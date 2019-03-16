До сих пор сексуальна: что стало с известной моделью в 50 лет

Датская супермодель Хелена Кристенсен, которую заподозрили в тайном романе с футболистом Дэвидом Бекхэмом, до сих поражает своей сексуальностью. разделась для пикантной фотосессии. Как выглядит женщина сейчас – смотрите в фоторепортаже.