 марта, чтобы не остаться ни с чем 18:39Доктор Мясников рассказал правду о печени, которую скрывают от обычных людей 16:01"Сэкономить до 40% на отдыхе": эксперт объяснила, почему именно в марте нужно планировать летний отпуск 13:20"Обман длиною в век": какую тайну о 8 марта годами скрывали от миллионов людей 10:10"Муж лишил меня праздника": Наташа Королева и другие звезды раскрыли правду о подарках на 8 Марта 00:04Как притянуть суженого в день 8 марта: этот секрет знали еще наши предки 19:29Без него не допустят до ОГЭ: для девятиклассников вводят новый обязательный экзамен 15:26 "У нас такая медицина, которую мы заслужили": доктор Мясников вскрыл горькую правду о лечении в России 12:08"Синдром весеннего выгорания": психолог объяснила, как отличить обычную усталость от опасной депрессии 08:32Счастье улетит бесследно: почему 7 марта категорически нельзя затевать уборку и стирку 18:21Одно простое правило: ученые раскрыли секрет борьбы со старением мозга 16:07"Обо мне так же забудут": Елена Яковлева сделала пугающее признание в день своего юбилея 14:20Стало известно, кто возглавит МХАТ: объявлено о громких кадровых перестановках в театральной среде 13:26Вездеход-амфибию для эвакуации раненых передали бойцам из Подмосковья 12:22"Не пророк, но все вижу": 63-летний Григорий Лепс сделал неожиданное признание о будущем 10:51"Невестку такую терпеть не буду": Ирина Дубцова ополчилась на экс-пассию Лепса, которая вовсю "окучивает" ее сына 09:18Оставшаяся без зрителей Лолита пошла на крайние меры: вот что она сделала 01:51День пробуждения силы: почему 6 марта важно довести все дела до конца 19:06Всего 10 минут: ученые нашли способ победить депрессию без врачей и таблеток 17:22Успеть до апреля: названы самые яркие события марта, ради которых стоит собрать чемодан 15:26"Свободный парень": Семенович призналась в переменах в отношениях с женатым избранником 13:32"Не было такого": Андрей Губин оправдался за резкие слова в адрес Сергея Жукова 11:46Тюльпаны по цене роз: эксперты рассказали, когда лучше всего покупать цветы к празднику 10:07Опозорившаяся певица Слава публично плюнула в своих фанатов 08:46Лера Кудрявцева на глазах у всех высмеяла мужа после скандала с алкоголизмом и разводом 02:23Ни в коем случае не смотрите на небо в это время 5 марта – можете навсегда спугнуть удачу 19:18Не сахар: ученые выяснили, что на самом деле делает газировку вкусной 17:03"Руку стало тяжелее поднимать": Денис Родькин тайно женился на наследнице Кшесинской 15:04Не спасет нервную систему: вся правда о повальном увлечении магнием и его реальной пользе 13:18Праздничную программу подготовили в парках Подмосковья к 8 марта 13:15Активно мутирует: доктор Мясников рассказал правду о новой пугающей лихорадке из Амазонии 12:20Битва за сияние: 9 популярных сывороток сошлись в схватке за народную любовь в голосовании Клео.ру 10:44С трудом передвигается: Кристина Орбакайте раскрыла проблемы со здоровьем Аллы Пугачевой 09:24Пригожин жестко поставил Губина на место: скандал в шоу-бизнесе набирает обороты 03:50Вернется в десятикратном размере: что нельзя делать 4 марта, чтобы весна принесла удачу 17:30Вскрылось, где может скрываться оказавшаяся в критической ситуации 76-летняя Пугачева 15:25"Плата за свободу": почему российские студенты массово отказываются от работы в офисе 15:18Афиша мероприятий на март-2026: выставки, спектакли и концерты 14:40Собянин объявил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной 14:32Московские ярмарки предлагают белковые альтернативы в Великий пост 14:16Что подарить на праздник 8 марта – идеи подарков 13:31"Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности 11:30Названы три лучшие зубные щетки по мнению россиян: опубликован народный рейтинг от Клео.ру 10:51Мужчины назвали главные "тревожные звоночки" в поведении женщин: сразу бежать 09:56Бомбоубежищ нет: Алла Пугачева оказалась в ловушке на Кипре после ракетного удара 02:52"Черное под запретом": почему 3 марта темная одежда может разрушить ваше будущее
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Воздержитесь от этих вещей 10 марта, чтобы не остаться без копейки в кармане

Воздержитесь от этих вещей 10 марта, чтобы не остаться без копейки в кармане
1302

Этот весенний день в народном календаре считается одним из самых коварных из-за старинного поверья о невидимой силе, которая только и ждет момента, чтобы навредить человеку.

В народном месяцеслове 10 марта называют днем Тараса Кумашника. В православии в это время почитают святителя Тарасия, однако в народном сознании христианские традиции тесно переплелись с суевериями. Главным персонажем этого дня стала мифическая Кумашница — злой дух лихорадки, который, согласно легендам, весной становится особенно агрессивным и опасным.

