Прилучный впервые рассказал об изменах Муцениеце Тесты Блогер Лерчек смертельно больна Игры Сонник

Топ новостей недели

Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлениемБрошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением Оказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-ЙоркаОказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-Йорка "Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально "Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности"Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности

Лента новостей

Среда 11 марта

19:24"Медленный метаболизм" – это миф: ученые назвали реальную причину, по которой вы не можете похудеть 17:25Более 50 тыс. нарушений чистоты устранили в Подмосковье с помощью ИИ с начала года 17:14Оскандалившаяся певица Слава решилась на радикальные меры 15:27Найден способ легко укрепить связь между детьми и родителями 13:44"Два общих наркоза и запрет на танцы": Анастасия Волочкова шокировала фанатов новостями о своем состоянии после операции в Германи 11:55Собянин рассказал, как Москва поддерживает столичные фармкомпании 11:47На юге Москвы восстановили исторический облик 30 домов в неоклассическом стиле 11:11Близкие Валерии Чекалиной раскрыли страшную правду о состоянии блогерши 09:30Алла Пугачева ответит рублем: за что от певицы требуют 5 миллионов компенсации 02:49Не вздумайте это делать 11 марта: три опасных запрета, которые могут испортить вам весь год 19:06"С пополнением!": вернувшаяся в Россию Настя Ивлеева объявила о радостном событии 15:32Эксперты ДИТ рассказали, как получить точный и полезный ответ от нейросетей 15:27Собянин рассказал о передовых разработках для московских пожарных 13:12"Я старался вести себя прилично": Павел Прилучный впервые рассказал об изменах Агате Муцениеце 12:55"Это все, кранты": Анастасия Волочкова раскрыла всю правду о своей болезни 11:57Лариса Долина пошла на крайние меры: за чем теперь прячется певица после скандала с квартирой 10:24"Он мне не понравился": Мария Аронова сделала неожиданное признание о Гарике Харламове 09:18Теперь шизофреников можно будет "вычислить" с помощью этого простого метода 00:39Воздержитесь от этих вещей 10 марта, чтобы не остаться без копейки в кармане 18:58"Влияет на работу мозга после 70": доктор Павлова раскрыла секрет ясного ума в старости 14:15"Без изнуряющей жары": эксперт назвал 7 стран для идеального пляжного отдыха в марте 10:08Кризис после 8 марта: что это такое и как с ним справиться 03:31Не ложитесь спать в это время 9 марта, чтобы не остаться ни с чем 18:39Доктор Мясников рассказал правду о печени, которую скрывают от обычных людей 16:01"Сэкономить до 40% на отдыхе": эксперт объяснила, почему именно в марте нужно планировать летний отпуск 13:20"Обман длиною в век": какую тайну о 8 марта годами скрывали от миллионов людей 10:10"Муж лишил меня праздника": Наташа Королева и другие звезды раскрыли правду о подарках на 8 Марта 00:04Как притянуть суженого в день 8 марта: этот секрет знали еще наши предки 19:29Без него не допустят до ОГЭ: для девятиклассников вводят новый обязательный экзамен 15:26 "У нас такая медицина, которую мы заслужили": доктор Мясников вскрыл горькую правду о лечении в России 12:08"Синдром весеннего выгорания": психолог объяснила, как отличить обычную усталость от опасной депрессии 08:32Счастье улетит бесследно: почему 7 марта категорически нельзя затевать уборку и стирку 18:21Одно простое правило: ученые раскрыли секрет борьбы со старением мозга 16:07"Обо мне так же забудут": Елена Яковлева сделала пугающее признание в день своего юбилея 14:20Стало известно, кто возглавит МХАТ: объявлено о громких кадровых перестановках в театральной среде 13:26Вездеход-амфибию для эвакуации раненых передали бойцам из Подмосковья 12:22"Не пророк, но все вижу": 63-летний Григорий Лепс сделал неожиданное признание о будущем 10:51"Невестку такую терпеть не буду": Ирина Дубцова ополчилась на экс-пассию Лепса, которая вовсю "окучивает" ее сына 09:18Оставшаяся без зрителей Лолита пошла на крайние меры: вот что она сделала 01:51День пробуждения силы: почему 6 марта важно довести все дела до конца 19:06Всего 10 минут: ученые нашли способ победить депрессию без врачей и таблеток 17:22Успеть до апреля: названы самые яркие события марта, ради которых стоит собрать чемодан 15:26"Свободный парень": Семенович призналась в переменах в отношениях с женатым избранником 13:32"Не было такого": Андрей Губин оправдался за резкие слова в адрес Сергея Жукова 11:46Тюльпаны по цене роз: эксперты рассказали, когда лучше всего покупать цветы к празднику 10:07Опозорившаяся певица Слава публично плюнула в своих фанатов 08:46Лера Кудрявцева на глазах у всех высмеяла мужа после скандала с алкоголизмом и разводом 02:23Ни в коем случае не смотрите на небо в это время 5 марта – можете навсегда спугнуть удачу 19:18Не сахар: ученые выяснили, что на самом деле делает газировку вкусной 17:03"Руку стало тяжелее поднимать": Денис Родькин тайно женился на наследнице Кшесинской
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Медленный метаболизм" – это миф: ученые назвали реальную причину, по которой вы не можете похудеть

