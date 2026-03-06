Оставшаяся без зрителей Лолита пошла на крайние меры: вот что она сделала

Алла Пугачева перестала выходить на связь Тесты Ушел из жизни Гордон Игры Сонник

Топ новостей недели

Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлениемБрошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением Оказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-ЙоркаОказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-Йорка "Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально "Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности"Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности

Лента новостей

Пятница 6 марта

10:51"Невестку такую терпеть не буду": Ирина Дубцова ополчилась на экс-пассию Лепса, которая вовсю "окучивает" ее сына 09:18Оставшаяся без зрителей Лолита пошла на крайние меры: вот что она сделала 01:51День пробуждения силы: почему 6 марта важно довести все дела до конца 19:06Всего 10 минут: ученые нашли способ победить депрессию без врачей и таблеток 17:22Успеть до апреля: названы самые яркие события марта, ради которых стоит собрать чемодан 15:26"Свободный парень": Семенович призналась в переменах в отношениях с женатым избранником 13:32"Не было такого": Андрей Губин оправдался за резкие слова в адрес Сергея Жукова 11:46Тюльпаны по цене роз: эксперты рассказали, когда лучше всего покупать цветы к празднику 10:07Опозорившаяся певица Слава публично плюнула в своих фанатов 08:46Лера Кудрявцева на глазах у всех высмеяла мужа после скандала с алкоголизмом и разводом 02:23Ни в коем случае не смотрите на небо в это время 5 марта – можете навсегда спугнуть удачу 19:18Не сахар: ученые выяснили, что на самом деле делает газировку вкусной 17:03"Руку стало тяжелее поднимать": Денис Родькин тайно женился на наследнице Кшесинской 15:04Не спасет нервную систему: вся правда о повальном увлечении магнием и его реальной пользе 13:18Праздничную программу подготовили в парках Подмосковья к 8 марта 13:15Активно мутирует: доктор Мясников рассказал правду о новой пугающей лихорадке из Амазонии 12:20Битва за сияние: 9 популярных сывороток сошлись в схватке за народную любовь в голосовании Клео.ру 10:44С трудом передвигается: Кристина Орбакайте раскрыла проблемы со здоровьем Аллы Пугачевой 09:24Пригожин жестко поставил Губина на место: скандал в шоу-бизнесе набирает обороты 03:50Вернется в десятикратном размере: что нельзя делать 4 марта, чтобы весна принесла удачу 17:30Вскрылось, где может скрываться оказавшаяся в критической ситуации 76-летняя Пугачева 15:25"Плата за свободу": почему российские студенты массово отказываются от работы в офисе 15:18Афиша мероприятий на март-2026: выставки, спектакли и концерты 14:40Собянин объявил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной 14:32Московские ярмарки предлагают белковые альтернативы в Великий пост 14:16Что подарить на праздник 8 марта – идеи подарков 13:31"Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности 11:30Названы три лучшие зубные щетки по мнению россиян: опубликован народный рейтинг от Клео.ру 10:51Мужчины назвали главные "тревожные звоночки" в поведении женщин: сразу бежать 09:56Бомбоубежищ нет: Алла Пугачева оказалась в ловушке на Кипре после ракетного удара 02:52"Черное под запретом": почему 3 марта темная одежда может разрушить ваше будущее 20:25"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально 17:45Кто рано встает: названо идеальное время подъема для "жаворонков" и "сов" 16:11"Зритель в шоке": Евгений Миронов откровенно рассказал, каково это – лежать в гробу на сцене 14:43"Ну и пошла ты, дура старая": Мария Голубкина жестко сорвалась на журналистку 13:05Стало известно, куда сбежал Галкин* после тревожных новостей с Кипра 10:44Невосполнимая потеря в семье известного телеведущего: Гордон покинул этот мир 09:27Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением 03:31День магических находок: как провести 2 марта, чтобы навсегда обрести семейное счастье 19:04Сердце работает спокойнее: ученые нашли способ легко снизить давление и сахар 14:53"Такой сон приводит к слабоумию": эксперты предупредили о скрытой опасности привычки отсыпаться в выходные 10:41Энергетическая ловушка: эксперт предупредила о скрытых угрозах для здоровья в марте 2026 года 06:01Редкий шанс: почему 1 марта считается лучшим временем для больших перемен 18:52Когда лучше покупать квартиру, менять работу или открывать вклад: финансовый календарь на 2026 год 13:44Готовьтесь к худшему: Венера в Рыбах принесет трем знакам зодиака измены, ревность и тяжелые расставания 09:12Без Telegram и What's App: 5 аналогичных приложений для общения 02:19Поведет за собой нищету: почему последний день зимы считается самым опасным временем для планирования 21:51Эксперты Freedom Holding Сorp.: ChatGPT – это инструмент аналитика, а не его замена 18:41Один раз в 14 лет: редчайшее явление украсит небо 28 февраля 16:42Анна Семенович готовится лечь под нож хирурга после скандальных кадров с пляжа
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Оставшаяся без зрителей Лолита пошла на крайние меры: вот что она сделала

