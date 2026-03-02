Егор Бероев тайно женился на молодухе Тесты Пугачева планирует вернуться домой Игры Сонник

"Зритель в шоке": Евгений Миронов откровенно рассказал, каково это – лежать в гробу на сцене

"Зритель в шоке": Евгений Миронов откровенно рассказал, каково это – лежать в гробу на сцене

Народный артист России признался, что ради сильного впечатления публики готов идти на самые пугающие эксперименты, которые вызывают у зала оторопь.

В рамках Зимнего фестиваля искусств в Сочи прошла громкая премьера спектакля "Бедные люди", где Евгений Миронов вновь обратился к творчеству Достоевского. Однако в интервью изданию Клео.ру актер затронул и другую, гораздо более провокационную сторону своей работы в театре. Речь зашла о постановке "Смерть Ивана Ильича", которая начинается для зрителя весьма неожиданно.

"А чего бояться?"

Многих поклонников поразила смелость артиста, который согласился на крайне специфический режиссерский ход. Спектакль открывается сценой похорон, где на сцену под траурную музыку выносят гроб. Главный секрет в том, что внутри него на глазах у публики находится сам Миронов.

"Зритель в шоке, и дальше остается его только "брать тепленьким" и играть финал", — поделился подробностями Евгений Витальевич.

На вопрос о том, не возникло ли у него суеверного страха перед такой ролью, артист ответил лаконично: "А чего бояться? Это не самое страшное, я вас уверяю". Он добавил, что гроб в постановке не обычный, а механический, оснащенный специальными эффектами для появления двойника.

Свет надежды в финале

По словам Миронова, такой жесткий прием необходим для того, чтобы максимально погрузить человека в атмосферу произведения Льва Толстого. Несмотря на мрачное начало, артист уверен, что спектакль несет свет, так как дает надежду на существование другого мира.

Совсем скоро этот необычный реквизит отправится вместе с труппой на гастроли в Колумбию. Евгений Миронов подчеркнул, что гроб повезут с собой, так как заменить сложную механическую конструкцию на месте просто невозможно. Для актера подобные эксперименты — это способ "нырнуть" в неизведанные глубины человеческой души, что он считает главной задачей настоящего искусства.

2 марта 2026, 16:11
Евгений Миронов. Фото: кадр из фильма "Пробуждение"
Клео.ру

