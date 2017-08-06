В Крыму сразились рыцари из разных стран

Ежегодный международный рыцарский фестиваль "Генуэзский шлем" собрал в судаке членов клубов исторической реконструкции и любителей старины из стран СНГ и Восточной Европы. Облаченные в средневековые доспехи смельчаки сошлись в показательных боях под жарким крымским солнцем. Dni.Ru предлагают посмотреть на самые красочные снимки с фестиваля.
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