Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы Оказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-Йорка "Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально

Воскресенье 8 марта

16:01"Сэкономить до 40% на отдыхе": эксперт объяснила, почему именно в марте нужно планировать летний отпуск 13:20"Обман длиною в век": какую тайну о 8 марта годами скрывали от миллионов людей 10:10"Муж лишил меня праздника": Наташа Королева и другие звезды раскрыли правду о подарках на 8 Марта 00:04Как притянуть суженого в день 8 марта: этот секрет знали еще наши предки 19:29Без него не допустят до ОГЭ: для девятиклассников вводят новый обязательный экзамен 15:26 "У нас такая медицина, которую мы заслужили": доктор Мясников вскрыл горькую правду о лечении в России 12:08"Синдром весеннего выгорания": психолог объяснила, как отличить обычную усталость от опасной депрессии 08:32Счастье улетит бесследно: почему 7 марта категорически нельзя затевать уборку и стирку 18:21Одно простое правило: ученые раскрыли секрет борьбы со старением мозга 16:07"Обо мне так же забудут": Елена Яковлева сделала пугающее признание в день своего юбилея 14:20Стало известно, кто возглавит МХАТ: объявлено о громких кадровых перестановках в театральной среде 13:26Вездеход-амфибию для эвакуации раненых передали бойцам из Подмосковья 12:22"Не пророк, но все вижу": 63-летний Григорий Лепс сделал неожиданное признание о будущем 10:51"Невестку такую терпеть не буду": Ирина Дубцова ополчилась на экс-пассию Лепса, которая вовсю "окучивает" ее сына 09:18Оставшаяся без зрителей Лолита пошла на крайние меры: вот что она сделала 01:51День пробуждения силы: почему 6 марта важно довести все дела до конца 19:06Всего 10 минут: ученые нашли способ победить депрессию без врачей и таблеток 17:22Успеть до апреля: названы самые яркие события марта, ради которых стоит собрать чемодан 15:26"Свободный парень": Семенович призналась в переменах в отношениях с женатым избранником 13:32"Не было такого": Андрей Губин оправдался за резкие слова в адрес Сергея Жукова 11:46Тюльпаны по цене роз: эксперты рассказали, когда лучше всего покупать цветы к празднику 10:07Опозорившаяся певица Слава публично плюнула в своих фанатов 08:46Лера Кудрявцева на глазах у всех высмеяла мужа после скандала с алкоголизмом и разводом 02:23Ни в коем случае не смотрите на небо в это время 5 марта – можете навсегда спугнуть удачу 19:18Не сахар: ученые выяснили, что на самом деле делает газировку вкусной 17:03"Руку стало тяжелее поднимать": Денис Родькин тайно женился на наследнице Кшесинской 15:04Не спасет нервную систему: вся правда о повальном увлечении магнием и его реальной пользе 13:18Праздничную программу подготовили в парках Подмосковья к 8 марта 13:15Активно мутирует: доктор Мясников рассказал правду о новой пугающей лихорадке из Амазонии 12:20Битва за сияние: 9 популярных сывороток сошлись в схватке за народную любовь в голосовании Клео.ру 10:44С трудом передвигается: Кристина Орбакайте раскрыла проблемы со здоровьем Аллы Пугачевой 09:24Пригожин жестко поставил Губина на место: скандал в шоу-бизнесе набирает обороты 03:50Вернется в десятикратном размере: что нельзя делать 4 марта, чтобы весна принесла удачу 17:30Вскрылось, где может скрываться оказавшаяся в критической ситуации 76-летняя Пугачева 15:25"Плата за свободу": почему российские студенты массово отказываются от работы в офисе 15:18Афиша мероприятий на март-2026: выставки, спектакли и концерты 14:40Собянин объявил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной 14:32Московские ярмарки предлагают белковые альтернативы в Великий пост 14:16Что подарить на праздник 8 марта – идеи подарков 13:31"Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности 11:30Названы три лучшие зубные щетки по мнению россиян: опубликован народный рейтинг от Клео.ру 10:51Мужчины назвали главные "тревожные звоночки" в поведении женщин: сразу бежать 09:56Бомбоубежищ нет: Алла Пугачева оказалась в ловушке на Кипре после ракетного удара 02:52"Черное под запретом": почему 3 марта темная одежда может разрушить ваше будущее 20:25"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально 17:45Кто рано встает: названо идеальное время подъема для "жаворонков" и "сов" 16:11"Зритель в шоке": Евгений Миронов откровенно рассказал, каково это – лежать в гробу на сцене 14:43"Ну и пошла ты, дура старая": Мария Голубкина жестко сорвалась на журналистку 13:05Стало известно, куда сбежал Галкин* после тревожных новостей с Кипра 10:44Невосполнимая потеря в семье известного телеведущего: Гордон покинул этот мир
"Сэкономить до 40% на отдыхе": эксперт объяснила, почему именно в марте нужно планировать летний отпуск

"Сэкономить до 40% на отдыхе": эксперт объяснила, почему именно в марте нужно планировать летний отпуск
39

Многие туристы совершают одну и ту же ошибку, ожидая снижения цен ближе к лету, в то время как самые выгодные предложения исчезают прямо сейчас.

