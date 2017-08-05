53-летняя жена Крутого развлеклась в Монте Карло

В Монте-Карло прошел модный показ коллекции Ульяны Сергеенко. На светское мероприятие съехались многие звезды российского шоу-бизнеса. Среди них оказалась и 53-летняя жена Игоря Крутого. Dni.Ru собрали лучшие фотографии.
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