Самый строгий и известный запрет этого дня касается отдыха. Наши предки верили, что 10 марта категорически нельзя спать до захода солнца. Считалось, что именно в момент сна человек становится максимально беззащитным перед Кумашницей. Лихорадка бродит по домам и ищет тех, кто прилег отдохнуть в светлое время суток, чтобы проникнуть в их тело.

Существовало твердое убеждение: если человек уснет днем, то это обязательно "притянет болезни и беды" в его жизнь. Проснувшись, такой человек может почувствовать сильную слабость, которая со временем перерастет в затяжной недуг. Особенно тщательно в этот день следили за детьми и пожилыми людьми, стараясь занять их делами или разговорами до наступления глубоких сумерек.

Еще один важный запрет связан с окнами. 10 марта нельзя смотреть в дом с улицы через оконное стекло. Верили, что таким образом можно невольно "пригласить" болезнь внутрь или сглазить семейное благополучие. Окна в этот день старались занавешивать плотнее, чтобы лихорадка не нашла лазейку.

Также в день Тараса Кумашника старались не задерживаться на пороге. Порог в народной культуре всегда считался границей между миром живых и миром теней. Стоять на нем сегодня — плохая примета. Это могло привести к тому, что удача покинет семью, а на ее место придут бесконечные ссоры и финансовые затруднения.

Финансовые вопросы 10 марта требуют особой деликатности. Народные приметы выделяют несколько вещей, от которых лучше воздержаться:

  • Давать деньги в долг: верили, что вместе с купюрами вы отдаете частичку своего везения.
  • Планировать новые дела: любые масштабные проекты, задуманные сегодня, рискуют обернуться провалом.
  • Совершать крупные покупки: приобретения, сделанные на Тараса, часто оказываются бракованными или бесполезными.

Вместо риска и активности 10 марта советовали посвятить время спокойным домашним хлопотам или помощи нуждающимся. Считалось, что доброе дело, сделанное от чистого сердца, послужит лучшим оберегом от любых невзгод. Главное — дождаться заката, когда, по поверьям, злые силы теряют свою власть и можно со спокойной душой отправляться на заслуженный отдых.

Шоу-бизнес в Telegram

10 марта 2026, 00:39
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Не ложитесь спать в это время 9 марта, чтобы не остаться ни с чем

"Влияет на работу мозга после 70": доктор Павлова раскрыла секрет ясного ума в старости

"Влияет на работу мозга после 70": доктор Павлова раскрыла секрет ясного ума в старости
Выбор продуктов в среднем возрасте может стать решающим фактором в том, сохраните ли вы отличную память и быструю реакцию в глубокой старости. Мы привыкли относиться к правильному питанию как к способу "удержать вес" или снизить уровень вредного холестерина.

"Без изнуряющей жары": эксперт назвал 7 стран для идеального пляжного отдыха в марте

"Без изнуряющей жары": эксперт назвал 7 стран для идеального пляжного отдыха в марте
Март – тот редкий месяц, когда можно оторваться от зимы и не попасть под летний зной. Travel-эксперт Тариел Гажиенко составил список из 7 стран, где в марте 2026 года вероятность комфортного пляжного отдыха высока – без изнуряющей жары и с приятной морской температурой.

Кризис после 8 марта: что это такое и как с ним справиться

Кризис после 8 марта: что это такое и как с ним справиться
Многие женщины даже не догадываются, что за горой цветов и подарков скрывается коварная психологическая ловушка, способная разрушить семейную идиллию за считанные часы. Для миллионов женщин 8 марта — это самый долгожданный день в году, порой затмевающий даже новогоднюю ночь.

Не ложитесь спать в это время 9 марта, чтобы не остаться ни с чем

Не ложитесь спать в это время 9 марта, чтобы не остаться ни с чем
Возвращение пернатых из теплых краев в этот день считается особым знаком, способным круто изменить финансовое положение всей семьи. Девятого марта отмечается важный праздник — Обретение главы Иоанна Предтечи.

Доктор Мясников рассказал правду о печени, которую скрывают от обычных людей

Доктор Мясников рассказал правду о печени, которую скрывают от обычных людей
Многие привыкли считать этот орган простым фильтром для крови, однако его реальные функции могут шокировать любого, кто не связан с медициной. В своем канале MAX известный врач Александр Мясников решил поднять тему, которая обычно остается за рамками популярных советов по здоровью.

Выбор читателей

09/03ПндНе ложитесь спать в это время 9 марта, чтобы не остаться ни с чем 08/03ВскДоктор Мясников рассказал правду о печени, которую скрывают от обычных людей 08/03Вск"Обман длиною в век": какую тайну о 8 марта годами скрывали от миллионов людей 08/03Вск"Муж лишил меня праздника": Наташа Королева и другие звезды раскрыли правду о подарках на 8 Марта 08/03Вск"Сэкономить до 40% на отдыхе": эксперт объяснила, почему именно в марте нужно планировать летний отпуск 10/03ВтрВоздержитесь от этих вещей 10 марта, чтобы не остаться без копейки в кармане