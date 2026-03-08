"Муж лишил меня праздника": Наташа Королева и другие звезды раскрыли правду о подарках на 8 Марта

Пока одни знаменитости хвастаются кольцами с бриллиантами и предложениями руки и сердца на стадионах, другие вынуждены ловить по дому насекомых и получать обидные намеки на лишний вес.



Международный женский день в мире шоу-бизнеса — это не всегда парад роскоши и безупречного вкуса. Издание "7Дней.ру" собрало самые неожиданные истории о том, как российские мужчины удивляют (а иногда и шокируют) своих звездных избранниц. Оказывается, даже статус суперзвезды не страхует от нелепых сюрпризов, а некоторым и вовсе приходится делить этот день с собственным мужем.

Романтика на высоте и кольцо на сцене

Для Анны Asti один из праздников стал судьбоносным. Певица призналась, что запомнила то 8 Марта на всю жизнь, ведь именно тогда она получила предложение руки и сердца. Бизнесмен Станислав Юркин устроил сюрприз прямо во время концерта в Омске: сначала на экране появилось трогательное видеообращение, а затем возлюбленный вышел на сцену с огромным букетом роз.

Виктория Дайнеко тоже знает толк в широких жестах. Однажды ее поклонник арендовал специальную машину для починки фонарей, чтобы подняться к ее окну на высоком этаже и вручить цветы.

"У меня была буря эмоций!" — вспоминает звезда.

А вот певица МакSим сделала подарок сама себе, родив в этот день дочь Александру, так что теперь 8 марта у них двойной праздник.

"Муж умудрился родиться 8 марта"

А вот Наташе Королевой повезло меньше. Певица с иронией заявляет, что Международного женского дня для нее не существует уже более 20 лет. Виной тому — ее супруг Сергей Глушко (Тарзан), который "умудрился родиться 8 марта на радость прекрасному полу".

"Так что все поздравления в этот день звучат в адрес Сергея... Муж лишил меня 8 марта", — смеется артистка.

Вместо того чтобы принимать подарки, она сама покупает любимому краски и гаджеты, а он в ответ дарит ей свои картины.

Тараканы, бомба и намек на психолога

Однако не все сюрпризы вызывают слезы умиления. Клава Кока до сих пор с содроганием вспоминает, как друг преподнес ей мадагаскарских тараканов. Насекомые разбежались по дому, и певице пришлось долго их вылавливать.

Актрисе Анне Хилькевич однажды прислали шоколадный торт в виде бомбы, что выглядело довольно жутковато. Но "пальму первенства" по нелепости она отдала весам, которые ей подарила подруга.

"Хуже только сковородка или кастрюля", — считает звезда.

В похожую ситуацию попала и Екатерина Волкова, получившая сертификат на консультацию у психотерапевта. Актриса призналась, что такой подарок ее озадачил: "Так намекают, что мне нужен специалист?"

Живые подарки и привет из детства

Дарья Донцова с теплотой вспоминает, как муж-кошатник подарил ей, заядлой собачнице, черного британского котенка. Хитрый ход сработал: кот Сан Саныч прожил в семье почти 25 лет и стал любимцем писательницы.

А вот для Марины Александровой этот день навсегда связан с папой, который приносил два букета: тюльпаны для мамы и мимозу для нее.

Ольга Дибцева же до сих пор не может забыть свой первый голубой мобильный телефон, подаренный отцом в школьные годы — этот восторг перекрыть сложно даже самыми дорогими украшениями.