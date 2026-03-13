"Я не дам раку забрать ее": жених Лерчек снял первое видео из онкоцентра

Борьба за жизнь Валерии Чекалиной перешла в решающую стадию. Жених артистки, аргентинец Луис Сквиччиарини, показал кадры из клиники, где блогер готовится к тяжелому лечению.



Жених Лерчек, аргентинец Луис Сквиччиарини, опубликовал видео прямо из клиники. На кадрах видно, как он везет 33-летнюю Валерию в инвалидной коляске по коридору. Сама телезвезда выглядит очень слабой, но на камеру заверила, что чувствует себя нормально.

Луис старается во всем поддерживать невесту и верит в успех лечения. Он сообщил подписчикам важную новость: "нас госпитализировали, чтобы скорее завтра начать химиотерапию". Хореограф отметил, что Лера держится молодцом и очень благодарна всем за добрые слова.

Для Луиса это не просто борьба за любимую, а личная трагедия. Несколько лет назад он уже потерял младшего брата из-за онкологии.

"Я не дам раку забрать и ее", — пообещал мужчина в своем блоге.

Он намерен быть рядом с Валерией на каждом этапе этого сложного пути.

Ситуация со здоровьем Чекалиной действительно пугающая. Ранее стало известно, что у нее обнаружили рак желудка четвертой стадии. Болезнь уже успела распространиться по всему организму: врачи нашли метастазы в легких, ногах и позвоночнике. Именно из-за разрушения костей и сильных болей Валерии теперь требуется инвалидная коляска.

Новость о госпитализации вызвала волну сочувствия среди знаменитостей. Алсу, Ольга Орлова и Анфиса Чехова написали теплые слова поддержки. Виктория Боня высказалась еще резче — она призывает немедленно освободить Чекалину из-под домашнего ареста.

Многие уверены, что в такой ситуации Лерчек должна находиться в максимально комфортных условиях и иметь возможность лечиться без судебных ограничений. Сейчас фанаты и друзья молятся только об одном — чтобы химиотерапия помогла и случилось чудо, на которое так надеется ее жених.