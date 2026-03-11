Собянин рассказал, как Москва поддерживает столичные фармкомпании

Новые показатели столичной индустрии говорят о том, что важные препараты для сердца теперь будут в избытке не только в аптеках Москвы, но и по всей стране.



Москва официально закрепила за собой статус ключевого фармацевтического хаба России. Как сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX, только за 2025 год столичные заводы увеличили выпуск препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы почти на 80 процентов. Это колоссальный скачок, который позволяет говорить о настоящем технологическом суверенитете в медицине.

По словам главы города, Москва сегодня находится в числе лидеров по разработке и внедрению сложнейших технологий полного цикла. Это значит, что лекарства создаются здесь — от идеи и молекулы до готовой упаковки на полке.

Какие болезни теперь под контролем

Особое внимание уделяется препаратам, которые входят в список жизненно необходимых. Сегодня московские предприятия выпускают лекарства, которые ежедневно спасают тысячи жизней. В этот список входят:

Средства для эффективного предотвращения инфарктов и инсультов;

Препараты для профилактики образования тромбов;

Современная терапия для контроля повышенного артериального давления.

Важно, что эти лекарства остаются доступными для массового потребителя. Мэр подчеркнул, что готовую продукцию поставляют во все уголки России, а также активно отправляют на экспорт, что подтверждает высокое качество наших препаратов.

Миллионы упаковок для здоровья

Цифры говорят сами за себя. Один из ведущих столичных заводов, который специализируется на оригинальных препаратах для кардиологии, только за прошлый год увеличил объем выпуска на четыре миллиона упаковок. Более 550 тысяч из них были отгружены зарубежным партнерам.

Такой взрывной рост стал возможен не только благодаря труду ученых, но и серьезной поддержке города. В Москве создана целая система преференций для бизнеса: от налоговых льгот до предоставления готовой инфраструктуры. Ключевой точкой роста стал фармацевтический кластер в особой экономической зоне "Технополис Москва", где сегодня работают крупнейшие игроки рынка.

Вклад в активное долголетие

Развитие производства лекарств — это не просто сухие цифры экономики. Эта работа напрямую влияет на качество жизни людей и помогает в реализации национальных проектов "Продолжительная и активная жизнь" и "Технологии здоровья".

Благодаря тому, что в аптеках появляется все больше качественных отечественных препаратов, терапия сердечных заболеваний становится более предсказуемой и эффективной. А это значит, что у тысяч людей появляется шанс на долгую и здоровую жизнь без страха перед внезапными недугами.