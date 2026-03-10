Эксперты ДИТ рассказали, как получить точный и полезный ответ от нейросетей

Многие из нас уже не представляют свою жизнь без цифровых помощников, но далеко не все знают секретный код, который заставляет искусственный интеллект выдавать идеальный результат.



Сегодня нейросети перестали быть чем-то из области фантастики. По данным аналитиков Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, уже более 55 процентов жителей столицы используют генеративный ИИ в повседневной жизни. Кто-то просит помощи в учебе, кто-то перекладывает на цифровой разум рабочую рутину, а кто-то просто ищет совета в бытовых делах.

Однако, чтобы робот действительно приносил пользу, с ним нужно уметь разговаривать на одном языке. Ключ к успеху кроется в одном простом слове — промпт. Это текстовый запрос или подсказка, которую мы даем чат-боту, чтобы он понял задачу. Эксперты ДИТ уверены: качество ответа напрямую зависит от того, насколько четко вы сформулируете свою мысль.

Главная ошибка при общении с ИИ

Самая распространенная проблема начинающих пользователей — слишком общие фразы. Специалисты приводят наглядный пример: если вы просто напишете в чате: "Хочу пирог с яблоками", нейросети будет крайне трудно вам угодить. Скорее всего, она выдаст общую справку или просто вежливо поддержит беседу, не принеся реальной пользы.

Чтобы получить конкретный результат, нужно ставить четкие цели. Например, запрос "Напиши рецепт пирога с яблоками" уже сработает гораздо лучше. Но и это не предел совершенства. Если вы добавите детали, результат вас удивит.

Как составить идеальный запрос

Чтобы превратить нейросеть в личного эксперта, профессионалы рекомендуют использовать несколько простых правил:

Конкретика и ограничения. Укажите, что пирог должен быть из бездрожжевого теста и готовиться в духовке. Поставьте рамки: например, не более пяти шагов в инструкции.

Контекст и роли. Попробуйте дать ИИ определенную роль. Напишите: "Представь, что ты начинающий кондитер, к которому придут шесть гостей". Это заставит алгоритм подбирать более подходящий тон и объем ингредиентов.

Исключения. Если вы не любите сахар, обязательно укажите это в запросе. Чем больше подробностей, тем меньше шансов на ошибку.

Диалог вместо допроса

Современные нейросети обладают отличной памятью и могут поддерживать долгую беседу. Не бойтесь задавать уточняющие вопросы в том же чате. Если бот посоветовал отделить белки от желтков, а вы не знаете, как это сделать — просто попросите его описать три простых способа.

Вы можете менять условия прямо на ходу. Например, попросить переписать тот же рецепт, но уже для слоеного теста. В конечном итоге общение с искусственным интеллектом — это творческий процесс. Экспериментируйте с форматом и стилем, пока не почувствуете, что нашли идеальный рецепт взаимодействия с цифровым помощником.