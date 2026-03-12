Прилучный впервые рассказал об изменах Муцениеце Тесты Блогер Лерчек смертельно больна Игры Сонник

Четверг 12 марта

Денег на лечение нет: Артем Чекалин спасает умирающую Лерчек, пока врачи отказывают в госпитализации
Почему 12 марта опасно выходить за порог: старинный запрет, который спасет ваш кошелек и нервы
"Медленный метаболизм" – это миф: ученые назвали реальную причину, по которой вы не можете похудеть
Оскандалившаяся певица Слава решилась на радикальные меры
Найден способ легко укрепить связь между детьми и родителями
"Два общих наркоза и запрет на танцы": Анастасия Волочкова шокировала фанатов новостями о своем состоянии после операции в Германи
Близкие Валерии Чекалиной раскрыли страшную правду о состоянии блогерши
"Я старался вести себя прилично": Павел Прилучный впервые рассказал об изменах Агате Муцениеце
"Это все, кранты": Анастасия Волочкова раскрыла всю правду о своей болезни
Лариса Долина пошла на крайние меры: за чем теперь прячется певица после скандала с квартирой
"Он мне не понравился": Мария Аронова сделала неожиданное признание о Гарике Харламове
Теперь шизофреников можно будет "вычислить" с помощью этого простого метода
"Влияет на работу мозга после 70": доктор Павлова раскрыла секрет ясного ума в старости
"Без изнуряющей жары": эксперт назвал 7 стран для идеального пляжного отдыха в марте
Кризис после 8 марта: что это такое и как с ним справиться
Доктор Мясников рассказал правду о печени, которую скрывают от обычных людей
"Сэкономить до 40% на отдыхе": эксперт объяснила, почему именно в марте нужно планировать летний отпуск
"Обман длиною в век": какую тайну о 8 марта годами скрывали от миллионов людей
"Муж лишил меня праздника": Наташа Королева и другие звезды раскрыли правду о подарках на 8 Марта
Без него не допустят до ОГЭ: для девятиклассников вводят новый обязательный экзамен
"У нас такая медицина, которую мы заслужили": доктор Мясников вскрыл горькую правду о лечении в России
"Синдром весеннего выгорания": психолог объяснила, как отличить обычную усталость от опасной депрессии
Одно простое правило: ученые раскрыли секрет борьбы со старением мозга
"Обо мне так же забудут": Елена Яковлева сделала пугающее признание в день своего юбилея
Стало известно, кто возглавит МХАТ: объявлено о громких кадровых перестановках в театральной среде
"Не пророк, но все вижу": 63-летний Григорий Лепс сделал неожиданное признание о будущем
"Невестку такую терпеть не буду": Ирина Дубцова ополчилась на экс-пассию Лепса, которая вовсю "окучивает" ее сына
Оставшаяся без зрителей Лолита пошла на крайние меры: вот что она сделала
Всего 10 минут: ученые нашли способ победить депрессию без врачей и таблеток
Успеть до апреля: названы самые яркие события марта, ради которых стоит собрать чемодан
"Свободный парень": Семенович призналась в переменах в отношениях с женатым избранником
"Не было такого": Андрей Губин оправдался за резкие слова в адрес Сергея Жукова
Тюльпаны по цене роз: эксперты рассказали, когда лучше всего покупать цветы к празднику
Опозорившаяся певица Слава публично плюнула в своих фанатов
Денег на лечение нет: Артем Чекалин спасает умирающую Лерчек, пока врачи отказывают в госпитализации

Денег на лечение нет: Артем Чекалин спасает умирающую Лерчек, пока врачи отказывают в госпитализации
485

Состояние известного блогера Валерии Чекалиной ухудшается с каждым днем. Пока медики медлят, на помощь пришел человек, от которого этого ждали меньше всего.

Трагедия в семье Лерчек обрастает новыми пугающими деталями. Выяснилось, что четвертые роды стали лишь началом кошмара — у Валерии нашли рак желудка с метастазами в легких и позвоночнике. Ситуация критическая, а времени на спасение почти не осталось.

Помощь от бывшего вопреки запретам

Самым неожиданным поворотом стало участие бывшего мужа. Артем Чекалин, несмотря на развод и суды, не бросил мать своих детей в беде. Но есть серьезная преграда: по закону он не имеет права даже приближаться к Валерии.

