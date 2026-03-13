Прилучный впервые рассказал об изменах Муцениеце Тесты Блогер Лерчек смертельно больна Игры Сонник

Топ новостей недели

Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлениемБрошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре МосквыДолина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы Оказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-ЙоркаОказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-Йорка "Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально

Лента новостей

Пятница 13 марта

14:12"Это не показатель здоровья": доктор Мясников объяснил, почему нормальный холестерин не спасает от инфаркта 12:14Ученые назвали ту самую дозу кофе, которая спасает от депрессии 10:33"Я не дам раку забрать ее": жених Лерчек снял первое видео из онкоцентра 09:20"Контракт был": невеста Лепса раскрыла горькую правду об их расставании 01:40"Чертов день" 13 марта: что не рекомендуется делать в эту пятницу, чтобы не испортить себе жизнь 19:15Правило "до полуночи" не работает: Бехтерева назвала идеальное время для отхода ко сну 17:36Сдала: Пугачева опирается на палку, пока Галкин* светится от счастья 15:26Пейте этот чай каждый день и чихание прекратится: японские ученые нашли неожиданный способ борьбы с аллергией 13:03Стало известно, на чьи деньги обзавелся недвижимостью в столице Прохор Шаляпин 10:47Царская набережная стала одним из самых популярных мест Москвы – Собянин 10:40Семейный фестиваль "Традиция" пройдет в кинопарке "Москино" в июне 09:39Денег на лечение нет: Артем Чекалин спасает умирающую Лерчек, пока врачи отказывают в госпитализации 03:10Почему 12 марта опасно выходить за порог: старинный запрет, который спасет ваш кошелек и нервы 19:24"Медленный метаболизм" – это миф: ученые назвали реальную причину, по которой вы не можете похудеть 17:25Более 50 тыс. нарушений чистоты устранили в Подмосковье с помощью ИИ с начала года 17:14Оскандалившаяся певица Слава решилась на радикальные меры 15:27Найден способ легко укрепить связь между детьми и родителями 13:44"Два общих наркоза и запрет на танцы": Анастасия Волочкова шокировала фанатов новостями о своем состоянии после операции в Германи 11:55Собянин рассказал, как Москва поддерживает столичные фармкомпании 11:47На юге Москвы восстановили исторический облик 30 домов в неоклассическом стиле 11:11Близкие Валерии Чекалиной раскрыли страшную правду о состоянии блогерши 09:30Алла Пугачева ответит рублем: за что от певицы требуют 5 миллионов компенсации 02:49Не вздумайте это делать 11 марта: три опасных запрета, которые могут испортить вам весь год 19:06"С пополнением!": вернувшаяся в Россию Настя Ивлеева объявила о радостном событии 15:32Эксперты ДИТ рассказали, как получить точный и полезный ответ от нейросетей 15:27Собянин рассказал о передовых разработках для московских пожарных 13:12"Я старался вести себя прилично": Павел Прилучный впервые рассказал об изменах Агате Муцениеце 12:55"Это все, кранты": Анастасия Волочкова раскрыла всю правду о своей болезни 11:57Лариса Долина пошла на крайние меры: за чем теперь прячется певица после скандала с квартирой 10:24"Он мне не понравился": Мария Аронова сделала неожиданное признание о Гарике Харламове 09:18Теперь шизофреников можно будет "вычислить" с помощью этого простого метода 00:39Воздержитесь от этих вещей 10 марта, чтобы не остаться без копейки в кармане 18:58"Влияет на работу мозга после 70": доктор Павлова раскрыла секрет ясного ума в старости 14:15"Без изнуряющей жары": эксперт назвал 7 стран для идеального пляжного отдыха в марте 10:08Кризис после 8 марта: что это такое и как с ним справиться 03:31Не ложитесь спать в это время 9 марта, чтобы не остаться ни с чем 18:39Доктор Мясников рассказал правду о печени, которую скрывают от обычных людей 16:01"Сэкономить до 40% на отдыхе": эксперт объяснила, почему именно в марте нужно планировать летний отпуск 13:20"Обман длиною в век": какую тайну о 8 марта годами скрывали от миллионов людей 10:10"Муж лишил меня праздника": Наташа Королева и другие звезды раскрыли правду о подарках на 8 Марта 00:04Как притянуть суженого в день 8 марта: этот секрет знали еще наши предки 19:29Без него не допустят до ОГЭ: для девятиклассников вводят новый обязательный экзамен 15:26 "У нас такая медицина, которую мы заслужили": доктор Мясников вскрыл горькую правду о лечении в России 12:08"Синдром весеннего выгорания": психолог объяснила, как отличить обычную усталость от опасной депрессии 08:32Счастье улетит бесследно: почему 7 марта категорически нельзя затевать уборку и стирку 18:21Одно простое правило: ученые раскрыли секрет борьбы со старением мозга 16:07"Обо мне так же забудут": Елена Яковлева сделала пугающее признание в день своего юбилея 14:20Стало известно, кто возглавит МХАТ: объявлено о громких кадровых перестановках в театральной среде 13:26Вездеход-амфибию для эвакуации раненых передали бойцам из Подмосковья 12:22"Не пророк, но все вижу": 63-летний Григорий Лепс сделал неожиданное признание о будущем
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Это не показатель здоровья": доктор Мясников объяснил, почему нормальный холестерин не спасает от инфаркта

"Это не показатель здоровья": доктор Мясников объяснил, почему нормальный холестерин не спасает от инфаркта
88

Оказывается, даже идеальные цифры в бланке не гарантируют, что ваше сердце в безопасности.

