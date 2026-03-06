"Не пророк, но все вижу": 63-летний Григорий Лепс сделал неожиданное признание о будущем

Легендарный артист на красной дорожке кинопремьеры не стал скрывать своих чувств и открыто ответил на вопросы о своем нынешнем статусе.



На красной дорожке премьеры комедии "Новая теща" Григорий Лепс стал главным ньюсмейкером вечера. Певец, который обычно не жалует прессу подробностями своего быта, на этот раз решил быть максимально прямолинейным. Обсуждая темы будущего, мужского начала и отношений, артист дал понять: несмотря на солидный возраст, его жизнь остается по-настоящему кипучей.

"Меня все любят!"

Когда журналисты коснулись темы одиночества и спросили, свободно ли сердце 63-летней звезды, Лепс отреагировал с иронией.

"Не могу сказать, что я не влюблен, и не могу сказать, что меня не любят. Меня все любят!" — с улыбкой парировал Григорий Викторович.

На вопрос о том, готов ли он снова влюбиться, артист ответил коротко и уверенно: "Почему бы и нет?". При этом он подчеркнул, что не занимается "поиском" новой избранницы, так как сейчас полностью сфокусирован на музыке. Певец признался, что не знает, что будет дальше, ведь он "не пророк", хотя и добавил с долей сарказма: "У нас пророком был Жириновский. Все, что говорил, сегодня видим".

"Либо мужское, либо женское, либо никакое"

Одной из самых обсуждаемых тем вечера стала теория о проявлении мужского и женского начал в каждом человеке. Лепс, чья брутальность давно стала визитной карточкой, отрезал: "Считаю, что либо мужское, либо женское, либо никакое".

Артист уверен, что настоящего мужчину определяют лишь две вещи: его реальные поступки и умение держать слово.

"Выход из ситуации недостойного поведения мужчины — извиниться, исправиться и сделать выводы. Чтобы такого косяка больше не повторилось", — заявил он.

При этом Григорий с грустью отметил, что сегодня понятия честности, порядочности и доброты "истерлись", как грани у бриллианта, потерявшего свою первоначальную форму.

Творчество вместо актерства

Сейчас артист переживает не самый простой период: из-за непогоды его голосовые связки нуждаются в помощи врачей. Тем не менее, Лепс продолжает работу над новым альбомом, в котором осталось дописать лишь 5-7 песен.

На предложения сняться в кино в роли героя-любовника он отвечает отказом.

"Ой, ну я не актер, никогда этому не учился", — скромничает Григорий.

Его амбиции лежат в другой плоскости: он хочет трудиться так, чтобы его достижения остались в памяти людей надолго. А пока в планах — подготовка к юбилею мамы, которой скоро исполняется 90 лет. Певец признался, что хочет удивить самого близкого человека, ведь именно перед мамой он всегда стремится держать марку и не разочаровывать.