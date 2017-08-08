Как менялся Стас Садальский

Сегодня актеру и блогеру Стасу Садальскому исполняется 66 лет. Зрители открыли его в 1974 году, когда на экраны вышел фильм Алексея Коренева "Три дня в Москве", где Садальский сыграл первую большую роль. А сегодня на его счету более сотни киноработ. Но поклонники знают его не только как талантливого артиста, но и как острослова, который может так приложить, что мало не покажется. Садальскому приписывали роман с Татьяной Васильевой, но на самом деле они всего лишь коллеги и добрые друзья. А сердце Стаса, как говорят, принадлежит актрисе Людмиле Максаковой.
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