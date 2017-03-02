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Март 2, 2017
просмотры: 123

Российские звезды поддержали дочь Кадырова

567

18-летняя дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат представила в Грозном свою первую коллекцию женской одежды. Гостями показа стали многие российские звезды: телеведущая Ольга Бузова, актриса Екатерина Гусева, модели Алена Шишкова и Алена Водонаева, журналист Светлана Бондарчук, певица Нюша, продюсер Яна Рудковская, ее супруг, фигурист Евгений Плющенко, актриса Анна Хилькевич, итальянский модельер Стефано Риччи с семьей, вице-президент фирмы Chopard Каролина Груози-Шойфеле и многие другие знаменитости.

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