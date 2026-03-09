Алла Пугачева перестала выходить на связь Тесты Ушел из жизни Гордон Игры Сонник

Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлениемБрошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре МосквыДолина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы Оказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-ЙоркаОказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-Йорка "Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально

Понедельник 9 марта

Понедельник 9 марта

03:31Не ложитесь спать в это время 9 марта, чтобы не остаться ни с чем
Не ложитесь спать в это время 9 марта, чтобы не остаться ни с чем

285

Возвращение пернатых из теплых краев в этот день считается особым знаком, способным круто изменить финансовое положение всей семьи.

Девятого марта отмечается важный праздник — Обретение главы Иоанна Предтечи. В народном сознании этот день прочно закрепился как "Иванов день" или "Птичье обретение". Предки верили, что именно в эти сутки птицы, чувствуя приближение настоящего тепла, начинают свой массовый путь из теплых краев обратно на родину.

Прилет птиц считался символом благословения небес. Люди говорили: "Птица весну несет, а с ней и долю добрую". Чтобы не помешать этому естественному процессу и привлечь удачу в свой двор, существовали правила, которые строго соблюдались в каждой деревне, ведь от этого зависел успех всего предстоящего года.

Почему стирка под запретом

Главное предостережение этого дня касается чистоты и воды. Старинное поверье гласит: "Птицы несут достаток", но они очень чувствительны к поведению людей. Девятого марта категорически не рекомендовалось заниматься стиркой, полосканием белья или шумной глажкой. Верили, что плеск воды, шум работы и развешанное на улице белье могут испугать возвращающихся птиц. Считалось, что если напуганная стая пролетит мимо вашего дома, не задержавшись, то она унесет с собой и финансовое благополучие семьи. В этот день приветствовалась тишина, которая позволяла услышать первые песни жаворонков — истинных вестников богатства и процветания.

Секрет ночного бодрствования

Еще одна любопытная традиция 9 марта была связана со сном. В народе считалось, что в Иванов день нельзя ложиться спать слишком рано. Существовало поверье, что в дома тех, кто засыпает на закате, может пробраться нечистая сила и "украсть" накопленное здоровье.

Чтобы защитить жилье, домочадцы старались бодрствовать хотя бы до полуночи, занимаясь спокойными делами: чтением, беседами или подготовкой скворечников. Верили, что если в этот день помочь птицам с обустройством гнезд, то они отблагодарят хозяев, оберегая сад от вредителей, а дом — от дурных вестей и бедности. Это было время единения человека и природы.

Запрет на мытье головы и острые предметы

Существовали и личные ограничения для сохранения ясности ума и удачи. 9 марта старались не мыть голову. В народе верили, что вместе с водой можно смыть все ценные мысли и планы, которые должны реализоваться весной.

Также в этот день с осторожностью относились к острым предметам: ножам, топорам и косам. Любая случайная рана в Иванов день заживала очень долго, поэтому тяжелую работу старались перенести на другое время. Вместо этого рекомендовалось наблюдать за небом: если птицы летели высоко — это сулило жаркое лето и обильный урожай, а если присаживались на землю — ждали скорых дождей. Соблюдение этих правил помогало людям войти в весенний сезон с легким сердцем.

9 марта 2026, 03:31
Фото: freepik.com
