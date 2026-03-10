Собянин рассказал о передовых разработках для московских пожарных

Жители столицы даже не догадываются, какие фантастические технологии теперь стоят на страже их безопасности и готовы прийти на помощь в самую трудную минуту.



Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX о масштабном пополнении парка столичного пожарно-спасательного гарнизона. В распоряжение специалистов поступили передовые разработки, которые кажутся техникой из будущего. Эти машины созданы специально для работы в экстремальных условиях, когда обычных человеческих сил и стандартного оборудования становится недостаточно.

Безопасность горожан мэр назвал безусловным приоритетом. По его словам, за последние 15 лет город закупил более 780 единиц современной техники, и нынешнее обновление стало очередным важным шагом в развитии защитной инфраструктуры мегаполиса.

Робот-пожарный и вездеход для бездорожья

Одной из самых ярких новинок стал робототехнический комплекс МРК-100. Его главная особенность заключается в том, что он может работать там, где опасно человеку и куда невозможно добраться обычному пожарному. Этот железный помощник не только тушит огонь, но и расчищает путь, а также охлаждает раскаленные поверхности.

Управлять роботом можно дистанционно с помощью пульта. Он оснащен специальными камерами, которые позволяют контролировать обстановку даже при очень плохой видимости. Заряда батареи хватает на 7 часов непрерывной работы в самой пекле.

Для тех случаев, когда беда застала людей в труднодоступной местности, у спасателей появился мощный снегоболотоход отечественного производства. Компактный, но проходимый квадроцикл с двигателем объемом 850 кубических сантиметров легко преодолевает грязь и сугробы. Он позволяет максимально быстро найти пострадавших и доставить оборудование туда, где не проедет ни одна машина.

Спасение из небоскребов

Москва — город высоток, и спасение людей с верхних этажей всегда было сложной задачей. Теперь на помощь придет уникальная транспортно-спасательная кабина (ТСК). Эту конструкцию разработали при участии экспертов Московского авиацентра.

Основные характеристики "воздушного спасателя":

Перемещается с помощью мощного вертолета Ка-32.

Выдерживает вес до 750 килограммов.

Вмещает шесть человек на откидных сиденьях.

Оснащена раздвижной дверью, поручнями и противоскользящим полом.

Такая кабина позволяет эвакуировать людей из самых труднодоступных мест и с крыш высотных зданий, когда другие пути отхода заблокированы. Внедрение таких технологий делает Москву одним из самых защищенных городов мира, где на помощь приходят не только профессионалы, но и самые современные достижения науки.