Мария Шукшина встречает 50-летие

Популярная актриса и телеведущая Мария Шукшина 27 мая празднует 50-летие. Она родилась в семье Василия Шукшина и Лидии Федосеевой-Шукшиной, известной четы советского кино.
Статус родителей ничуть не повлиял на трудолюбие и самостоятельсность дочери. Мария с самого детства снималась в кино, на данный момент ее фильмография насчитывает 45 фильмов. Кинокритики отмечают умение Шукшиной передать образ чувственной и волевой русской женщины, сыграть тяжелые драматические роли в том числе и в исторических картинах.
Мария трижды была замужем и имеет четверых детей. От первого мужа – Артем Трегубенко – дочь Анна (1989 г. р.), от второго супруга – Алексея Касаткина – сын Макар (1998 г. р.) и от третьего – Бориса Вишнякова – близнецы Фома и Фока (2005 г. р.).
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