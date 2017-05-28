Билан и Водянова оторвались на вечеринке

В здании флагманского магазина H&M на Тверской за день до открытия прошла вечеринка. На мероприятие были приглашены самые известные российские артисты: продюсер Яна Рудковская, певица Полина Гагарина, телеведущий Андрей Малахов и другие. Специальными гостями вечера стали исполнитель Дима Билан и модель Наталья Водянова.
Звезды приняли участие в благотворительной распродаже. Половина вырученных в этот вечер средств была перечислена на благотворительность. Dni.Ru собрали лучшие фотографии с мероприятия.
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