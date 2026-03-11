Оскандалившаяся певица Слава решилась на радикальные меры

Решительный поступок звезды вызвал бурные споры в сети и заставил многих усомниться в правильности ее выбора.



Начало весны выдалось для певицы Славы крайне непростым из-за инцидента, который обсуждали во всех социальных сетях. Во время концерта в Пензе артистка оказалась в центре громкого скандала, который начался прямо во время выступления. Исполнительница вступила в жесткую перепалку со зрительницами, обвинившими ее в использовании фонограммы.

Видео этой ссоры мгновенно стало вирусным, спровоцировав волну критики в адрес знаменитости. Позже Анастасия (настоящее имя звезды) попыталась оправдаться, объяснив свое поведение плохим самочувствием и приемом сильных лекарств. Однако негатив в комментариях не утихал несколько дней.

Справиться с давлением общественности певице помогли близкие друзья. Артистка решила не просто забыть о случившемся, но и полностью обнулиться. Чтобы оставить все неприятности в прошлом, оскандалившаяся Слава пошла на радикальные меры и полностью изменила внешность.

45-летняя исполнительница решилась на ультракороткую стрижку с выбритыми висками, о которой, по ее словам, мечтала уже давно. В своем блоге она опубликовала кадры преображения, подписав их: "Прочь негатив, привет новая прическа!". Анастасия явно рассчитывала, что такой шаг поможет ей начать новый этап в жизни и карьере.

Несмотря на позитивный настрой самой певицы, ее подписчики разделились на два лагеря. Часть преданных фанатов поддержала кумира, отметив, что новая форма волос подчеркивает ее черты лица. Однако многие посчитали, что артистка совершила ошибку на фоне стресса.

В комментариях под публикацией развернулась настоящая дискуссия:

"Стрижка ну очень вам к лицу";

"Психанула...";

"Вы что ей все врете? Вообще не идет. Скорее бы отрасли волосы".

Сама звезда на критику старается не реагировать. Она наслаждается переменами и уверяет, что именно такой дерзкий образ сейчас максимально соответствует ее внутреннему состоянию.