Доктор Александр Мясников привел пугающую статистику в своем канале в мессенджере MAX: половина пациентов, которые попадают в больницу с острым инфарктом, имели практически нормальный уровень холестерина. Врач уверен, что это давно не показатель здоровья, искать причину болезни нужно совсем в другом.

Что убивает сосуды на самом деле

Холестерин — это лишь один из факторов. На состояние артерий влияют курение, лишний вес (особенно на животе), диабет и высокое давление. Но есть и скрытая угроза — вялотекущее воспаление.

Мясников советует: не смотрите только на один показатель. Важно проверять сахар в крови и сдавать тест на С-реактивный белок. Если он повышен, значит, в организме идет опасный процесс. При этом даже если вы пьете таблетки от давления и цифры на тонометре в норме, это защищает почки и мозг, но риск инфаркта все равно остается.

Парадокс старости

После 75 лет правила игры вообще меняются. В этом возрасте низкий холестерин — это часто плохой знак. Он может падать из-за скрытых инфекций, недоедания или даже онкологии.

Выяснилось, что пожилые люди с умеренно повышенным холестерином живут дольше и чувствуют себя лучше. Более того, им даже полезно иметь небольшой лишний вес. У долгожителей часто находят генетические особенности: их "плохой" холестерин состоит из крупных частиц, которые не так опасны для сосудов.

Как узнать правду о своем сердце

Чтобы не гадать по анализу крови, медицина предлагает более точный метод — индекс кальция (CAC-score). Это специальная компьютерная томография сосудов сердца.

Кальций появляется там, где уже есть атеросклеротические бляшки. Метод работает просто:

  • Бывает, что холестерин в норме, а кальция в сосудах много — значит, атеросклероз уже разрушает артерии.
  • И наоборот: холестерин немного повышен, а кальция ноль — это значит, что риск инфаркта в ближайшие 10 лет почти нулевой.

Этот тест показывает реальную картину в ваших сосудах, а не просто вероятность болезни. Именно на него стоит ориентироваться, чтобы понимать, в каком состоянии ваше сердце на самом деле.

Шоу-бизнес в Telegram

13 марта 2026, 14:12
Фото: freepik.com
MAX / Доктор Мясников✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: узнай любимый советский киношедевр по одному кадру с врачом

Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма

По теме

"Ни боли, ни тошноты": Мясников предупредил о скрытых опухолях и паразитах, которые годами прячутся в печени

"У нас такая медицина, которую мы заслужили": доктор Мясников вскрыл горькую правду о лечении в России

Ученые назвали ту самую дозу кофе, которая спасает от депрессии

Ученые назвали ту самую дозу кофе, которая спасает от депрессии
Новое масштабное исследование показало, что популярный напиток может стать защитой для психики. Но только если соблюдать строгую дозировку. Ученые из Университета Фудань проанализировали данные почти полумиллиона человек.

"Я не дам раку забрать ее": жених Лерчек снял первое видео из онкоцентра

"Я не дам раку забрать ее": жених Лерчек снял первое видео из онкоцентра
Борьба за жизнь Валерии Чекалиной перешла в решающую стадию. Жених артистки, аргентинец Луис Сквиччиарини, показал кадры из клиники, где блогер готовится к тяжелому лечению. Жених Лерчек, аргентинец Луис Сквиччиарини, опубликовал видео прямо из клиники.

"Контракт был": невеста Лепса раскрыла горькую правду об их расставании

"Контракт был": невеста Лепса раскрыла горькую правду об их расставании
После разрыва с Григорием Лепсом его молодая избранница Аврора Киба решила не отсиживаться в тени. Девушка запустила собственное шоу "Кибаленд", где первым делом ответила на самые неудобные вопросы о жизни со звездой. Долгое время в сети шептались, что роман певца и юной красавицы — это обычный пиар.

"Чертов день" 13 марта: что не рекомендуется делать в эту пятницу, чтобы не испортить себе жизнь

"Чертов день" 13 марта: что не рекомендуется делать в эту пятницу, чтобы не испортить себе жизнь
Мистическое совпадение чисел в мартовском календаре превращает обычные сутки в настоящую ловушку для тех, кто привык игнорировать знаки судьбы. В народном календаре 13 марта значится как день Василия Капельника.

Правило "до полуночи" не работает: Бехтерева назвала идеальное время для отхода ко сну

Правило "до полуночи" не работает: Бехтерева назвала идеальное время для отхода ко сну
Многие из нас корят себя за поздние посиделки в телефоне, боясь пропустить те самые "золотые часы" сна. Но эксперты уверены, что стрелки часов на стене – это совсем не главное. Психотерапевт Наталья Бехтерева решила разобраться в этом вопросе.

Выбор читателей

13/03Птн"Чертов день" 13 марта: что не рекомендуется делать в эту пятницу, чтобы не испортить себе жизнь 12/03ЧтвДенег на лечение нет: Артем Чекалин спасает умирающую Лерчек, пока врачи отказывают в госпитализации 12/03ЧтвПравило "до полуночи" не работает: Бехтерева назвала идеальное время для отхода ко сну 11/03Срд"Медленный метаболизм" – это миф: ученые назвали реальную причину, по которой вы не можете похудеть 12/03ЧтвСтало известно, на чьи деньги обзавелся недвижимостью в столице Прохор Шаляпин 11/03СрдБолее 50 тыс. нарушений чистоты устранили в Подмосковье с помощью ИИ с начала года