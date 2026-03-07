Счастье улетит бесследно: почему 7 марта категорически нельзя затевать уборку и стирку

Алла Пугачева перестала выходить на связь Тесты Ушел из жизни Гордон Игры Сонник

Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением
Оказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-Йорка
"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально
"Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности

08:32Счастье улетит бесследно: почему 7 марта категорически нельзя затевать уборку и стирку 18:21Одно простое правило: ученые раскрыли секрет борьбы со старением мозга 16:07"Обо мне так же забудут": Елена Яковлева сделала пугающее признание в день своего юбилея 15:39Воздержитесь от этих вещей 10 марта, чтобы не остаться без копейки в кармане 14:20Стало известно, кто возглавит МХАТ: объявлено о громких кадровых перестановках в театральной среде 13:26Вездеход-амфибию для эвакуации раненых передали бойцам из Подмосковья 12:22"Не пророк, но все вижу": 63-летний Григорий Лепс сделал неожиданное признание о будущем 10:51"Невестку такую терпеть не буду": Ирина Дубцова ополчилась на экс-пассию Лепса, которая вовсю "окучивает" ее сына 09:18Оставшаяся без зрителей Лолита пошла на крайние меры: вот что она сделала 01:51День пробуждения силы: почему 6 марта важно довести все дела до конца 19:06Всего 10 минут: ученые нашли способ победить депрессию без врачей и таблеток 17:22Успеть до апреля: названы самые яркие события марта, ради которых стоит собрать чемодан 15:26"Свободный парень": Семенович призналась в переменах в отношениях с женатым избранником 13:32"Не было такого": Андрей Губин оправдался за резкие слова в адрес Сергея Жукова 11:46Тюльпаны по цене роз: эксперты рассказали, когда лучше всего покупать цветы к празднику 10:07Опозорившаяся певица Слава публично плюнула в своих фанатов 08:46Лера Кудрявцева на глазах у всех высмеяла мужа после скандала с алкоголизмом и разводом 02:23Ни в коем случае не смотрите на небо в это время 5 марта – можете навсегда спугнуть удачу 19:18Не сахар: ученые выяснили, что на самом деле делает газировку вкусной 17:03"Руку стало тяжелее поднимать": Денис Родькин тайно женился на наследнице Кшесинской 15:04Не спасет нервную систему: вся правда о повальном увлечении магнием и его реальной пользе 13:18Праздничную программу подготовили в парках Подмосковья к 8 марта 13:15Активно мутирует: доктор Мясников рассказал правду о новой пугающей лихорадке из Амазонии 12:20Битва за сияние: 9 популярных сывороток сошлись в схватке за народную любовь в голосовании Клео.ру 10:44С трудом передвигается: Кристина Орбакайте раскрыла проблемы со здоровьем Аллы Пугачевой 09:24Пригожин жестко поставил Губина на место: скандал в шоу-бизнесе набирает обороты 03:50Вернется в десятикратном размере: что нельзя делать 4 марта, чтобы весна принесла удачу 17:30Вскрылось, где может скрываться оказавшаяся в критической ситуации 76-летняя Пугачева 15:25"Плата за свободу": почему российские студенты массово отказываются от работы в офисе 15:18Афиша мероприятий на март-2026: выставки, спектакли и концерты 14:40Собянин объявил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной 14:32Московские ярмарки предлагают белковые альтернативы в Великий пост 14:16Что подарить на праздник 8 марта – идеи подарков 13:31"Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности 11:30Названы три лучшие зубные щетки по мнению россиян: опубликован народный рейтинг от Клео.ру 10:51Мужчины назвали главные "тревожные звоночки" в поведении женщин: сразу бежать 09:56Бомбоубежищ нет: Алла Пугачева оказалась в ловушке на Кипре после ракетного удара 02:52"Черное под запретом": почему 3 марта темная одежда может разрушить ваше будущее 20:25"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально 17:45Кто рано встает: названо идеальное время подъема для "жаворонков" и "сов" 16:11"Зритель в шоке": Евгений Миронов откровенно рассказал, каково это – лежать в гробу на сцене 14:43"Ну и пошла ты, дура старая": Мария Голубкина жестко сорвалась на журналистку 13:05Стало известно, куда сбежал Галкин* после тревожных новостей с Кипра 10:44Невосполнимая потеря в семье известного телеведущего: Гордон покинул этот мир 09:27Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением 03:31День магических находок: как провести 2 марта, чтобы навсегда обрести семейное счастье 19:04Сердце работает спокойнее: ученые нашли способ легко снизить давление и сахар 14:53"Такой сон приводит к слабоумию": эксперты предупредили о скрытой опасности привычки отсыпаться в выходные 10:41Энергетическая ловушка: эксперт предупредила о скрытых угрозах для здоровья в марте 2026 года 06:01Редкий шанс: почему 1 марта считается лучшим временем для больших перемен
Счастье улетит бесследно: почему 7 марта категорически нельзя затевать уборку и стирку

Один неосторожный взмах веника в этот день может лишить ваш дом достатка и семейного согласия на долгие месяцы вперед.

В народном календаре 7 марта называют Маврикиевым днем — временем, когда, по поверьям, из теплых краев возвращаются первые перелетные птицы. Наши предки верили, что именно сегодня природа открывает двери для весенней удачи, но вместе с тем накладывает суровые запреты на привычные бытовые дела. Если проигнорировать эти правила, можно случайно разрушить то, что строилось годами.

Почему счастье улетит бесследно

Главное предостережение этого дня касается домашнего хозяйства. Считалось, что счастье улетит бесследно, если хозяйка решит 7 марта затеять генеральную уборку или большую стирку. В старину верили, что вместе с пылью и грязной водой из дома вымывается положительная энергия, накопленная за зиму.

Особенно опасным считалось подметать пол — веник в этот день превращался в инструмент, который буквально выметает благополучие за порог. Старики предупреждали: если заняться уборкой на Маврикия, то в семье начнутся беспричинные ссоры, а финансовая удача покинет дом до самой осени. Поэтому любые хлопоты с тряпкой и шваброй лучше отложить на потом.

Птичий приговор и женская доля

Маврикиев день неразрывно связан с прилетом ласточек и скворцов. Птицы считались священными гостями, приносящими на крыльях тепло. Существовал ряд строгих "птичьих" табу:

  • Нельзя разорять гнезда: тот, кто обидит птицу в этот день, навлечет на свой род проклятие и болезни.
  • Запрет на тяжелый труд для женщин: 7 марта дамам не рекомендовалось выполнять мужскую работу. Верили, что если женщина возьмется за тяжелый молоток или плуг, она рискует навлечь на себя одиночество или тяжелую судьбу.
  • Опасность глажки: считалось, что раскаленный утюг может «высушить» удачу, поэтому одежду в этот день старались не гладить.

Гадание на птицах и первая пашня

Несмотря на запреты, день давал и добрые подсказки. Увидеть первую ласточку 7 марта считалось невероятной удачей — это сулило человеку счастливый и прибыльный год. Опытные хозяева в этот день старались вывезти на поля первый навоз, так как верили, что удобренная на Маврикия земля даст самый богатый урожай.

Чтобы весна была доброй, в этот день советовали приготовить традиционное блюдо — "черную уху". Это суп, сваренный в огуречном рассоле с добавлением пряностей. Верили, что такое угощение укрепляет здоровье всех домочадцев и помогает организму перестроиться на весенний лад. Главное — провести этот день в мире и спокойствии, наблюдая за небом и встречая первых вестников тепла без лишней суеты.

7 марта 2026, 08:32
Фото: freepik.com
