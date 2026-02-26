Тайное лечение и интрижки с россиянками: всемирно известный богач признал, что связь с Эпштейном была "большой ошибкой"

Егор Бероев тайно женился на молодухе Тесты Пугачева планирует вернуться домой Игры Сонник

Топ новостей недели

Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраляПока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкантСердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант Волочкова честно рассказала всю правду об операции в ГерманииВолочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре МосквыДолина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы

Лента новостей

Четверг 26 февраля

19:11Тайное лечение и интрижки с россиянками: всемирно известный богач признал, что связь с Эпштейном была "большой ошибкой" 17:15"Вероятность выше в три раза": как лишний вес родителей наносит удар по здоровью еще не рожденных детей 15:33Прививка не спасет: доктор Мясников рассказал, почему врачи так сильно боятся нового вируса 13:31"Своя крыша": тайный покровитель Ларисы Долиной раскрыл правду о ее переезде из элитного жилья 13:29Воробьев: строительство метро "Липовая роща" вышло на новый этап 10:43Оказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-Йорка 09:09Осиротели культовые сериалы: звезда "Бригады" и "Склифосовского" скоропостижно покинул этот мир 00:24Забудьте о тратах 26 февраля, если хотите разбогатеть: старинная мудрость для кошелька 18:16"Бессмысленно и даже вредно": доктор Мясников призвал отказаться от бахил и халатов в больницах 16:58Воробьев обсудил с представителями Беларуси новые совместные проекты 14:28Пророчество Абдулова сбылось: расставшийся с Алферовой Бероев тайно женился на 21-летней балерине 13:26"Ну же, оближи!": бросившему Пугачеву Галкину* посоветовали брать пример с молодых 11:32Столичный бизнес приглашает на финальную неделю "Зимы в Москве" 11:15Собянин утвердил планы развития транспортной системы Москвы на 2026 год 11:01Прорыв в дерматологии: новый крем дает надежду пациентам с витилиго 09:32Стало известно, когда Пугачева может вернуться домой: "Придется вымаливать прощение" 03:25День, когда звезды падают на землю: как одно неверное движение 25 февраля может лишить вас всех денег 20:10Как уснуть за 120 секунд: быстрый способ расслабиться после самого трудного дня 18:35Воздух, которым мы дышим, напрямую ведет к слабоумию: ученые сделали пугающее открытие 16:07Погряз в долгах на полмиллиона: раскрыта тайная жизнь Киркорова за стенами его "золотых" квартир 15:25Бойцы "БАРС-Брянск" получили от Подмосковья 40 машин для защиты от дронов 14:11Секрет стройности Нонны Гришаевой: отказ всего от одной вещи изменил ее жизнь после 45 11:54"Возмездие еще будет": SHAMAN'у устроили тайный ритуал на Байкале из-за страха перед духами 10:51"Я давно живу отдельно от жены": Игорь Крутой сделал неожиданное признание о своем браке 09:10Не убирать и не стирать: какие еще бытовые дела 24 февраля могут привести к беде 20:23Спрячьте карту подальше: названы дни в марте, когда любые траты противопоказаны 14:03Секрет идеального праздника: почему 23 февраля мужчины ждут совсем не подарков и в чем главная ошибка женщин 11:57От спецназа до Плесецка: российские звезды, которые на самом деле знают цену армейской службы 08:02Категорически нельзя есть рыбу и дарить ножи: приметы, которые лучше не нарушать 23 февраля 18:46Можно ли мочить Манту: российские врачи дали четкий ответ 15:14Эпоха ностальгии: 5 книг о природе памяти и нашем восприятии прошлого 12:51Код доступа к удаче: почему 22 февраля 2026 года ваша жизнь может измениться навсегда 07:52Ни копейки в кошельке и беда в доме: почему 22 февраля категорически запрещено считать деньги и оставлять мусор 19:50Для будущих защитников и маленьких принцесс: книги в подарок к праздникам 17:44Воробьев: общественники Подмосковья задают стандарты волонтерской работы 15:53Променяла Лепса на более перспективного: за что Филипп Киркоров выставит Авроре Кибе двойной прайс 12:16За это растение на участке придется заплатить 1 млн рублей: новые правила вступают в силу с 1 марта 09:27Ни в коем случае не занимайтесь этим сегодня, 21 февраля – потеряете все деньги 21:43Андрей Воробьев вручил награды участникам СВО и врачам в преддверии 23 февраля 17:02Скандал на федеральном ТВ: Лазарев жестко осадил дерзких музыкантов, заступившись за честь Надежды Бабкиной 17:02Странная реакция американской фигуристки на ошибку Аделии Петросян обернулась мировым скандалом 16:51Киркоров заплатит штраф за захват пляжа: сумма насмешила всех 14:32ТЕСТ: только истинный ценитель отличит Есенина от Пушкина в этом коварном тесте 13:09Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант 11:48Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы 10:55Мясников поставил точку в спорах о прививках: врач раскрыл всю правду о побочных эффектах 09:27Лижущему лед SHAMANу врачи поставили неутешительный диагноз 03:36Деньги утекут сквозь пальцы: никогда не делайте это в день Луки, 20 февраля 19:32Мозг посылает аномальные сигналы: ученые выяснили, как бессонница разрушает кишечник на клеточном уровне 17:55Оголившийся Глызин вызвал шквал критики в сети: 72-летний артист предстал перед публикой без штанов
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Тайное лечение и интрижки с россиянками: всемирно известный богач признал, что связь с Эпштейном была "большой ошибкой"

Тайное лечение и интрижки с россиянками: всемирно известный богач признал, что связь с Эпштейном была "большой ошибкой"
48

Откровенные признания одного из самых влиятельных людей современности раскрыли изнанку его жизни, которую он годами прятал за маской благотворителя.

