Вторник 10 марта

Теперь шизофреников можно будет "вычислить" с помощью этого простого метода

Теперь шизофреников можно будет "вычислить" с помощью этого простого метода
296

Точность нового способа поражает даже ученых.

Долгое время диагностика серьезных заболеваний мозга оставалась одной из самых сложных и дорогостоящих областей медицины. Чтобы подтвердить диагноз, пациентам приходилось проходить через ПЭТ-сканирование или соглашаться на пункцию — забор спинномозговой жидкости, который многие называют настоящей пыткой. Однако, как сообщает издание RidLife, международная группа исследователей совершила прорыв: теперь шизофреников можно будет "вычислить" буквально по одной капле слюны.

Как работает "детектор" болезней

Специалисты из Корейского института материаловедения (KIMS) вместе с коллегами из Университета Коре разработали платформу GME-SERS. Секрет метода кроется в использовании наноструктур из золота и оксида меди. Эти частицы создают так называемые "горячие точки", которые работают как невероятно мощный усилитель.

Технология позволяет усилить сигнал биомолекул в слюне более чем в миллиард раз. Это дает ученым возможность увидеть то, что раньше было скрыто — структурные изменения в белках. При шизофрении или болезни Паркинсона белки начинают неправильно сворачиваться или слипаться. Новый тест видит эти поломки напрямую, позволяя безошибочно определить патологию.

Точность выше 90 процентов

Исследователи уже провели масштабное тестирование своего метода. В эксперименте приняли участие 44 пациента с диагностированной шизофренией, эпилепсией и болезнью Паркинсона, а также группа здоровых людей. Результаты оказались сенсационными: точность, с которой прибор смог "вычислить" больных, превысила 90 процентов, а в ряде случаев достигла рекордных 98 процентов.

Главная ценность разработки в том, что она смотрит не на количество белка, а на его структуру. Это позволяет отличить здорового человека от больного на самых ранних стадиях, когда внешние признаки еще отсутствуют. Теперь врачи смогут ставить диагноз максимально быстро, просто проанализировав биологическую жидкость пациента.

Диагностика станет доступной каждому

Доктор Сон-Гю Парк, ведущий автор исследования, уверен, что это открытие знаменует начало новой эры в медицине. По его словам, теперь состояние головного мозга можно оценивать с помощью простого анализа слюны, забыв о дорогостоящих и болезненных процедурах.

Поскольку технология не требует сложного оборудования, она идеально подходит для создания портативных устройств. Ученые уже планируют запустить производство домашних экспресс-тестов. Вполне возможно, что в ближайшем будущем "вычислить" серьезный недуг или проверить состояние своего здоровья можно будет так же легко, как измерить уровень сахара в крови или сделать тест на беременность.

10 марта 2026, 09:18
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

