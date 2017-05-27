Мария Шукшина встречает 50-летие

Популярная актриса и телеведущая Мария Шукшина 27 мая празднует 50-летие. Она родилась в семье Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной, известной четы советского кино.

Статус родителей ничуть не повлиял на трудолюбие и самостоятельсность дочери. Мария с самого детства снималась в кино, на данный момент ее фильмография насчитывает 45 фильмов. Кинокритики отмечают умение Шукшиной передать образ чувственной и волевой русской женщины, сыграть тяжелые драматические роли в том числе и в исторических картинах.

Мария трижды была замужем и имеет четверых детей. От первого мужа – Артем Трегубенко – дочь Анна (1989 г. р.), от второго супруга – Алексея Касаткина – сын Макар (1998 г. р.) и от третьего – Бориса Вишнякова – близнецы Фома и Фока (2005 г. р.).