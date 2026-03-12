Денег на лечение нет: Артем Чекалин спасает умирающую Лерчек, пока врачи отказывают в госпитализации

Состояние известного блогера Валерии Чекалиной ухудшается с каждым днем. Пока медики медлят, на помощь пришел человек, от которого этого ждали меньше всего.



Трагедия в семье Лерчек обрастает новыми пугающими деталями. Выяснилось, что четвертые роды стали лишь началом кошмара — у Валерии нашли рак желудка с метастазами в легких и позвоночнике. Ситуация критическая, а времени на спасение почти не осталось.

Помощь от бывшего вопреки запретам

Самым неожиданным поворотом стало участие бывшего мужа. Артем Чекалин, несмотря на развод и суды, не бросил мать своих детей в беде. Но есть серьезная преграда: по закону он не имеет права даже приближаться к Валерии.

Как сообщил адвокат, Артем активно помогает финансово, но из-за судебного запрета на общение не может поддержать бывшую жену лично. К сбору средств подключились и другие родственники. Оказалось, что денег на лечение нет — счета пусты, и друзьям приходится "скидываться", чтобы оплатить хотя бы часть процедур.

Почему Лерчек не берут в больницу

Валерия должна была лечь в московскую государственную клинику на курс химиотерапии. Сначала она сама откладывала лечение, чтобы провести время с новорожденным сыном. Но когда она была готова ехать, возникли бюрократические сложности.

Госпитализировать Чекалину не удалось из-за того, что медики не смогли оперативно собрать врачебный консилиум. Без этого решения начать серьезное лечение в госбольнице нельзя. В итоге тяжелобольная женщина вынуждена оставаться дома, теряя драгоценные часы.

Невыносимые боли и разрушение костей

Сейчас состояние блогера медики называют крайне тяжелым. Метастазы пошли в кости, из-за чего начали разрушаться позвонки. Валерию мучают такие боли, что обычные таблетки уже не действуют.

"Сейчас она дома — медики ставят сильные обезболивающие капельницы, из-за которых она большую часть времени спит", — рассказывают инсайдеры.

Ее новый возлюбленный Луис Сквиччиарини полностью забросил работу и отменил все занятия в танцевальной студии до мая. Он верит, что Валерия справится, хотя врачи говорят, что помочь ей может только чудо. Все надежды семьи сейчас направлены на то, что консилиум наконец соберется и Лерчек все-таки заберут в больницу.