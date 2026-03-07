"У нас такая медицина, которую мы заслужили": доктор Мясников вскрыл горькую правду о лечении в России

Известный телеведущий и врач выступил с резким заявлением о том, почему современная система здравоохранения превратилась в бюрократический ад для обеих сторон.



Многие из нас хоть раз сталкивались с термином "информированное согласие". Перед операцией или серьезным обследованием пациенту дают подписать бумагу, где сказано: вас предупредили, вы все поняли и согласны. По мнению доктора Александра Мясникова, высказанному в его канале MAX, на практике этот документ часто остается чисто бюрократическим актом, призванным защитить врача, "если что".

Бумажная защита и утраченная вера

На самом деле информированное согласие должно защищать пациента, а не только доктора. Но сегодня этот термин стал лишь формальным вкладышем в историю болезни. Мясников отмечает, что мы все еще живем в обществе "патерналистских" отношений: врач говорит — пациент делает. Однако безоговорочная вера в медиков почти исчезла, и на ее место пришел интернет, реклама и народная медицина.

Людей кидает из стороны в сторону: кто-то отказывается от прививок, но при этом требует "выжигать" эрозию или растворять камни, которые не мешают жить. Доктор уверен: без ликвидации медицинской безграмотности населения ситуация не изменится.

Спрос рождает предложение

Врач считает, что одними реформами и деньгами систему не перестроить. Проблема в том, что медицина сегодня — это зеркало наших собственных заблуждений. Доктор Мясников прямо заявляет: "у нас такая медицина, которая востребована нашим населением".

По его словам, пациенты сами требуют того, что им не нужно, но во что они свято верят:

волшебных капельниц "для профилактики";

бесполезного пребывания в стационаре "на обследовании";

КТ при любой головной боли;

лечения простуды водкой.

"У нас такая медицина, которую мы заслужили", — резюмирует эксперт.

Спрос рождает предложение, и врачей обучают в угоду этим ожиданиям, что в итоге разоряет бесплатную систему и толкает всех в сторону платных услуг.

Конец "советам из телевизора"

Сам Александр Мясников, будучи ведущим популярных передач, признает: раньше его рекомендации в СМИ ни разу не подвергались серьезной медицинской экспертизе. Однако этой вольнице приходит конец.

В Госдуме уже готовят законопроект, согласно которому в медиа станет невозможно давать советы, противоречащие установленным медицинским стандартам. Это станет важным шагом в борьбе с невежеством, ведь без понимания роли самого пациента перестроить медицину на современный лад невозможно. Чтобы система начала лечить, а не просто "оказывать услуги", каждому из нас пора перестать искать легкие пути и начать опираться на науку.