Многие из нас корят себя за поздние посиделки в телефоне, боясь пропустить те самые "золотые часы" сна. Но эксперты уверены, что стрелки часов на стене – это совсем не главное.

Психотерапевт Наталья Бехтерева решила разобраться в этом вопросе. В новом выпуске подкаста "Сон в руку" на Первом канале она вместе с профессором МГУ Михаилом Лебедевым и нейрофизиологом Александрой Лиманской обсудила, стоит ли мучить себя, пытаясь уснуть до двенадцати.

Ночной ремонт организма

Сон — это не просто выключение сознания. Ученый Иван Пигарев когда-то выдвинул висцеральную теорию, согласно которой ночью мозг переключается на внутренние дела. Он перестает слушать шум улицы и начинает "опрашивать" сердце, печень и желудок.

По сути, мозг занимается диагностикой и ремонтом всех систем, пока мы спим. Именно поэтому правило "до полуночи" не работает: Бехтерева назвала идеальное время для отхода ко сну, и это время — индивидуальное для каждого.

Почему полночь — это миф

Наши биологические часы, или циркадные ритмы, во многом зависят от света. Но человеческий организм — штука гибкая. Он умеет подстраиваться под тот образ жизни, который вы ведете.

Если вы привыкли ложиться в час ночи и делаете это постоянно, ваше тело адаптируется. Главное здесь не цифры на будильнике, а стабильность. Идеальное время — это то, которое позволяет вам просыпаться отдохнувшим без резких скачков в графике. Система обратной связи в организме сама наладит процесс восстановления, если вы дадите ей предсказуемость.

Секрет сна без будильника

Интересно, что сам Иван Пигарев никогда не пользовался будильником. Близкие вспоминают, что если ему нужно было встать в определенный час, он просто давал себе установку перед сном. И просыпался ровно вовремя.

Главный вывод экспертов прост: не нужно ломать себя об колено, пытаясь соответствовать чужим правилам. Важнее всего не конкретный час засыпания, а устойчивый и регулярный режим. Только так мозг успеет спокойно "починить" все органы и вернуть вам силы к утру. И неважно, уснули вы в десять вечера или в два часа ночи.