Ученые назвали ту самую дозу кофе, которая спасает от депрессии

Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлениемБрошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением Оказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-ЙоркаОказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-Йорка "Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально "Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности"Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности

12:14Ученые назвали ту самую дозу кофе, которая спасает от депрессии 10:33"Я не дам раку забрать ее": жених Лерчек снял первое видео из онкоцентра 09:20"Контракт был": невеста Лепса раскрыла горькую правду об их расставании 01:40"Чертов день" 13 марта: что не рекомендуется делать в эту пятницу, чтобы не испортить себе жизнь 19:15Правило "до полуночи" не работает: Бехтерева назвала идеальное время для отхода ко сну 17:36Сдала: Пугачева опирается на палку, пока Галкин* светится от счастья 15:26Пейте этот чай каждый день и чихание прекратится: японские ученые нашли неожиданный способ борьбы с аллергией 13:03Стало известно, на чьи деньги обзавелся недвижимостью в столице Прохор Шаляпин 10:47Царская набережная стала одним из самых популярных мест Москвы – Собянин 10:40Семейный фестиваль "Традиция" пройдет в кинопарке "Москино" в июне 09:39Денег на лечение нет: Артем Чекалин спасает умирающую Лерчек, пока врачи отказывают в госпитализации 03:10Почему 12 марта опасно выходить за порог: старинный запрет, который спасет ваш кошелек и нервы 19:24"Медленный метаболизм" – это миф: ученые назвали реальную причину, по которой вы не можете похудеть 17:25Более 50 тыс. нарушений чистоты устранили в Подмосковье с помощью ИИ с начала года 17:14Оскандалившаяся певица Слава решилась на радикальные меры 15:27Найден способ легко укрепить связь между детьми и родителями 13:44"Два общих наркоза и запрет на танцы": Анастасия Волочкова шокировала фанатов новостями о своем состоянии после операции в Германи 11:55Собянин рассказал, как Москва поддерживает столичные фармкомпании 11:47На юге Москвы восстановили исторический облик 30 домов в неоклассическом стиле 11:11Близкие Валерии Чекалиной раскрыли страшную правду о состоянии блогерши 09:30Алла Пугачева ответит рублем: за что от певицы требуют 5 миллионов компенсации 02:49Не вздумайте это делать 11 марта: три опасных запрета, которые могут испортить вам весь год 19:06"С пополнением!": вернувшаяся в Россию Настя Ивлеева объявила о радостном событии 15:32Эксперты ДИТ рассказали, как получить точный и полезный ответ от нейросетей 15:27Собянин рассказал о передовых разработках для московских пожарных 13:12"Я старался вести себя прилично": Павел Прилучный впервые рассказал об изменах Агате Муцениеце 12:55"Это все, кранты": Анастасия Волочкова раскрыла всю правду о своей болезни 11:57Лариса Долина пошла на крайние меры: за чем теперь прячется певица после скандала с квартирой 10:24"Он мне не понравился": Мария Аронова сделала неожиданное признание о Гарике Харламове 09:18Теперь шизофреников можно будет "вычислить" с помощью этого простого метода 00:39Воздержитесь от этих вещей 10 марта, чтобы не остаться без копейки в кармане 18:58"Влияет на работу мозга после 70": доктор Павлова раскрыла секрет ясного ума в старости 14:15"Без изнуряющей жары": эксперт назвал 7 стран для идеального пляжного отдыха в марте 10:08Кризис после 8 марта: что это такое и как с ним справиться 03:31Не ложитесь спать в это время 9 марта, чтобы не остаться ни с чем 18:39Доктор Мясников рассказал правду о печени, которую скрывают от обычных людей 16:01"Сэкономить до 40% на отдыхе": эксперт объяснила, почему именно в марте нужно планировать летний отпуск 13:20"Обман длиною в век": какую тайну о 8 марта годами скрывали от миллионов людей 10:10"Муж лишил меня праздника": Наташа Королева и другие звезды раскрыли правду о подарках на 8 Марта 00:04Как притянуть суженого в день 8 марта: этот секрет знали еще наши предки 19:29Без него не допустят до ОГЭ: для девятиклассников вводят новый обязательный экзамен 15:26 "У нас такая медицина, которую мы заслужили": доктор Мясников вскрыл горькую правду о лечении в России 12:08"Синдром весеннего выгорания": психолог объяснила, как отличить обычную усталость от опасной депрессии 08:32Счастье улетит бесследно: почему 7 марта категорически нельзя затевать уборку и стирку 18:21Одно простое правило: ученые раскрыли секрет борьбы со старением мозга 16:07"Обо мне так же забудут": Елена Яковлева сделала пугающее признание в день своего юбилея 14:20Стало известно, кто возглавит МХАТ: объявлено о громких кадровых перестановках в театральной среде 13:26Вездеход-амфибию для эвакуации раненых передали бойцам из Подмосковья 12:22"Не пророк, но все вижу": 63-летний Григорий Лепс сделал неожиданное признание о будущем 10:51"Невестку такую терпеть не буду": Ирина Дубцова ополчилась на экс-пассию Лепса, которая вовсю "окучивает" ее сына
Ученые назвали ту самую дозу кофе, которая спасает от депрессии

