Вторник 10 марта

13:12"Я старался вести себя прилично": Прилучный впервые рассказал об изменах Агате Муцениеце 12:55"Это все, кранты": Анастасия Волочкова раскрыла всю правду о своей болезни 11:57Лариса Долина пошла на крайние меры: за чем теперь прячется певица после скандала с квартирой 10:24"Он мне не понравился": Мария Аронова сделала неожиданное признание о Гарике Харламове 09:18Теперь шизофреников можно будет "вычислить" с помощью этого простого метода 00:39Воздержитесь от этих вещей 10 марта, чтобы не остаться без копейки в кармане
"Это все, кранты": Анастасия Волочкова раскрыла всю правду о своей болезни

Никто и не догадывался, через какое испытание пришлось пройти знаменитой балерине в полном одиночестве.

Анастасия Волочкова всегда славилась своим умением терпеть боль ради сцены, но на этот раз ситуация вышла из-под контроля. Долгое время артистка успокаивала поклонников рассказами о небольшой "шишке" на ноге, но реальность оказалась куда суровее. Как пишет "Комсомольская правда", балерине пришлось экстренно лететь в Германию на серьезную операцию.

Проблема заключалась в хрящевой ткани, которая практически полностью стерлась. Российские специалисты не рискнули проводить такое вмешательство, поэтому помощь пришлось искать за границей. Выбрать правильную клинику Анастасии помог ее давний знакомый, фигурист Алексей Ягудин.

Самым болезненным моментом во всей этой истории для Волочковой стала вовсе не физическая реабилитация. Оказалось, что в самый тяжелый период жизни ее оставили самые близкие люди. По словам артистки, ее мама и дочь Ариадна знали о предстоящей операции, но даже не попытались выйти на связь.

"Мне Ариадна даже не позвонила. Они знали. Я сказала уже, когда прилетела. Ни сочувствия, ни сострадания, ничего", — с горечью призналась балерина.

Для человека, который привык работать на износ, признание собственной слабости стало настоящим ударом. Волочкова честно рассказала, что решилась на лечение только тогда, когда левая нога буквально перестала ее слушать. Она поняла, что скрывать критическое состояние больше невозможно.

Артистка объяснила, что обычно она не жалуется на здоровье, но в этот раз все было иначе.

"Если я своим сказала, что я больше не могу, значит это все, кранты", — разоткровенничалась Анастасия.

Сейчас самое страшное уже позади, но равнодушие родных оставило в душе звезды глубокий след. Оказалось, что даже у самой сильной женщины есть предел прочности, за которым начинается простое человеческое желание быть услышанной.

10 марта 2026, 12:55
Анастасия Волочкова. Фото: Дни.ру / Феликс Гроздановсия
"Комсомольская Правда"✓ Надежный источник

"Надо было брать Машу с Уралмаша": Волочкова высказалась о непришедших на свадьбу ее дочери родителях жениха

Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Знаменитый актер решился на предельно честный разговор о своем прошлом, который заставил поклонников иначе взглянуть на его скандальный развод. Павел Прилучный долго хранил молчание о деталях своего первого брака, но в свежем интервью Лауре Джугелии он расставил все точки над "i".

Жизнь известной артистки круто изменилась, и теперь каждое ее появление на публике напоминает тщательно спланированную спецоперацию. Привычный уклад жизни Ларисы Долиной остался в прошлом.

Откровенный рассказ знаменитой актрисы о закулисье съемок новой комедии раскрыл неожиданные подробности ее отношений с главным шоуменом страны. В российский прокат выходит продолжение популярной комедии "Теща", где место Ларисы Гузеевой заняла харизматичная Мария Аронова.

Точность нового способа поражает даже ученых. Долгое время диагностика серьезных заболеваний мозга оставалась одной из самых сложных и дорогостоящих областей медицины.

Этот весенний день в народном календаре считается одним из самых коварных из-за старинного поверья о невидимой силе, которая только и ждет момента, чтобы навредить человеку. В народном месяцеслове 10 марта называют днем Тараса Кумашника.

