Воскресенье 8 марта

10:10"Муж лишил меня праздника": Наташа Королева и другие звезды раскрыли правду о подарках на 8 Марта 00:04Как притянуть суженого в день 8 марта: этот секрет знали еще наши предки 19:29Без него не допустят до ОГЭ: для девятиклассников вводят новый обязательный экзамен 15:26 "У нас такая медицина, которую мы заслужили": доктор Мясников вскрыл горькую правду о лечении в России 12:08"Синдром весеннего выгорания": психолог объяснила, как отличить обычную усталость от опасной депрессии 08:32Счастье улетит бесследно: почему 7 марта категорически нельзя затевать уборку и стирку 18:21Одно простое правило: ученые раскрыли секрет борьбы со старением мозга 16:07"Обо мне так же забудут": Елена Яковлева сделала пугающее признание в день своего юбилея 14:20Стало известно, кто возглавит МХАТ: объявлено о громких кадровых перестановках в театральной среде 13:26Вездеход-амфибию для эвакуации раненых передали бойцам из Подмосковья 12:22"Не пророк, но все вижу": 63-летний Григорий Лепс сделал неожиданное признание о будущем 10:51"Невестку такую терпеть не буду": Ирина Дубцова ополчилась на экс-пассию Лепса, которая вовсю "окучивает" ее сына 09:18Оставшаяся без зрителей Лолита пошла на крайние меры: вот что она сделала 01:51День пробуждения силы: почему 6 марта важно довести все дела до конца 19:06Всего 10 минут: ученые нашли способ победить депрессию без врачей и таблеток 17:22Успеть до апреля: названы самые яркие события марта, ради которых стоит собрать чемодан 15:26"Свободный парень": Семенович призналась в переменах в отношениях с женатым избранником 13:32"Не было такого": Андрей Губин оправдался за резкие слова в адрес Сергея Жукова 11:46Тюльпаны по цене роз: эксперты рассказали, когда лучше всего покупать цветы к празднику 10:07Опозорившаяся певица Слава публично плюнула в своих фанатов 08:46Лера Кудрявцева на глазах у всех высмеяла мужа после скандала с алкоголизмом и разводом 02:23Ни в коем случае не смотрите на небо в это время 5 марта – можете навсегда спугнуть удачу 19:18Не сахар: ученые выяснили, что на самом деле делает газировку вкусной 17:03"Руку стало тяжелее поднимать": Денис Родькин тайно женился на наследнице Кшесинской 15:04Не спасет нервную систему: вся правда о повальном увлечении магнием и его реальной пользе 13:18Праздничную программу подготовили в парках Подмосковья к 8 марта 13:15Активно мутирует: доктор Мясников рассказал правду о новой пугающей лихорадке из Амазонии 12:20Битва за сияние: 9 популярных сывороток сошлись в схватке за народную любовь в голосовании Клео.ру 10:44С трудом передвигается: Кристина Орбакайте раскрыла проблемы со здоровьем Аллы Пугачевой 09:24Пригожин жестко поставил Губина на место: скандал в шоу-бизнесе набирает обороты 03:50Вернется в десятикратном размере: что нельзя делать 4 марта, чтобы весна принесла удачу 17:30Вскрылось, где может скрываться оказавшаяся в критической ситуации 76-летняя Пугачева 15:25"Плата за свободу": почему российские студенты массово отказываются от работы в офисе 15:18Афиша мероприятий на март-2026: выставки, спектакли и концерты 14:40Собянин объявил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной 14:32Московские ярмарки предлагают белковые альтернативы в Великий пост 14:16Что подарить на праздник 8 марта – идеи подарков 13:31"Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности 11:30Названы три лучшие зубные щетки по мнению россиян: опубликован народный рейтинг от Клео.ру 10:51Мужчины назвали главные "тревожные звоночки" в поведении женщин: сразу бежать 09:56Бомбоубежищ нет: Алла Пугачева оказалась в ловушке на Кипре после ракетного удара 02:52"Черное под запретом": почему 3 марта темная одежда может разрушить ваше будущее 20:25"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально 17:45Кто рано встает: названо идеальное время подъема для "жаворонков" и "сов" 16:11"Зритель в шоке": Евгений Миронов откровенно рассказал, каково это – лежать в гробу на сцене 14:43"Ну и пошла ты, дура старая": Мария Голубкина жестко сорвалась на журналистку 13:05Стало известно, куда сбежал Галкин* после тревожных новостей с Кипра 10:44Невосполнимая потеря в семье известного телеведущего: Гордон покинул этот мир 09:27Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением 03:31День магических находок: как провести 2 марта, чтобы навсегда обрести семейное счастье
"Муж лишил меня праздника": Наташа Королева и другие звезды раскрыли правду о подарках на 8 Марта