Ученые назвали ту самую дозу кофе, которая спасает от депрессии
198

Новое масштабное исследование показало, что популярный напиток может стать защитой для психики. Но только если соблюдать строгую дозировку.

Ученые из Университета Фудань проанализировали данные почти полумиллиона человек. Они наблюдали за здоровьем людей больше 13 лет. Выяснилось, что кофе напрямую влияет на риск развития тревоги и подавленного состояния.

Магическое число для нервов

Результаты оказались очень конкретными. Две-три чашки в день: ученые назвали дозу кофе, которая спасает от депрессии. У тех, кто придерживался этой нормы, риск "сломаться" психически был гораздо ниже, чем у тех, кто вообще обходит кофе стороной.

Но тут важно не переборщить. Оказалось, что если выпивать пять чашек и больше, вся польза исчезает. Наоборот, при такой передозировке риск тревожных расстройств начинает расти. То есть лишняя порция напитка может превратить лекарство в яд для нервной системы.

Почему это работает

Секрет не только в бодрости. Биологи считают, что в кофе полно антиоксидантов. Эти вещества борются с хроническими воспалениями в организме. А ученые давно заметили: где есть воспаление, там часто рождается депрессия. Кофе просто не дает этому процессу запуститься.

Интересно, что кофе без кофеина в этом плане оказался бесполезным. Значит, именно кофеин в связке с другими соединениями дает нужный эффект. Исследователи подчеркивают: лучше всего работает обычный молотый кофе. Так что пара чашек с утра — это не просто привычка, а реальный способ сохранить рассудок в норме.

13 марта 2026, 12:14
Фото: freepik.com
"Я не дам раку забрать ее": жених Лерчек снял первое видео из онкоцентра

"Я не дам раку забрать ее": жених Лерчек снял первое видео из онкоцентра
Борьба за жизнь Валерии Чекалиной перешла в решающую стадию. Жених артистки, аргентинец Луис Сквиччиарини, показал кадры из клиники, где блогер готовится к тяжелому лечению. Жених Лерчек, аргентинец Луис Сквиччиарини, опубликовал видео прямо из клиники.

"Контракт был": невеста Лепса раскрыла горькую правду об их расставании

"Контракт был": невеста Лепса раскрыла горькую правду об их расставании
После разрыва с Григорием Лепсом его молодая избранница Аврора Киба решила не отсиживаться в тени. Девушка запустила собственное шоу "Кибаленд", где первым делом ответила на самые неудобные вопросы о жизни со звездой. Долгое время в сети шептались, что роман певца и юной красавицы — это обычный пиар.

"Чертов день" 13 марта: что не рекомендуется делать в эту пятницу, чтобы не испортить себе жизнь

"Чертов день" 13 марта: что не рекомендуется делать в эту пятницу, чтобы не испортить себе жизнь
Мистическое совпадение чисел в мартовском календаре превращает обычные сутки в настоящую ловушку для тех, кто привык игнорировать знаки судьбы. В народном календаре 13 марта значится как день Василия Капельника.

Правило "до полуночи" не работает: Бехтерева назвала идеальное время для отхода ко сну

Правило "до полуночи" не работает: Бехтерева назвала идеальное время для отхода ко сну
Многие из нас корят себя за поздние посиделки в телефоне, боясь пропустить те самые "золотые часы" сна. Но эксперты уверены, что стрелки часов на стене – это совсем не главное. Психотерапевт Наталья Бехтерева решила разобраться в этом вопросе.

Сдала: Пугачева опирается на палку, пока Галкин* светится от счастья

Сдала: Пугачева опирается на палку, пока Галкин* светится от счастья
Новый кадр со звездной четой вызвал настоящий шок у поклонников. На свежем фото Примадонна выглядит настолько немощной, что скрывать проблемы со здоровьем больше не получается. В сети активно обсуждают снимок, сделанный во время прогулки Аллы Пугачевой и Максима Галкина*.

