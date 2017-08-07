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Авг. 7, 2017
просмотры: 123

Роскошная Ротару в 70 лет выглядит как девочка

567

Украинская певица София Ротару 7 августа отмечает свой 70-летний. Это событие артистка празднует с родственниками на Сардинии. В Instagram-аккаунте Ротару опубликовала серию снимков с отдыха, на которых она красуется в изысканной тунике. Интернет-пользователи неустанно восхищаются красотой певицы. Dni.Ru сделали подборку фотографий звезды разного периода, чтобы продемонстрировать ее неизменно великолепную форму.  

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