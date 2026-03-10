Эксперты ДИТ рассказали, как получить точный и полезный ответ от нейросетей

Алла Пугачева перестала выходить на связь Тесты Ушел из жизни Гордон Игры Сонник

Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлениемБрошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре МосквыДолина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы Оказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-ЙоркаОказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-Йорка "Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально

Вторник 10 марта

15:32Эксперты ДИТ рассказали, как получить точный и полезный ответ от нейросетей 15:27Собянин рассказал о передовых разработках для московских пожарных 13:12"Я старался вести себя прилично": Прилучный впервые рассказал об изменах Агате Муцениеце 12:55"Это все, кранты": Анастасия Волочкова раскрыла всю правду о своей болезни 11:57Лариса Долина пошла на крайние меры: за чем теперь прячется певица после скандала с квартирой 10:24"Он мне не понравился": Мария Аронова сделала неожиданное признание о Гарике Харламове 09:18Теперь шизофреников можно будет "вычислить" с помощью этого простого метода 00:39Воздержитесь от этих вещей 10 марта, чтобы не остаться без копейки в кармане 18:58"Влияет на работу мозга после 70": доктор Павлова раскрыла секрет ясного ума в старости 14:15"Без изнуряющей жары": эксперт назвал 7 стран для идеального пляжного отдыха в марте 10:08Кризис после 8 марта: что это такое и как с ним справиться 03:31Не ложитесь спать в это время 9 марта, чтобы не остаться ни с чем 18:39Доктор Мясников рассказал правду о печени, которую скрывают от обычных людей 16:01"Сэкономить до 40% на отдыхе": эксперт объяснила, почему именно в марте нужно планировать летний отпуск 13:20"Обман длиною в век": какую тайну о 8 марта годами скрывали от миллионов людей 10:10"Муж лишил меня праздника": Наташа Королева и другие звезды раскрыли правду о подарках на 8 Марта 00:04Как притянуть суженого в день 8 марта: этот секрет знали еще наши предки 19:29Без него не допустят до ОГЭ: для девятиклассников вводят новый обязательный экзамен 15:26 "У нас такая медицина, которую мы заслужили": доктор Мясников вскрыл горькую правду о лечении в России 12:08"Синдром весеннего выгорания": психолог объяснила, как отличить обычную усталость от опасной депрессии 08:32Счастье улетит бесследно: почему 7 марта категорически нельзя затевать уборку и стирку 18:21Одно простое правило: ученые раскрыли секрет борьбы со старением мозга 16:07"Обо мне так же забудут": Елена Яковлева сделала пугающее признание в день своего юбилея 14:20Стало известно, кто возглавит МХАТ: объявлено о громких кадровых перестановках в театральной среде 13:26Вездеход-амфибию для эвакуации раненых передали бойцам из Подмосковья 12:22"Не пророк, но все вижу": 63-летний Григорий Лепс сделал неожиданное признание о будущем 10:51"Невестку такую терпеть не буду": Ирина Дубцова ополчилась на экс-пассию Лепса, которая вовсю "окучивает" ее сына 09:18Оставшаяся без зрителей Лолита пошла на крайние меры: вот что она сделала 01:51День пробуждения силы: почему 6 марта важно довести все дела до конца 19:06Всего 10 минут: ученые нашли способ победить депрессию без врачей и таблеток 17:22Успеть до апреля: названы самые яркие события марта, ради которых стоит собрать чемодан 15:26"Свободный парень": Семенович призналась в переменах в отношениях с женатым избранником 13:32"Не было такого": Андрей Губин оправдался за резкие слова в адрес Сергея Жукова 11:46Тюльпаны по цене роз: эксперты рассказали, когда лучше всего покупать цветы к празднику 10:07Опозорившаяся певица Слава публично плюнула в своих фанатов 08:46Лера Кудрявцева на глазах у всех высмеяла мужа после скандала с алкоголизмом и разводом 02:23Ни в коем случае не смотрите на небо в это время 5 марта – можете навсегда спугнуть удачу 19:18Не сахар: ученые выяснили, что на самом деле делает газировку вкусной 17:03"Руку стало тяжелее поднимать": Денис Родькин тайно женился на наследнице Кшесинской 15:04Не спасет нервную систему: вся правда о повальном увлечении магнием и его реальной пользе 13:18Праздничную программу подготовили в парках Подмосковья к 8 марта 13:15Активно мутирует: доктор Мясников рассказал правду о новой пугающей лихорадке из Амазонии 12:20Битва за сияние: 9 популярных сывороток сошлись в схватке за народную любовь в голосовании Клео.ру 10:44С трудом передвигается: Кристина Орбакайте раскрыла проблемы со здоровьем Аллы Пугачевой 09:24Пригожин жестко поставил Губина на место: скандал в шоу-бизнесе набирает обороты 03:50Вернется в десятикратном размере: что нельзя делать 4 марта, чтобы весна принесла удачу 17:30Вскрылось, где может скрываться оказавшаяся в критической ситуации 76-летняя Пугачева 15:25"Плата за свободу": почему российские студенты массово отказываются от работы в офисе 15:18Афиша мероприятий на март-2026: выставки, спектакли и концерты 14:40Собянин объявил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной
Эксперты ДИТ рассказали, как получить точный и полезный ответ от нейросетей

Эксперты ДИТ рассказали, как получить точный и полезный ответ от нейросетей
63

Многие из нас уже не представляют свою жизнь без цифровых помощников, но далеко не все знают секретный код, который заставляет искусственный интеллект выдавать идеальный результат.