"Муж лишил меня праздника": Наташа Королева и другие звезды раскрыли правду о подарках на 8 Марта
199

Пока одни знаменитости хвастаются кольцами с бриллиантами и предложениями руки и сердца на стадионах, другие вынуждены ловить по дому насекомых и получать обидные намеки на лишний вес.

Международный женский день в мире шоу-бизнеса — это не всегда парад роскоши и безупречного вкуса. Издание "7Дней.ру" собрало самые неожиданные истории о том, как российские мужчины удивляют (а иногда и шокируют) своих звездных избранниц. Оказывается, даже статус суперзвезды не страхует от нелепых сюрпризов, а некоторым и вовсе приходится делить этот день с собственным мужем.

Романтика на высоте и кольцо на сцене

Для Анны Asti один из праздников стал судьбоносным. Певица призналась, что запомнила то 8 Марта на всю жизнь, ведь именно тогда она получила предложение руки и сердца. Бизнесмен Станислав Юркин устроил сюрприз прямо во время концерта в Омске: сначала на экране появилось трогательное видеообращение, а затем возлюбленный вышел на сцену с огромным букетом роз.

Виктория Дайнеко тоже знает толк в широких жестах. Однажды ее поклонник арендовал специальную машину для починки фонарей, чтобы подняться к ее окну на высоком этаже и вручить цветы.

"У меня была буря эмоций!" — вспоминает звезда.

А вот певица МакSим сделала подарок сама себе, родив в этот день дочь Александру, так что теперь 8 марта у них двойной праздник.

"Муж умудрился родиться 8 марта"

А вот Наташе Королевой повезло меньше. Певица с иронией заявляет, что Международного женского дня для нее не существует уже более 20 лет. Виной тому — ее супруг Сергей Глушко (Тарзан), который "умудрился родиться 8 марта на радость прекрасному полу".

"Так что все поздравления в этот день звучат в адрес Сергея... Муж лишил меня 8 марта", — смеется артистка.

Вместо того чтобы принимать подарки, она сама покупает любимому краски и гаджеты, а он в ответ дарит ей свои картины.

Тараканы, бомба и намек на психолога

Однако не все сюрпризы вызывают слезы умиления. Клава Кока до сих пор с содроганием вспоминает, как друг преподнес ей мадагаскарских тараканов. Насекомые разбежались по дому, и певице пришлось долго их вылавливать.

Актрисе Анне Хилькевич однажды прислали шоколадный торт в виде бомбы, что выглядело довольно жутковато. Но "пальму первенства" по нелепости она отдала весам, которые ей подарила подруга.

"Хуже только сковородка или кастрюля", — считает звезда.

В похожую ситуацию попала и Екатерина Волкова, получившая сертификат на консультацию у психотерапевта. Актриса призналась, что такой подарок ее озадачил: "Так намекают, что мне нужен специалист?"

Живые подарки и привет из детства

Дарья Донцова с теплотой вспоминает, как муж-кошатник подарил ей, заядлой собачнице, черного британского котенка. Хитрый ход сработал: кот Сан Саныч прожил в семье почти 25 лет и стал любимцем писательницы.

А вот для Марины Александровой этот день навсегда связан с папой, который приносил два букета: тюльпаны для мамы и мимозу для нее.

Ольга Дибцева же до сих пор не может забыть свой первый голубой мобильный телефон, подаренный отцом в школьные годы — этот восторг перекрыть сложно даже самыми дорогими украшениями.

8 марта 2026, 10:10
Наташа Королева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"7Дней.ru"✓ Надежный источник