"Медленный метаболизм" – это миф: ученые назвали реальную причину, по которой вы не можете похудеть
162

Этот секрет поможет вам перестать винить генетику и наконец увидеть заветные цифры на весах без мучительных и бесполезных ограничений.

Многие из нас привыкли считать, что везунчики с "быстрым обменом веществ" могут есть все что угодно и оставаться стройными, в то время как другие поправляются буквально от одного взгляда на десерт. Фраза "у меня медленный метаболизм" стала идеальным объяснением любых неудач в борьбе за идеальную фигуру. Однако, как сообщает издание Клео.ру, современные исследования заставляют нас пересмотреть эти убеждения.

На самом деле метаболизм — это сложнейшая система химических процессов, которые позволяют нам дышать, переваривать пищу и восстанавливать клетки. Но правда в том, что "медленный метаболизм" — это миф: ученые назвали реальную причину, по которой вы не можете похудеть, и она заключается в балансе энергии, а не в генетической поломке.

Куда уходят ваши калории

Согласно данным, наш ежедневный расход энергии складывается из нескольких ключевых факторов. Самая большая часть — основной обмен — забирает от 60 до 75% всех калорий. Это та энергия, которую тело тратит в состоянии полного покоя на работу сердца, легких и обновление клеток.

Оставшаяся часть распределяется между перевариванием еды и физической активностью. Важно понимать, что под активностью подразумевается не только изнурительный спорт, но и простые бытовые движения: ходьба по квартире, уборка или даже привычка активно жестикулировать. Именно разница в этих мелочах часто создает иллюзию "быстрого" или "медленного" обмена веществ.

Ловушка "быстрого" метаболизма

В медицинском мире термины "быстрый" и "медленный" обмен веществ действительно существуют, но они почти всегда связаны с конкретными заболеваниями. Например, гиперметаболизм, при котором тело сжигает слишком много энергии в покое, часто является симптомом проблем со щитовидной железой.

Для здорового человека значительные отклонения в скорости метаболизма — большая редкость. Как правило, наш обмен веществ находится в пределах нормы. Настоящие проблемы с весом чаще вызваны другими факторами, которые мы привыкли игнорировать.

Почему вес "встает" намертво

Существует феномен, который ученые называют адаптивным термогенезом. Если вы садитесь на слишком жесткую диету, организм воспринимает это как угрозу голодной смерти и начинает экономить каждую калорию. В итоге вес перестает уходить, даже если вы почти ничего не едите.

Вместо того чтобы искать волшебные таблетки для "разгона" метаболизма, врачи рекомендуют обратить внимание на три реальных рычага управления телом:

  • Состав тела. Мышечная ткань требует гораздо больше энергии для поддержания, чем жировая, даже когда вы просто спите.
  • Режим сна. Недостаток отдыха заставляет организм вырабатывать гормон голода, который сводит на нет любые усилия в питании.
  • Повседневное движение. Разница в расходе энергии между активным человеком и тем, кто ведет сидячий образ жизни, может достигать тысячи калорий в день.

