Пятница 13 марта

Сделал друг из оккультных кругов: раскрыта тайна внезапного возвращения Булановой на вершину чартов

Сделал друг из оккультных кругов: раскрыта тайна внезапного возвращения Булановой на вершину чартов
181

Татьяна Буланова шокировала фанатов неожиданным признанием.

Долгое время все гадали, как артистке удалось снова стать настолько востребованной. В интервью журналистам звезда раскрыла карты. Выяснилось, что она вовсю пользуется эзотерикой, чтобы защититься от сглаза и притянуть успех.

Все началось с подарка от близкого человека, который очень популярен в среде экстрасенсов. Он своими руками изготовил для Татьяны магический атрибут. Певица признается, что не очень понимает, как это работает, но результат налицо.

"Ко мне вернулась слава" — именно так Буланова описывает эффект, который наступил сразу после того, как ей вручили этот талисман.

Звезда теперь почти не расстается с этой вещью. Она уверена, что именно магический символ помог ее рейтингам внезапно взлететь. При этом Буланова честно говорит: она не знает наверняка, магия это или совпадение, но рисковать и оставлять амулет дома не хочет.

Интересно, что такие "штучки" помогают далеко не всем. Например, певец Ярослав Сумишевский тоже пытался привлечь удачу с помощью талисмана. Филипп Киркоров подарил ему золотую рыбку с камнями, чтобы тот победил в шоу "Маска". Но в его случае магия дала осечку — Ярослав выбыл из проекта, а подарок теперь просто пылится на полке. А вот Буланова уверена, что ее оккультный секрет работает на полную мощь.

13 марта 2026, 17:04
Татьяна Буланова. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Общественная служба новостей✓ Надежный источник