Оставшаяся без зрителей Лолита пошла на крайние меры: вот что она сделала
484

Внезапное решение популярной певицы после громкого провала в регионах заставило организаторов концертов и поклонников всерьез усомниться в логике происходящего.

Недавние события в карьере Лолиты Милявской принимают неожиданный оборот. После того как ее выступление в Волгограде, запланированное на 15 февраля, пришлось отменить из-за отсутствия интереса со стороны публики, артистка ответила весьма радикально. Похоже, Лолита пошла на крайние меры, решив компенсировать отсутствие массового спроса резким повышением ценника на свои услуги.

Провал в Волгограде и гнев общественности

Концерт в Волгограде сорвался по крайне неприятной для любого артиста причине — бойкот зрителей. Сообщается, что поклонники раскупили менее половины билетов, что сделало проведение мероприятия нецелесообразным. Ситуацию усугубило и то, что на певицу, принимавшую участие в скандальной "голой вечеринке" Насти Ивлеевой, подали жалобу прокурору области участники специальной военной операции.

Несмотря на явное охлаждение аудитории, Милявская не стала снижать запросы. Напротив, в 2026 году условия ее работы стали значительно жестче для потенциальных заказчиков.

Плюс два миллиона за 45 минут

Согласно данным Telegram-канала "Звездач", гонорар артистки вырос сразу на несколько миллионов рублей. Если раньше выступление Лолиты продолжительностью в один час обходилось организаторам в четыре миллиона, то теперь ставки выросли.

Новые условия выглядят следующим образом:

  • Стоимость выступления выросла до 6 миллионов рублей.
  • Время пребывания на сцене сократилось с 60 до 45 минут.
  • Общая наценка составила ровно два миллиона рублей за меньший объем работы.

Райдер без права на экономию

Несмотря на финансовые изменения, бытовые требования звезды остались на прежнем, максимально высоком уровне. Лолита по-прежнему не готова идти на компромиссы в вопросах личного комфорта.

В список обязательных условий для организаторов входят:

  1. Перелеты исключительно первым классом.
  2. Проживание только в пятизвездочных отелях.
  3. Перемещение на автомобилях представительского класса.

Такая стратегия "ва-банк" на фоне отмен и жалоб вызывает у экспертов много вопросов. Остается неясным, найдутся ли теперь желающие платить за 45-минутный сет сумму, на которую еще недавно можно было рассчитывать полноценное часовое шоу, особенно учитывая нынешний уровень репутационных рисков артистки.

Шоу-бизнес в Telegram

6 марта 2026, 09:18
Лолита Милявская. Фото: Youtube / @GalichIdaofficial
Telegram / @zvezdach_mag✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Лолита поразила своим видом в Кремле

