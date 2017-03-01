Новый ведущий "Модного приговора" вышел в свет с Амалией Мордвиновой

В последний день зимы звезды эстрады и кино собрались у самых стен Кремля, чтобы отметить смену сезонов и приход весны. Собрала всех популярная молдавская певица, участница "Евровидения 2006" и победительница "Новой Волны 2007" Натальия Гордиенко. Она представила В рамках события также состоится премьера самый горячий клип этой зимы на песню "Пьяная". Главную роль исполнил Алексей Чадов, слова и музыку специально для творческого тандема написала Рита Дакота. Среди других выпускников проекта "Фабрика звезд" на вечеринке были замечены Дмитрий Колдун и Доминик Джокер.

Но основное внимание гостей было приковано к эпатажному художнику Андрею Бартеневу, который пришел за ручку с актрисой Амалией Мордвиновой. С начала марта он временно стал ведущим программы "Модный приговор", поэтому все разговоры были только о его теледебюте. А актриса и телеведущая Эвелина Бледанс явилась в одежде из собственной линии одежды. Золотые легинсы, золотые угги, золотая корона и платье из блестящих пайеток – Бледанс в таком странно виде очень напоминала новогоднюю елку.