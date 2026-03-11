Алла Пугачева ответит за свои слова рублем: от певицы требуют 5 миллионов компенсации

Громкий конфликт между Примадонной и общественным деятелем перешел в зал суда, и теперь на кону стоит внушительная сумма.



Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин решил серьезно наказать Аллу Пугачеву за ее недавние высказывания. В беседе с РИА Новости он подтвердил, что официально подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Сумма требований к артистке составила ровно 5 миллионов рублей.

Поводом для судебного разбирательства послужило недавнее интервью певицы. Бородин утверждает, что в ходе этой беседы Пугачева позволила себе оскорбительные выпады в его адрес.

Виталий Бородин сразу обозначил, что не планирует оставлять отсуженные средства себе. Общественник намерен направить всю компенсацию на благотворительность.

"Исковые требования составляют 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Все уйдет на нужды СВО", — подчеркнул глава ФПБК.

Таким образом, если суд встанет на сторону истца, средства певицы пойдут на поддержку бойцов.

Первое заседание по этому делу состоится в Пресненском районном суде Москвы уже во вторник, 10 марта. В рамках назначенной беседы суд рассмотрит претензии Бородина и заслушает позиции сторон.

Судебный иск — это лишь часть претензий, которые накопились у Бородина к Алле Борисовне. Ранее он уже выступал с инициативой полностью запретить певице получать доходы от своих музыкальных произведений на территории России.



По мнению главы ФПБК, недопустимо, чтобы артистка продолжала обогащаться за счет российских слушателей, находясь за границей и критикуя свою родину.

"Пугачева, поливая грязью нас и нашу страну, будет спокойно зарабатывать деньги здесь", — выразил свое возмущение Бородин.

Он настаивает на том, чтобы любые финансовые потоки, связанные с творчеством Примадонны, были перекрыты на государственном уровне.