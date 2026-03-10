Воздержитесь от этих вещей 10 марта, чтобы не остаться без копейки в кармане

Этот весенний день в народном календаре считается одним из самых коварных из-за старинного поверья о невидимой силе, которая только и ждет момента, чтобы навредить человеку.



В народном месяцеслове 10 марта называют днем Тараса Кумашника. В православии в это время почитают святителя Тарасия, однако в народном сознании христианские традиции тесно переплелись с суевериями. Главным персонажем этого дня стала мифическая Кумашница — злой дух лихорадки, который, согласно легендам, весной становится особенно агрессивным и опасным.

Самый строгий и известный запрет этого дня касается отдыха. Наши предки верили, что 10 марта категорически нельзя спать до захода солнца. Считалось, что именно в момент сна человек становится максимально беззащитным перед Кумашницей. Лихорадка бродит по домам и ищет тех, кто прилег отдохнуть в светлое время суток, чтобы проникнуть в их тело.

Существовало твердое убеждение: если человек уснет днем, то это обязательно "притянет болезни и беды" в его жизнь. Проснувшись, такой человек может почувствовать сильную слабость, которая со временем перерастет в затяжной недуг. Особенно тщательно в этот день следили за детьми и пожилыми людьми, стараясь занять их делами или разговорами до наступления глубоких сумерек.

Еще один важный запрет связан с окнами. 10 марта нельзя смотреть в дом с улицы через оконное стекло. Верили, что таким образом можно невольно "пригласить" болезнь внутрь или сглазить семейное благополучие. Окна в этот день старались занавешивать плотнее, чтобы лихорадка не нашла лазейку.

Также в день Тараса Кумашника старались не задерживаться на пороге. Порог в народной культуре всегда считался границей между миром живых и миром теней. Стоять на нем сегодня — плохая примета. Это могло привести к тому, что удача покинет семью, а на ее место придут бесконечные ссоры и финансовые затруднения.

Финансовые вопросы 10 марта требуют особой деликатности. Народные приметы выделяют несколько вещей, от которых лучше воздержаться:

Давать деньги в долг: верили, что вместе с купюрами вы отдаете частичку своего везения.

Планировать новые дела: любые масштабные проекты, задуманные сегодня, рискуют обернуться провалом.

Совершать крупные покупки: приобретения, сделанные на Тараса, часто оказываются бракованными или бесполезными.

Вместо риска и активности 10 марта советовали посвятить время спокойным домашним хлопотам или помощи нуждающимся. Считалось, что доброе дело, сделанное от чистого сердца, послужит лучшим оберегом от любых невзгод. Главное — дождаться заката, когда, по поверьям, злые силы теряют свою власть и можно со спокойной душой отправляться на заслуженный отдых.