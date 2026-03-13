"Это не показатель здоровья": доктор Мясников объяснил, почему нормальный холестерин не спасает от инфаркта

Оказывается, даже идеальные цифры в бланке не гарантируют, что ваше сердце в безопасности.



Доктор Александр Мясников привел пугающую статистику в своем канале в мессенджере MAX: половина пациентов, которые попадают в больницу с острым инфарктом, имели практически нормальный уровень холестерина. Врач уверен, что это давно не показатель здоровья, искать причину болезни нужно совсем в другом.

Что убивает сосуды на самом деле

Холестерин — это лишь один из факторов. На состояние артерий влияют курение, лишний вес (особенно на животе), диабет и высокое давление. Но есть и скрытая угроза — вялотекущее воспаление.

Мясников советует: не смотрите только на один показатель. Важно проверять сахар в крови и сдавать тест на С-реактивный белок. Если он повышен, значит, в организме идет опасный процесс. При этом даже если вы пьете таблетки от давления и цифры на тонометре в норме, это защищает почки и мозг, но риск инфаркта все равно остается.

Парадокс старости

После 75 лет правила игры вообще меняются. В этом возрасте низкий холестерин — это часто плохой знак. Он может падать из-за скрытых инфекций, недоедания или даже онкологии.

Выяснилось, что пожилые люди с умеренно повышенным холестерином живут дольше и чувствуют себя лучше. Более того, им даже полезно иметь небольшой лишний вес. У долгожителей часто находят генетические особенности: их "плохой" холестерин состоит из крупных частиц, которые не так опасны для сосудов.

Как узнать правду о своем сердце

Чтобы не гадать по анализу крови, медицина предлагает более точный метод — индекс кальция (CAC-score). Это специальная компьютерная томография сосудов сердца.

Кальций появляется там, где уже есть атеросклеротические бляшки. Метод работает просто:

Бывает, что холестерин в норме, а кальция в сосудах много — значит, атеросклероз уже разрушает артерии.

И наоборот: холестерин немного повышен, а кальция ноль — это значит, что риск инфаркта в ближайшие 10 лет почти нулевой.

Этот тест показывает реальную картину в ваших сосудах, а не просто вероятность болезни. Именно на него стоит ориентироваться, чтобы понимать, в каком состоянии ваше сердце на самом деле.