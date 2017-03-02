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Март 2, 2017
просмотры: 123

Максим Матвеев пришел к Германике один и с цветами

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Валерия Гай Германика успевает не только нянчиться с двумя дочерьми, но и заниматься работой. Так, одна из самых неоднозначных российских режиссеров представила новый документальный проект "Доверие" в центре документального кино. На мероприятии отметилось много представителей отечественного шоу-бизнеса, в том числе и актер Максим Матвеев. Артист пришел на презентацию в гордом одиночестве, но с цветами.

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