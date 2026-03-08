"Муж лишил меня праздника": Наташа Королева и другие звезды раскрыли правду о подарках на 8 Марта

Международный женский день в мире шоу-бизнеса — это не всегда парад роскоши и безупречного вкуса. Издание "7Дней.ру" собрало самые неожиданные истории о том, как российские мужчины удивляют (а иногда и шокируют) своих звездных избранниц. Оказывается, даже статус суперзвезды не страхует от нелепых сюрпризов, а некоторым и вовсе приходится делить этот день с собственным мужем.
Романтика на высоте и кольцо на сцене
Для Анны Asti один из праздников стал судьбоносным. Певица призналась, что запомнила то 8 Марта на всю жизнь, ведь именно тогда она получила предложение руки и сердца. Бизнесмен Станислав Юркин устроил сюрприз прямо во время концерта в Омске: сначала на экране появилось трогательное видеообращение, а затем возлюбленный вышел на сцену с огромным букетом роз.
Виктория Дайнеко тоже знает толк в широких жестах. Однажды ее поклонник арендовал специальную машину для починки фонарей, чтобы подняться к ее окну на высоком этаже и вручить цветы.
"У меня была буря эмоций!" — вспоминает звезда.
А вот певица МакSим сделала подарок сама себе, родив в этот день дочь Александру, так что теперь 8 марта у них двойной праздник.
"Муж умудрился родиться 8 марта"
А вот Наташе Королевой повезло меньше. Певица с иронией заявляет, что Международного женского дня для нее не существует уже более 20 лет. Виной тому — ее супруг Сергей Глушко (Тарзан), который "умудрился родиться 8 марта на радость прекрасному полу".
"Так что все поздравления в этот день звучат в адрес Сергея... Муж лишил меня 8 марта", — смеется артистка.
Вместо того чтобы принимать подарки, она сама покупает любимому краски и гаджеты, а он в ответ дарит ей свои картины.
Тараканы, бомба и намек на психолога
Однако не все сюрпризы вызывают слезы умиления. Клава Кока до сих пор с содроганием вспоминает, как друг преподнес ей мадагаскарских тараканов. Насекомые разбежались по дому, и певице пришлось долго их вылавливать.
Актрисе Анне Хилькевич однажды прислали шоколадный торт в виде бомбы, что выглядело довольно жутковато. Но "пальму первенства" по нелепости она отдала весам, которые ей подарила подруга.
"Хуже только сковородка или кастрюля", — считает звезда.
В похожую ситуацию попала и Екатерина Волкова, получившая сертификат на консультацию у психотерапевта. Актриса призналась, что такой подарок ее озадачил: "Так намекают, что мне нужен специалист?"
Живые подарки и привет из детства
Дарья Донцова с теплотой вспоминает, как муж-кошатник подарил ей, заядлой собачнице, черного британского котенка. Хитрый ход сработал: кот Сан Саныч прожил в семье почти 25 лет и стал любимцем писательницы.
А вот для Марины Александровой этот день навсегда связан с папой, который приносил два букета: тюльпаны для мамы и мимозу для нее.
Ольга Дибцева же до сих пор не может забыть свой первый голубой мобильный телефон, подаренный отцом в школьные годы — этот восторг перекрыть сложно даже самыми дорогими украшениями.