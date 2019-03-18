Соблазнительные фото новой солистки группы SEREBRO

Группа SEREBRO всегда славилась тем, что была приятна не только слушателям, но и зрителям, в особенности – мужского пола. Девушки не скрывали своей сексуальности и не боялись появиться на сцене или в клипе в весьма откровенном виде. Ротация участников не повлияла на уровень внешней привлекательности группы и наглядным примером этому служит новая солистка SEREBRO, 18-летняя дочь композитора Игоря Корнилова Елизавета. Полюбоваться на красавицу можно в галлерее "Дни.ру".
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