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Март 1, 2018
просмотры: 123

36-летний Дима Билан выглядит как мальчишка

567

8 июня в столичном спорткомплексе "Олимпийский" в шестнадцатый раз пройдет "Премия МУЗ-ТВ". В этом году это масштабное шоу мирового уровня называется "Трансформация". Его основная идея – максимальное перевоплощение артистов с помощью объединения современных технологий и человеческого ресурса.Причем трансформация начнется уже с ковровой дорожки. В числе прочих, по ней пойдут группа Serebro, Сергей Лазарев, Дима Билан. Последний, кстати, на специальном пресс-завтраке премии выглядел очень юно. Как мальчишка, хотя ему 36 лет.

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