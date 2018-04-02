Наследница экс-президента стала самой горячей болельщицей

Внучка экс-главы Албании Бениада Нишани опубликовала откровенные фото в майке своего любимого футбольного клуба "Ювентус". Пользователи соцсетей тут же окрестили девушку самой сексуальной фанаткой.
Красотка признается, что политическое прошлое дедушки совсем не мешает ей публиковать горячие снимки. Dni.Ru собрали лучшие фотографии обворожительной болельщицы.
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