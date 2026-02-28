Когда лучше покупать квартиру, менять работу или открывать вклад: финансовый календарь на 2026 год

Подробностями с читателями "Дни.ру" поделилась ясновидящая Кажетта.



Представьте, что вы заранее знаете, когда лучше покупать квартиру, менять работу или открывать вклад, а когда разумнее взять паузу. В астрологии за сделки, договоры и финансовые решения отвечает Меркурий. Его движение по знакам создает волны удачных и рискованных периодов. Такой календарь можно использовать как дополнительный ориентир при планировании серьезных денежных шагов – вместе со здравым смыслом и расчетами.

Важно понимать: астрология не заменяет финансовую грамотность, но помогает выбрать удачный момент. Меркурий задает ритм – периоды ускорения и замедления. Если учитывать эти волны, вы принимаете решения спокойнее и осознаннее. Главное – не бояться действовать в благоприятные даты и проявлять дополнительную внимательность в сложные. Финансовая удача действительно любит подготовку.



Меркурий символизирует коммуникацию, торговлю, документы, аналитику и логику. Когда он движется прямо и находится в благоприятных знаках, сделки проходят быстрее, информация прозрачна, переговоры складываются легче. Вы быстрее принимаете решения и видите детали. В сложных транзитах или в период ретроградности возрастает риск ошибок в договорах, путаницы в сроках, технических сбоев. А для крупных сумм даже одна неточность может обернуться серьезными потерями.

Ретроградный Меркурий – это период, когда планета словно движется назад. На практике это время пересмотра и замедления. В такие недели астрологи не советуют подписывать важные контракты, совершать крупные покупки – от техники до недвижимости и автомобиля, начинать новые инвестиционные проекты или резко менять работу. Повышается вероятность недопонимания и импульсивных решений.

Зато ретро отлично подходит для ревизии бюджета, анализа расходов, завершения старых проектов, возврата к отложенным идеям и перепроверки документов.

В 2026 году ретроградные периоды такие:

26 февраля – 20 марта (в Рыбах)

29 июня – 23 июля (в Раке)

24 октября – 13 ноября (в Скорпионе)

Есть и так называемые теневые зоны – это несколько недель до и после ретроградности, когда процессы уже начинают "буксовать" или еще не полностью стабилизировались. В 2026 году осторожность стоит усилить:

с 11-12 февраля и в течение апреля – вокруг первого ретро

с 12-13 июня и в начале августа – вокруг второго

с 4 октября и в конце ноября – вокруг третьего

В эти периоды не нужно паниковать, но важно быть внимательнее к деталям и срокам.

Теперь о благоприятных окнах.

11-30 апреля – Меркурий в Овне

Подходит для решительных финансовых шагов. Можно активно искать новую работу, запускать бизнес, подавать документы на кредит. Хорошо продвигать идеи и выходить на переговоры. Но с импульсивными покупками стоит быть аккуратнее – Овен подталкивает к поспешности.

1-14 мая – Меркурий в Тельце

Идеальное время для крупных покупок недвижимости, долгосрочных инвестиций, открытия депозитов. Телец добавляет стабильности и практичности. Если вы планировали оформить ипотеку или вложиться в землю – это одно из лучших окон года.

15 мая – 21 июня – Меркурий в Близнецах

Отличный период для торговли, краткосрочных инвестиций, заключения партнерских соглашений. Переговоры проходят легче, информация быстро обновляется. Подходит для обучения финансовой грамотности и поиска новых источников дохода.

5-21 августа – Меркурий во Льве

Благоприятно для презентации бизнес-идей, переговоров о повышении зарплаты, инвестиций в творческие проекты. Можно покупать статусные вещи – например, автомобиль премиум-класса – если решение продумано.

22 августа – 25 сентября – Меркурий в Деве

Лучшее время года для детального финансового планирования. Анализ инвестиций, оптимизация расходов, покупка техники и гаджетов пройдут максимально рационально. Дева усиливает внимание к деталям и снижает риск ошибок.

26 сентября – 1 декабря – Меркурий в Весах

Подходит для переговоров о зарплате, подписания партнерских контрактов, совместных инвестиций. Хороший период для урегулирования финансовых споров и поиска компромиссов.

К опасным зонам стоит отнести:

конец февраля – март – ретроградность в Рыбах, где возможны иллюзии и эмоциональные решения;

конец июня – июль – ретро в Раке, когда легко поддаться настроению и совершить семейные траты;

конец октября – ноябрь – ретро в Скорпионе с повышенными рисками в кредитах и долговых обязательствах.

В эти периоды лучше перепроверять документы, не спешить с крупными покупками и отложить смену работы, если это возможно.

Как использовать календарь на практике?

Планируйте покупку недвижимости или крупные вложения на май и период с конца августа по сентябрь. Менять работу или просить повышение разумнее в апреле и августе. Подписывать договоры удобно в мае-июне и в сентябре-ноябре, если нет ретроградности. А ретро используйте для анализа, планирования и наведения порядка в финансах.