Сегодня нейросети перестали быть чем-то из области фантастики. По данным аналитиков Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы, уже более 55 процентов жителей столицы используют генеративный ИИ в повседневной жизни. Кто-то просит помощи в учебе, кто-то перекладывает на цифровой разум рабочую рутину, а кто-то просто ищет совета в бытовых делах.

Однако, чтобы робот действительно приносил пользу, с ним нужно уметь разговаривать на одном языке. Ключ к успеху кроется в одном простом слове — промпт. Это текстовый запрос или подсказка, которую мы даем чат-боту, чтобы он понял задачу. Эксперты ДИТ уверены: качество ответа напрямую зависит от того, насколько четко вы сформулируете свою мысль.

Главная ошибка при общении с ИИ

Самая распространенная проблема начинающих пользователей — слишком общие фразы. Специалисты приводят наглядный пример: если вы просто напишете в чате: "Хочу пирог с яблоками", нейросети будет крайне трудно вам угодить. Скорее всего, она выдаст общую справку или просто вежливо поддержит беседу, не принеся реальной пользы.

Чтобы получить конкретный результат, нужно ставить четкие цели. Например, запрос "Напиши рецепт пирога с яблоками" уже сработает гораздо лучше. Но и это не предел совершенства. Если вы добавите детали, результат вас удивит.

Как составить идеальный запрос

Чтобы превратить нейросеть в личного эксперта, профессионалы рекомендуют использовать несколько простых правил:

  • Конкретика и ограничения. Укажите, что пирог должен быть из бездрожжевого теста и готовиться в духовке. Поставьте рамки: например, не более пяти шагов в инструкции.
  • Контекст и роли. Попробуйте дать ИИ определенную роль. Напишите: "Представь, что ты начинающий кондитер, к которому придут шесть гостей". Это заставит алгоритм подбирать более подходящий тон и объем ингредиентов.
  • Исключения. Если вы не любите сахар, обязательно укажите это в запросе. Чем больше подробностей, тем меньше шансов на ошибку.

Диалог вместо допроса

Современные нейросети обладают отличной памятью и могут поддерживать долгую беседу. Не бойтесь задавать уточняющие вопросы в том же чате. Если бот посоветовал отделить белки от желтков, а вы не знаете, как это сделать — просто попросите его описать три простых способа.

Вы можете менять условия прямо на ходу. Например, попросить переписать тот же рецепт, но уже для слоеного теста. В конечном итоге общение с искусственным интеллектом — это творческий процесс. Экспериментируйте с форматом и стилем, пока не почувствуете, что нашли идеальный рецепт взаимодействия с цифровым помощником.

10 марта 2026, 15:32
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
mos.ru✓ Надежный источник

Собянин рассказал о передовых разработках для московских пожарных

Собянин рассказал о передовых разработках для московских пожарных
Жители столицы даже не догадываются, какие фантастические технологии теперь стоят на страже их безопасности и готовы прийти на помощь в самую трудную минуту. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX о масштабном пополнении парка столичного пожарно-спасательного гарнизона.

Вездеход-амфибию для эвакуации раненых передали бойцам из Подмосковья

Вездеход-амфибию для эвакуации раненых передали бойцам из Подмосковья
Машина представляет собой амфибию, специально адаптированную для оперативной и безопасной эвакуации раненых с поля боя. Медицинский вездеход «Звезда», произведенный нижегородской компанией, передан бойцам 1-го гвардейского танкового Чертковского полка в рамках акции «Доброе дело», сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

Праздничную программу подготовили в парках Подмосковья к 8 марта

Праздничную программу подготовили в парках Подмосковья к 8 марта
Посетительниц парков поздравят в рамках акции "Вам, любимые!". Более 85 парков Московской области проведут 8 марта общеобластное мероприятие "Весна, цветы и комплименты", приуроченное к Международному женскому дню, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.

"Плата за свободу": почему российские студенты массово отказываются от работы в офисе

"Плата за свободу": почему российские студенты массово отказываются от работы в офисе
Молодые люди все чаще выбирают гибкий график и статус "сам себе начальник" вместо стабильной зарплаты, что привело к настоящему буму на рынке труда. В России фиксируется взрывной интерес молодежи к работе на себя.

Собянин объявил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной

Собянин объявил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной
В самом центре Москвы стартовала активная фаза строительства уникального пешеходного маршрута, который позволит гулять по набережным километрами, не пересекая оживленные дороги. Мэр Москвы Сергей Собянин дал официальный старт строительству нового пешеходного перехода, который пройдет прямо под Малым Каменным мостом на Болотной набережной.

