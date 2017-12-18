Калужское шоссе полетит после реконструкции

Скорость движения на Калужском шоссе после реконструкции вырастет на 20%. А количество автомобилей увеличится более чем на 12 тысяч.
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