Метаболизм — это не приговор, а гибкая система, которая подстраивается под наш образ жизни. Если перестать верить в мифы и сосредоточиться на качественном сне, активности и достаточном питании, организм сам настроится на нужный лад, превращая еду в энергию, а не в лишние сантиметры.

Шоу-бизнес в Telegram

11 марта 2026, 19:24
Фото: freepik.com
Клео.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Станет легче: как правильно очистить организм и не навредить себе

Ульяна Суздалкина. Фото: пресс-служба
Фото: Erik Reis / IKOstudio / Ingram Images / www.globallookpress.com
Фото: West Coast Surfer / moodboard / www.globallookpress.com
Фото: Gary Burchill / moodboard / www.globallookpress.com
Фото: Ricardo Demurez / imagebroker.com / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: West Coast Surfer / moodboard / www.globallookpress.com
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com

По теме

Кто рано встает: названо идеальное время подъема для "жаворонков" и "сов"

Оскандалившаяся певица Слава решилась на радикальные меры

Оскандалившаяся певица Слава решилась на радикальные меры
Решительный поступок звезды вызвал бурные споры в сети и заставил многих усомниться в правильности ее выбора. Начало весны выдалось для певицы Славы крайне непростым из-за инцидента, который обсуждали во всех социальных сетях.

Найден способ легко укрепить связь между детьми и родителями

Найден способ легко укрепить связь между детьми и родителями
Ученые обнаружили неожиданно простое и совершенно бесплатное средство, которое помогает малышам чувствовать себя в полной безопасности рядом со взрослыми. В погоне за гармоничным воспитанием современные мамы и папы часто тратят огромные суммы на развивающие игрушки, пособия и специализированные мобильные приложения.

"Два общих наркоза и запрет на танцы": Анастасия Волочкова шокировала фанатов новостями о своем состоянии после операции в Германи

"Два общих наркоза и запрет на танцы": Анастасия Волочкова шокировала фанатов новостями о своем состоянии после операции в Германи
Прима-балерина Анастасия Волочкова, всегда привыкшая быть в центре внимания и на острие скандалов, на этот раз заставила поклонников не на шутку встревожиться. Артистка откровенно рассказала о перенесенной в Германии тяжелой операции на суставе, признавшись, что последние недели стали для нее настоящим хождением по мукам.

Близкие Валерии Чекалиной раскрыли страшную правду о состоянии блогерши

Близкие Валерии Чекалиной раскрыли страшную правду о состоянии блогерши
В сети появились шокирующие подробности о здоровье Валерии Чекалиной, которые заставили содрогнуться даже ее самых заядлых недоброжелателей. Последние месяцы для семьи Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, превратились в череду тяжелых испытаний.

Алла Пугачева ответит рублем: за что от певицы требуют 5 миллионов компенсации

Алла Пугачева ответит рублем: за что от певицы требуют 5 миллионов компенсации
Громкий конфликт между Примадонной и общественным деятелем перешел в зал суда, и теперь на кону стоит внушительная сумма. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин решил серьезно наказать Аллу Пугачеву за ее недавние высказывания.

Выбор читателей

10/03ВтрВоздержитесь от этих вещей 10 марта, чтобы не остаться без копейки в кармане 10/03Втр"Он мне не понравился": Мария Аронова сделала неожиданное признание о Гарике Харламове 10/03ВтрЛариса Долина пошла на крайние меры: за чем теперь прячется певица после скандала с квартирой 10/03Втр"Я старался вести себя прилично": Павел Прилучный впервые рассказал об изменах Агате Муцениеце 11/03СрдНе вздумайте это делать 11 марта: три опасных запрета, которые могут испортить вам весь год 10/03ВтрТеперь шизофреников можно будет "вычислить" с помощью этого простого метода