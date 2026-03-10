"Это все, кранты": Анастасия Волочкова раскрыла всю правду о своей болезни

Никто и не догадывался, через какое испытание пришлось пройти знаменитой балерине в полном одиночестве.



Анастасия Волочкова всегда славилась своим умением терпеть боль ради сцены, но на этот раз ситуация вышла из-под контроля. Долгое время артистка успокаивала поклонников рассказами о небольшой "шишке" на ноге, но реальность оказалась куда суровее. Как пишет "Комсомольская правда", балерине пришлось экстренно лететь в Германию на серьезную операцию.

Проблема заключалась в хрящевой ткани, которая практически полностью стерлась. Российские специалисты не рискнули проводить такое вмешательство, поэтому помощь пришлось искать за границей. Выбрать правильную клинику Анастасии помог ее давний знакомый, фигурист Алексей Ягудин.

Самым болезненным моментом во всей этой истории для Волочковой стала вовсе не физическая реабилитация. Оказалось, что в самый тяжелый период жизни ее оставили самые близкие люди. По словам артистки, ее мама и дочь Ариадна знали о предстоящей операции, но даже не попытались выйти на связь.

"Мне Ариадна даже не позвонила. Они знали. Я сказала уже, когда прилетела. Ни сочувствия, ни сострадания, ничего", — с горечью призналась балерина.

Для человека, который привык работать на износ, признание собственной слабости стало настоящим ударом. Волочкова честно рассказала, что решилась на лечение только тогда, когда левая нога буквально перестала ее слушать. Она поняла, что скрывать критическое состояние больше невозможно.

Артистка объяснила, что обычно она не жалуется на здоровье, но в этот раз все было иначе.

"Если я своим сказала, что я больше не могу, значит это все, кранты", — разоткровенничалась Анастасия.

Сейчас самое страшное уже позади, но равнодушие родных оставило в душе звезды глубокий след. Оказалось, что даже у самой сильной женщины есть предел прочности, за которым начинается простое человеческое желание быть услышанной.