"Обман длиною в век": какую тайну о 8 марта годами скрывали от миллионов людей

295

Оказывается, легендарный марш протеста текстильщиц в Нью-Йорке, который принято считать точкой отсчета праздника, на самом деле может быть всего лишь красивой выдумкой историков.

Сегодня каждый школьник знает официальную версию: 8 марта 1857 года в Нью-Йорке работницы швейных фабрик вышли на улицы, требуя сокращения рабочего дня и человеческих условий труда. Этот "марш пустых кастрюль" стал фундаментом для будущего праздника. Однако историки, которые решили проверить архивные газеты США за тот год, столкнулись с шокирующим открытием — никакого масштабного марша именно в этот день не зафиксировано.

Великая мистификация 1955 года

Интересная деталь заключается в том, что легенда о нью-йоркских текстильщицах 1857 года появилась на свет только в 1955 году. Исследователи полагают, что эту историю "сконструировали" западные политики и активистки во время холодной войны.

Сделано это было с одной целью — оторвать Международный женский день от его реальных коммунистических корней. Нужно было создать красивую американскую легенду, чтобы праздник перестал ассоциироваться исключительно с именами Клары Цеткин и советской идеологией. В итоге выдуманный марш стал официальной версией, которую до сих пор печатают во многих справочниках.

Реальное начало: хлебный бунт

На самом деле дата 8 марта была выбрана по совершенно иной причине. В 1917 году (23 февраля по старому стилю) в Петрограде началась массовая забастовка женщин, работавших на заводах. Они вышли на улицы из-за нехватки хлеба и затянувшейся войны.

Именно этот протест стал искрой, из которой разгорелась Февральская революция, приведшая к падению монархии. Когда в 1921 году на женской конференции решали, какой день сделать праздничным, выбрали именно 8 марта в память о тех событиях в России. Для мирового сообщества эта версия долгое время была "неудобной", поэтому западные историки и решили найти (или придумать) более нейтральный повод в американском прошлом.

ООН и финальный аккорд

Несмотря на политические споры и путаницу с датами, праздник продолжал жить своей жизнью. В СССР он постепенно терял политический окрас, превращаясь в день весны и почитания женщин. Весь мир официально признал эту дату только в 1975 году — именно тогда ООН провозгласила 8 марта Международным женским днем.

Сегодня мало кто вспоминает о том, был ли марш в Нью-Йорке на самом деле или это историческая подделка. День 8 марта прочно вошел в наш календарь, пройдя путь от суровых забастовок и политических манипуляций до нежных букетов мимоз и теплых семейных традиций. Главное, что за всеми легендами стоит реальное стремление женщин быть услышанными.

8 марта 2026, 13:20
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

