До сих пор сексуальна: что стало с известной моделью в 50 лет

Датская супермодель Хелена Кристенсен, которую заподозрили в тайном романе с футболистом Дэвидом Бекхэмом, до сих поражает своей сексуальностью. разделась для пикантной фотосессии. Как выглядит женщина сейчас – смотрите в фоторепортаже.
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