Билл Гейтс решил честно обсудить с сотрудниками своего фонда темные пятна биографии, которые внезапно стали достоянием общественности. В ходе личного обращения к коллективу предприниматель открыто заявил, что его многолетнее общение с одиозным финансистом Джеффри Эпштейном была "большой ошибкой". Это покаяние прозвучало на фоне новых разоблачений, касающихся не только сомнительных знакомств, но и глубоко личных тайн миллиардера, сообщает Клео.ру.

Интрижки с россиянками и "русский след"

Как выяснило издание The Wall Street Journal, в годы тесного контакта с Эпштейном личная жизнь основателя Microsoft была гораздо сложнее, чем казалось со стороны. Стало известно, что у Гейтса в этот период случились сразу две интрижки с россиянками.

Одной из его пассий была профессиональный игрок в бридж, а другой — серьезный ученый, специалист в области ядерной физики. Эти увлечения долгое время оставались в секрете, однако теперь они всплыли в материалах расследования, добавив новых скандальных красок в обсуждение репутации филантропа.

Игнорирование предупреждений и годы молчания

Несмотря на то что вокруг Джеффри Эпштейна уже тогда разгорались громкие скандалы, миллиардер продолжал поддерживать с ним тесную связь, начиная с 2011 года. Даже наличие официального уголовного дела против финансиста не стало для него поводом для прекращения встреч.

Более того, бывшая жена предпринимателя, Мелинда, неоднократно выражала серьезную обеспокоенность этим знакомством. Она открыто предупреждала мужа о возможных последствиях для семьи и бизнеса, но ее слова не были услышаны. Контакты продолжались годами, что в конечном итоге серьезно подорвало доверие близких и общественности.

Тайное лечение и попытки скрыть правду

Самой неожиданной частью новых материалов по делу стали сведения о том, как именно миллиардер пытался защитить свой имидж от разоблачения. Сообщается, что он прилагал колоссальные усилия, чтобы не допустить утечки информации о своих визитах и личных проблемах.

В частности, в документах упоминается тайное лечение: утверждается, что Гейтс пытался засекретить данные о медицинской помощи при венерических заболеваниях. Сегодня, когда эти факты стали публичными, его признание в том, что связь с Эпштейном была "большой ошибкой", выглядит как вынужденная попытка сохранить остатки репутации.

Шоу-бизнес в Telegram

26 февраля 2026, 19:11
Фото: freepik.com
Клео.ру✓ Надежный источник

По теме

Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день

Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна

"Вероятность выше в три раза": как лишний вес родителей наносит удар по здоровью еще не рожденных детей

"Вероятность выше в три раза": как лишний вес родителей наносит удар по здоровью еще не рожденных детей
Масштабное исследование выявило неожиданный фактор, который может предопределить развитие опасного заболевания у ребенка задолго до его появления на свет. Специалисты обратили внимание на проблему, которая раньше часто оставалась в тени обсуждений подготовки к родительству.

Прививка не спасет: доктор Мясников рассказал, почему врачи так сильно боятся нового вируса

Прививка не спасет: доктор Мясников рассказал, почему врачи так сильно боятся нового вируса
Появление нового хитрого мутанта в период холодного сезона заставило медиков пересмотреть свои прогнозы и предупредить население о скрытой угрозе. Несмотря на то что на календаре конец зимы и морозы постепенно отступают, эпидемиологическая обстановка остается крайне напряженной.

"Своя крыша": тайный покровитель Ларисы Долиной раскрыл правду о ее переезде из элитного жилья

"Своя крыша": тайный покровитель Ларисы Долиной раскрыл правду о ее переезде из элитного жилья
Судебные разбирательства и потеря огромной суммы денег привели к тому, что знаменитая исполнительница была вынуждена сменить элитный район на временное жилье под присмотром влиятельного друга. Лариса Долина, оказавшаяся в эпицентре криминальной драмы, была вынуждена окончательно покинуть свое роскошное жилье в Хамовниках.

Оказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-Йорка

Оказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-Йорка
Внезапный удар стихии поставил под угрозу международные гастроли артистки, заставив ее принимать отчаянные меры ради спасения своей карьеры. Кристина Орбакайте уже несколько лет живет в США вместе со своей семьей.

Осиротели культовые сериалы: звезда "Бригады" и "Склифосовского" скоропостижно покинул этот мир

Осиротели культовые сериалы: звезда "Бригады" и "Склифосовского" скоропостижно покинул этот мир
Лишь одна трагическая случайность оборвала жизненный путь человека, чье присутствие в кадре всегда гарантировало успех любому проекту. Отечественный кинематограф понес невосполнимую утрату — в возрасте 57 лет завершил свое земное путешествие Владимир Довжик.

Выбор читателей

25/02Срд"Ну же, оближи!": бросившему Пугачеву Галкину* посоветовали брать пример с молодых 24/02ВтрКак уснуть за 120 секунд: быстрый способ расслабиться после самого трудного дня 25/02СрдПророчество Абдулова сбылось: расставшийся с Алферовой Бероев тайно женился на 21-летней балерине 25/02СрдДень, когда звезды падают на землю: как одно неверное движение 25 февраля может лишить вас всех денег 25/02СрдСтало известно, когда Пугачева может вернуться домой: "Придется вымаливать прощение" 25/02Срд"Бессмысленно и даже вредно": доктор Мясников призвал отказаться от бахил и халатов в больницах