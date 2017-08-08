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Авг. 8, 2017
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Как менялся Стас Садальский

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Сегодня актеру и блогеру Стасу Садальскому исполняется 66 лет. Зрители открыли его в  1974 году, когда на экраны вышел фильм Алексея Коренева "Три дня в Москве", где Садальский сыграл первую большую роль. А сегодня на его счету более сотни киноработ. Но поклонники знают его не только как талантливого артиста, но и как острослова, который может так приложить, что мало не покажется. Садальскому приписывали роман с Татьяной Васильевой, но на самом деле они всего лишь коллеги и добрые друзья. А сердце Стаса, как говорят, принадлежит актрисе Людмиле Максаковой.

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