Как сообщил адвокат, Артем активно помогает финансово, но из-за судебного запрета на общение не может поддержать бывшую жену лично. К сбору средств подключились и другие родственники. Оказалось, что денег на лечение нет — счета пусты, и друзьям приходится "скидываться", чтобы оплатить хотя бы часть процедур.

Почему Лерчек не берут в больницу

Валерия должна была лечь в московскую государственную клинику на курс химиотерапии. Сначала она сама откладывала лечение, чтобы провести время с новорожденным сыном. Но когда она была готова ехать, возникли бюрократические сложности.

Госпитализировать Чекалину не удалось из-за того, что медики не смогли оперативно собрать врачебный консилиум. Без этого решения начать серьезное лечение в госбольнице нельзя. В итоге тяжелобольная женщина вынуждена оставаться дома, теряя драгоценные часы.

Невыносимые боли и разрушение костей

Сейчас состояние блогера медики называют крайне тяжелым. Метастазы пошли в кости, из-за чего начали разрушаться позвонки. Валерию мучают такие боли, что обычные таблетки уже не действуют.

"Сейчас она дома — медики ставят сильные обезболивающие капельницы, из-за которых она большую часть времени спит", — рассказывают инсайдеры.

Ее новый возлюбленный Луис Сквиччиарини полностью забросил работу и отменил все занятия в танцевальной студии до мая. Он верит, что Валерия справится, хотя врачи говорят, что помочь ей может только чудо. Все надежды семьи сейчас направлены на то, что консилиум наконец соберется и Лерчек все-таки заберут в больницу.

Шоу-бизнес в Telegram

12 марта 2026, 09:39
Валерия Чекалина. Фото: Youtube / @HEATshowbiz
MAX / Mash Новости✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Почему желудок страдает от курения наравне с легкими?

Фото: WolfBlur / pixabay.com
Фото: Midjourney / Дни.ру
Фото: Midjourney / Дни.ру
Фото: Midjourney / Дни.ру

Почему 12 марта опасно выходить за порог: старинный запрет, который спасет ваш кошелек и нервы

Почему 12 марта опасно выходить за порог: старинный запрет, который спасет ваш кошелек и нервы
Этот день таит в себе особые приметы, которые могут круто изменить ваши планы на ближайшую неделю. В народном календаре 12 марта называют днем Прокопа Переломника.

"Медленный метаболизм" – это миф: ученые назвали реальную причину, по которой вы не можете похудеть

"Медленный метаболизм" – это миф: ученые назвали реальную причину, по которой вы не можете похудеть
Этот секрет поможет вам перестать винить генетику и наконец увидеть заветные цифры на весах без мучительных и бесполезных ограничений. Многие из нас привыкли считать, что везунчики с "быстрым обменом веществ" могут есть все что угодно и оставаться стройными, в то время как другие поправляются буквально от одного взгляда на десерт.

Оскандалившаяся певица Слава решилась на радикальные меры

Оскандалившаяся певица Слава решилась на радикальные меры
Решительный поступок звезды вызвал бурные споры в сети и заставил многих усомниться в правильности ее выбора. Начало весны выдалось для певицы Славы крайне непростым из-за инцидента, который обсуждали во всех социальных сетях.

Найден способ легко укрепить связь между детьми и родителями

Найден способ легко укрепить связь между детьми и родителями
Ученые обнаружили неожиданно простое и совершенно бесплатное средство, которое помогает малышам чувствовать себя в полной безопасности рядом со взрослыми. В погоне за гармоничным воспитанием современные мамы и папы часто тратят огромные суммы на развивающие игрушки, пособия и специализированные мобильные приложения.

"Два общих наркоза и запрет на танцы": Анастасия Волочкова шокировала фанатов новостями о своем состоянии после операции в Германи

"Два общих наркоза и запрет на танцы": Анастасия Волочкова шокировала фанатов новостями о своем состоянии после операции в Германи
Прима-балерина Анастасия Волочкова, всегда привыкшая быть в центре внимания и на острие скандалов, на этот раз заставила поклонников не на шутку встревожиться. Артистка откровенно рассказала о перенесенной в Германии тяжелой операции на суставе, признавшись, что последние недели стали для нее настоящим хождением по мукам.