Мы часто слышим, что раннее бронирование — это отличная возможность позаботиться о своем кошельке. Однако многие продолжают покупать туры непосредственно перед поездкой, надеясь "поймать" так называемые "горящие туры". На самом деле такая тактика часто проигрывает холодному расчету. Турагент и основатель турфирмы Рада Минасина утверждает, что раннее бронирование позволяет "сэкономить до 40% на отдыхе", если подойти к вопросу грамотно.

Почему март считается золотым временем

Март в туристической индустрии — это период особых возможностей. Именно сейчас туроператоры открывают продажи на летний сезон, стараясь заранее заполнить чартерные рейсы и номера в отелях. Это создает идеальную ситуацию для покупателя: предложений много, а массовый спрос еще не достиг своего пика.

По словам эксперта, планирование в марте дает не только финансовую выгоду, но и огромную свободу выбора. В начале весны еще доступны почти все популярные гостиницы, которые к июню гарантированно встанут в "стоп". Кроме того, покупка тура сейчас позволяет зафиксировать курс валюты и избежать рисков, связанных с его колебаниями в будущем.

Развенчиваем мифы о ранних покупках

Несмотря на очевидные плюсы, многие относятся к таким предложениям с опаской. Самый популярный миф — невозможность изменить планы. На деле современные туроператоры стали куда гибче: сроки для бесплатной отмены брони обычно составляют от одной до двух недель, а даты поездки или участников часто можно заменить.

Еще одно заблуждение касается "горящих туров". Практика показывает, что скидки при раннем бронировании зачастую перекрывают выгоду от спонтанных акций. К тому же ранним покупателям часто полагаются бонусы: от бесплатных ужинов до повышения категории номера.

Где получить максимальную выгоду

Существуют направления, где заблаговременная покупка билетов и отелей оправдывает себя на все сто процентов:

  • Турция: если заказать путевку в отель "все включено" в марте, можно сохранить в бюджете от 30 до 40% суммы. Ближе к лету в доступе остаются лишь не самые востребованные варианты.
  • Мальдивы и Сейшелы: здесь лучшие предложения по соотношению цены и качества разлетаются в первую очередь. Ранний заказ — единственный способ отдохнуть в премиальном месте без переплат.
  • Российские курорты: Краснодарский край также активно участвует в программах лояльности. Раннее бронирование поможет выгодно арендовать жилье или занять место в хорошем пансионате.

Действенные советы для экономных

Чтобы извлечь из ситуации максимум, эксперт советует реагировать оперативно — лучшие лоты уходят в первые дни после старта продаж. Важно сравнивать цены у разных операторов, так как разница на один и тот же отель может достигать 15%. Также всегда стоит проверять условия отмены: наличие программ с минимальными штрафами сделает ваше ожидание отпуска спокойным и безопасным.

8 марта 2026, 16:01
Фото: freepik.com
"Ну же, оближи!": бросившему Пугачеву Галкину* посоветовали брать пример с молодых

"Обман длиною в век": какую тайну о 8 марта годами скрывали от миллионов людей

"Обман длиною в век": какую тайну о 8 марта годами скрывали от миллионов людей
Оказывается, легендарный марш протеста текстильщиц в Нью-Йорке, который принято считать точкой отсчета праздника, на самом деле может быть всего лишь красивой выдумкой историков. Сегодня каждый школьник знает официальную версию: 8 марта 1857 года в Нью-Йорке работницы швейных фабрик вышли на улицы, требуя сокращения рабочего дня и человеческих условий труда.

"Муж лишил меня праздника": Наташа Королева и другие звезды раскрыли правду о подарках на 8 Марта

"Муж лишил меня праздника": Наташа Королева и другие звезды раскрыли правду о подарках на 8 Марта
Пока одни знаменитости хвастаются кольцами с бриллиантами и предложениями руки и сердца на стадионах, другие вынуждены ловить по дому насекомых и получать обидные намеки на лишний вес. Международный женский день в мире шоу-бизнеса — это не всегда парад роскоши и безупречного вкуса.

Как притянуть суженого в день 8 марта: этот секрет знали еще наши предки

Как притянуть суженого в день 8 марта: этот секрет знали еще наши предки
Оказывается, старинные приметы этого дня хранят секрет, как превратить обычную дату в настоящий магнит для любви и семейного счастья. Восьмое марта в народном календаре известно как день святого Поликарпа.

Без него не допустят до ОГЭ: для девятиклассников вводят новый обязательный экзамен

Без него не допустят до ОГЭ: для девятиклассников вводят новый обязательный экзамен
Школьников и их родителей ждет масштабная реформа системы аттестации, которая кардинально изменит правила перехода в старшие классы. Ученикам девятых классов в ближайшем будущем придется готовиться к дополнительному испытанию, которое станет ключевым этапом в окончании средней школы.

"У нас такая медицина, которую мы заслужили": доктор Мясников вскрыл горькую правду о лечении в России

"У нас такая медицина, которую мы заслужили": доктор Мясников вскрыл горькую правду о лечении в России
Известный телеведущий и врач выступил с резким заявлением о том, почему современная система здравоохранения превратилась в бюрократический ад для обеих сторон. Многие из нас хоть раз сталкивались с термином "информированное согласие".

