Понедельник 23 февраля

Понедельник 23 февраля
От спецназа до Плесецка: российские звезды, которые на самом деле знают цену армейской службы

От спецназа до Плесецка: российские звезды, которые на самом деле знают цену армейской службы
326

Накануне 23 февраля многие поклонники даже не догадываются, что за блеском софитов и дорогими костюмами их кумиров скрываются годы суровой дисциплины и настоящих мужских испытаний.

В российском шоу-бизнесе немало артистов, для которых камуфляж и утренний подъем по тревоге были не частью сценария, а повседневной реальностью. Пока одни только примеряют образы героев на экране, другие успели дослужиться до офицерских званий или пройти через "горячие точки". Опыт службы у всех разный: от элитного десанта до работы на космодромах.

Один из самых неожиданных фактов биографии связан с Сергеем Глушко, известным широкой публике как Тарзан. Прежде чем стать звездой танцевальных шоу, он выбрал путь кадрового военного. Глушко окончил Военно-космическую академию имени Можайского и нес службу на космодроме "Плесецк". В запас артист уволился в звании старшего лейтенанта.

Актер Алексей Нилов, ставший легендой после сериала "Улицы разбитых фонарей", в жизни столкнулся с задачами куда серьезнее киношных погонь. Он служил минером-подрывником и принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Не менее серьезная школа жизни была и у Леонида Агутина. Певец проходил срочную службу в пограничных войсках на советско-финской границе. А популярный комик Алексей Щербаков, чьи шутки сегодня цитирует молодежь, служил в элитном подразделении — 16-й отдельной гвардейской бригаде специального назначения.

Многие кумиры поколений связали свою молодость с авиацией и флотом. Олег Газманов после окончания инженерного училища служил в морской авиации, а Александр Маршал, будучи сыном военного летчика, предсказуемо выбрал авиационные части. Александр Серов в годы службы на флоте успешно командовал отделением.

Интересная судьба сложилась у Федора Бондарчука — знаменитый режиссер проходил службу в кавалерийском полку Таманской дивизии. А актер Антон Макарский проявил настоящий характер и сам отправился в военкомат после театрального училища, попав в итоге в конвойную роту.

Некоторые артисты отдавали долг родине, не оставляя профессиональную деятельность. Михаил Боярский надел форму в 25 лет и служил в музыкальном взводе. Такие звезды, как Александр Балуев, Олег Меньшиков и Александр Домогаров, проходили службу в Театре Советской армии.

В списке тех, кто прошел армейские будни, также значатся Николай Расторгуев, Илья Лагутенко, Александр Буйнов, Владимир Винокур и Тимур Батрутдинов. Для этих людей праздник 23 февраля имеет особое значение, ведь за их плечами — реальный опыт, который навсегда остался в биографии.

23 февраля 2026, 11:57
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

