Оставшаяся без зрителей Лолита пошла на крайние меры: вот что она сделала

Внезапное решение популярной певицы после громкого провала в регионах заставило организаторов концертов и поклонников всерьез усомниться в логике происходящего.

Недавние события в карьере Лолиты Милявской принимают неожиданный оборот. После того как ее выступление в Волгограде, запланированное на 15 февраля, пришлось отменить из-за отсутствия интереса со стороны публики, артистка ответила весьма радикально. Похоже, Лолита пошла на крайние меры, решив компенсировать отсутствие массового спроса резким повышением ценника на свои услуги.

Провал в Волгограде и гнев общественности

Концерт в Волгограде сорвался по крайне неприятной для любого артиста причине — бойкот зрителей. Сообщается, что поклонники раскупили менее половины билетов, что сделало проведение мероприятия нецелесообразным. Ситуацию усугубило и то, что на певицу, принимавшую участие в скандальной "голой вечеринке" Насти Ивлеевой, подали жалобу прокурору области участники специальной военной операции.

Несмотря на явное охлаждение аудитории, Милявская не стала снижать запросы. Напротив, в 2026 году условия ее работы стали значительно жестче для потенциальных заказчиков.

Плюс два миллиона за 45 минут

Согласно данным Telegram-канала "Звездач", гонорар артистки вырос сразу на несколько миллионов рублей. Если раньше выступление Лолиты продолжительностью в один час обходилось организаторам в четыре миллиона, то теперь ставки выросли.

Новые условия выглядят следующим образом:

Стоимость выступления выросла до 6 миллионов рублей.

Время пребывания на сцене сократилось с 60 до 45 минут.

Общая наценка составила ровно два миллиона рублей за меньший объем работы.

Райдер без права на экономию

Несмотря на финансовые изменения, бытовые требования звезды остались на прежнем, максимально высоком уровне. Лолита по-прежнему не готова идти на компромиссы в вопросах личного комфорта.

В список обязательных условий для организаторов входят:

Перелеты исключительно первым классом. Проживание только в пятизвездочных отелях. Перемещение на автомобилях представительского класса.

Такая стратегия "ва-банк" на фоне отмен и жалоб вызывает у экспертов много вопросов. Остается неясным, найдутся ли теперь желающие платить за 45-минутный сет сумму, на которую еще недавно можно было рассчитывать полноценное часовое шоу, особенно учитывая нынешний уровень репутационных рисков артистки.