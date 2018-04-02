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Апрель 2, 2018
просмотры: 123

Наследница экс-президента стала самой горячей болельщицей

567

Внучка экс-главы Албании Бениада Нишани опубликовала откровенные фото в майке своего любимого футбольного клуба "Ювентус". Пользователи соцсетей тут же окрестили девушку самой сексуальной фанаткой.

Красотка признается, что политическое прошлое дедушки совсем не мешает ей публиковать горячие снимки. Dni.Ru собрали лучшие фотографии обворожительной болельщицы.

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