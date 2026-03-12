Семейный фестиваль "Традиция" пройдет в кинопарке "Москино" в июне

В Москве анонсировали фестиваль, который обещает стать главным событием июня. На этот раз организаторы решили сменить привычные усадьбы на гигантские кинодекорации, где оживет настоящая русская сказка.

20 и 21 июня в кинопарке "Москино" пройдет большой семейный праздник — фестиваль "Традиция". Это событие для тех, кто любит музыку, хорошую литературу и театр. В этом году программа будет особенно плотной: гостей ждут больше 100 мероприятий.

Что покажут за два дня

Программа расписана с 11 утра до 10 вечера. Министр правительства Москвы Алексей Фурсин сообщил, что на площадках пройдут концерты, лекции, спектакли и даже народные игры. "Традиция" в декорациях Рейхстага: Прилепин и Бояков готовят нечто масштабное в кинопарке "Москино", и это не преувеличение.

Авторы идеи — писатель Захар Прилепин и режиссер Эдуард Бояков. Они хотят показать, что русская культура — это не что-то пыльное из музея, а живое и современное искусство. Прилепин уверен, что этот фестиваль — по сути идеология будущего России, выраженная в песнях и постановках.

Фестиваль среди киношных городов

Главная фишка этого года — само место. Кинопарк "Москино" — это огромная территория с невероятными декорациями. Здесь построили целые кварталы: от "Средневекового города" до "Современной Москвы". Есть даже "Брестская крепость" и "Европейские города".

Эдуард Бояков отметил, что проводить фестиваль среди таких декораций — это уникальный опыт. Кинообразы будут перемешиваться с выступлениями артистов, создавая особую атмосферу. Это уже 11-й по счету фестиваль. Раньше он собирал по 15 тысяч человек в усадьбе Захарово, где провел детство Пушкин. Теперь же масштаб решили увеличить.

Кто из звезд приедет

Список участников впечатляет. В разные годы на сцену "Традиции" выходили Леонид Якубович, писатель Сергей Лукьяненко, актриса Ольга Кабо и хор Сретенского монастыря. В этот раз тоже ждут известных артистов и литераторов.

Для москвичей это отличный шанс не только послушать музыку и стихи, но и своими глазами увидеть новый кинокластер, который построил город. Там уже готовы павильоны и натурные площадки, которые обычно закрыты для простых прохожих. И это хороший повод провести выходные с семьей на свежем воздухе, тем более что вход обещает быть интересным для любого возраста.