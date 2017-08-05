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Авг. 5, 2017
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Как жила погибшая в аварии Бережная

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На берегу Адриатического моря погибла в аварии украинский политик Ирина Бережная. Dni.Ru решили вспомнить, как жила известный общественный деятель.

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