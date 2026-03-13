Ученые назвали ту самую дозу кофе, которая спасает от депрессии

Ученые из Университета Фудань проанализировали данные почти полумиллиона человек. Они наблюдали за здоровьем людей больше 13 лет. Выяснилось, что кофе напрямую влияет на риск развития тревоги и подавленного состояния.
Магическое число для нервов
Результаты оказались очень конкретными. Две-три чашки в день: ученые назвали дозу кофе, которая спасает от депрессии. У тех, кто придерживался этой нормы, риск "сломаться" психически был гораздо ниже, чем у тех, кто вообще обходит кофе стороной.
Но тут важно не переборщить. Оказалось, что если выпивать пять чашек и больше, вся польза исчезает. Наоборот, при такой передозировке риск тревожных расстройств начинает расти. То есть лишняя порция напитка может превратить лекарство в яд для нервной системы.
Почему это работает
Секрет не только в бодрости. Биологи считают, что в кофе полно антиоксидантов. Эти вещества борются с хроническими воспалениями в организме. А ученые давно заметили: где есть воспаление, там часто рождается депрессия. Кофе просто не дает этому процессу запуститься.
Интересно, что кофе без кофеина в этом плане оказался бесполезным. Значит, именно кофеин в связке с другими соединениями дает нужный эффект. Исследователи подчеркивают: лучше всего работает обычный молотый кофе. Так что пара чашек с утра — это не просто привычка, а реальный способ сохранить рассудок в норме.