Звезды первой величины отметили 75-летний юбилей Льва Лещенко в Кремле, в том числе и его приятель Вячеслав Добрынин.
Был на концерте и закадычный друг именинника - юморист Геннадий Хазанов.
Виновник торжества и Сосо Павлиашвили.
Лолита приятно удивила стильным нарядом. Ярко-красное платье подчеркнуло только достоинства звезды.
Блистала на сцене и Яна Чурикова. Сексапильная телеведущая буквально приковывала к себе взгляды собравшихся. Она выбрала для концерта в Кремле смелое платье с экстремальным декольте.
Лев Лещенко с женой Ириной.
Именинник и "Хор Турецкого".
Александр Маршал поздравил друга.
Александр Буйнов порадовал зрителей ярким выступлением.
Лещенко с удовольствием сплясал с жизнерадостной надеждой Бабкиной.
Тамара Гвердцители и виновник торжества.
У Яны Чуриковой шлейф был как у королевы.
Стас Михайлов принес Льву Валерьяновичу роскошные розы.
"Самоцветы", Лев Лещенко и Вячеслав Добрынин спели вместе.
Татьяна Буланова проникновенно спела для именинника.
Гарик Мартиросян.
Николай Басков.
Григорий Лепс.
Эмин.
Валерий Меладзе.
Владимир Винокур.
Жасмин игриво позировала фотографам.
Филипп Киркоров тоже вдохновенно попозировал.
Журналисты следовали за бодрым именинником по пятам и несколько раз за вечер спросили у него, на сколько лет он себя ощущает. После первого отделения исполнитель отшутился: "На все 80!" Когда концерт завершился, Лещенко накинул себе еще десяток лет: "На все 90!"
Олег Газманов с женой.
Поп-король был в приподнятом настроении.

По теме

"По две пачки в день, не меньше": страдающей от вредных привычек Лолите срочно потребовалась помощь медиков

Страдающая вдали от родины Лолита требовала поцелуев от первых встречных
Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

"Невестку такую терпеть не буду": Ирина Дубцова ополчилась на экс-пассию Лепса, которая вовсю "окучивает" ее сына

"Невестку такую терпеть не буду": Ирина Дубцова ополчилась на экс-пассию Лепса, которая вовсю "окучивает" ее сына
Юная фаворитка, известная своим громким романом с Григорием Лепсом, решила войти в семью известной певицы, но сама артистка не в восторге от такой настойчивости. Личная жизнь Артема, наследника Ирины Дубцовой, стала объектом пристального внимания после того, как в его окружении появилась Аврора Киба.

День пробуждения силы: почему 6 марта важно довести все дела до конца

День пробуждения силы: почему 6 марта важно довести все дела до конца
Старинные обычаи этого дня обещают небывалый успех тем, кто успеет закрыть старые долги до того, как весеннее солнце окончательно прогреет землю. Шестого марта отмечается день Тимофея Весновея.

Всего 10 минут: ученые нашли способ победить депрессию без врачей и таблеток

Всего 10 минут: ученые нашли способ победить депрессию без врачей и таблеток
Неожиданное открытие специалистов перевернуло представление о лечении самого коварного недуга современности, предложив спасение тем, кто годами не мог найти выход. Многие убеждены, что борьба с депрессией — это всегда изнурительный марафон по кабинетам психотерапевтов, огромные счета из аптек и полное бессилие.

Успеть до апреля: названы самые яркие события марта, ради которых стоит собрать чемодан

Успеть до апреля: названы самые яркие события марта, ради которых стоит собрать чемодан
Многие недооценивают первый месяц весны из-за капризной погоды, но именно сейчас в мире происходят явления, способные перевернуть ваше представление об отдыхе. Март обычно недооценивают: смена сезонов, где-то еще холодно, где-то, наоборот, начинается жара.

"Свободный парень": Семенович призналась в переменах в отношениях с женатым избранником

"Свободный парень": Семенович призналась в переменах в отношениях с женатым избранником
После долгих лет ожиданий и бесконечных слухов о тайном романе певица наконец решилась прервать молчание и сделать официальное заявление. Личная жизнь Анны Семенович всегда находилась под пристальным вниманием прессы, ведь в свои 45 лет экс-солистка "Блестящих" еще ни разу не была замужем.

Выбор читателей

04/03СрдНе спасет нервную систему: вся правда о повальном увлечении магнием и его реальной пользе 04/03Срд"Руку стало тяжелее поднимать": Денис Родькин тайно женился на наследнице Кшесинской 05/03ЧтвЛера Кудрявцева на глазах у всех высмеяла мужа после скандала с алкоголизмом и разводом 04/03СрдАктивно мутирует: доктор Мясников рассказал правду о новой пугающей лихорадке из Амазонии 04/03СрдНе сахар: ученые выяснили, что на самом деле делает газировку вкусной 05/03ЧтвОпозорившаяся певица Слава публично плюнула в своих фанатов