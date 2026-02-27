Егор Бероев тайно женился на молодухе Тесты Пугачева планирует вернуться домой Игры Сонник

Топ новостей недели

Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраляПока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкантСердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант Волочкова честно рассказала всю правду об операции в ГерманииВолочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре МосквыДолина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы

Лента новостей

Пятница 27 февраля

02:46"Откроет путь к богатству и крепкому здоровью": что нужно сделать 27 февраля, чтобы весна принесла только радость 19:11Тайное лечение и интрижки с россиянками: всемирно известный богач признал, что связь с Эпштейном была "большой ошибкой" 17:15"Вероятность выше в три раза": как лишний вес родителей наносит удар по здоровью еще не рожденных детей 15:33Прививка не спасет: доктор Мясников рассказал, почему врачи так сильно боятся нового вируса 13:31"Своя крыша": тайный покровитель Ларисы Долиной раскрыл правду о ее переезде из элитного жилья 13:29Воробьев: строительство метро "Липовая роща" вышло на новый этап 10:43Оказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-Йорка 09:09Осиротели культовые сериалы: звезда "Бригады" и "Склифосовского" скоропостижно покинул этот мир 00:24Забудьте о тратах 26 февраля, если хотите разбогатеть: старинная мудрость для кошелька 18:16"Бессмысленно и даже вредно": доктор Мясников призвал отказаться от бахил и халатов в больницах 16:58Воробьев обсудил с представителями Беларуси новые совместные проекты 14:28Пророчество Абдулова сбылось: расставшийся с Алферовой Бероев тайно женился на 21-летней балерине 13:26"Ну же, оближи!": бросившему Пугачеву Галкину* посоветовали брать пример с молодых 11:32Столичный бизнес приглашает на финальную неделю "Зимы в Москве" 11:15Собянин утвердил планы развития транспортной системы Москвы на 2026 год 11:01Прорыв в дерматологии: новый крем дает надежду пациентам с витилиго 09:32Стало известно, когда Пугачева может вернуться домой: "Придется вымаливать прощение" 03:25День, когда звезды падают на землю: как одно неверное движение 25 февраля может лишить вас всех денег 20:10Как уснуть за 120 секунд: быстрый способ расслабиться после самого трудного дня 18:35Воздух, которым мы дышим, напрямую ведет к слабоумию: ученые сделали пугающее открытие 16:07Погряз в долгах на полмиллиона: раскрыта тайная жизнь Киркорова за стенами его "золотых" квартир 15:25Бойцы "БАРС-Брянск" получили от Подмосковья 40 машин для защиты от дронов 14:11Секрет стройности Нонны Гришаевой: отказ всего от одной вещи изменил ее жизнь после 45 11:54"Возмездие еще будет": SHAMAN'у устроили тайный ритуал на Байкале из-за страха перед духами 10:51"Я давно живу отдельно от жены": Игорь Крутой сделал неожиданное признание о своем браке 09:10Не убирать и не стирать: какие еще бытовые дела 24 февраля могут привести к беде 20:23Спрячьте карту подальше: названы дни в марте, когда любые траты противопоказаны 14:03Секрет идеального праздника: почему 23 февраля мужчины ждут совсем не подарков и в чем главная ошибка женщин 11:57От спецназа до Плесецка: российские звезды, которые на самом деле знают цену армейской службы 08:02Категорически нельзя есть рыбу и дарить ножи: приметы, которые лучше не нарушать 23 февраля 18:46Можно ли мочить Манту: российские врачи дали четкий ответ 15:14Эпоха ностальгии: 5 книг о природе памяти и нашем восприятии прошлого 12:51Код доступа к удаче: почему 22 февраля 2026 года ваша жизнь может измениться навсегда 07:52Ни копейки в кошельке и беда в доме: почему 22 февраля категорически запрещено считать деньги и оставлять мусор 19:50Для будущих защитников и маленьких принцесс: книги в подарок к праздникам 17:44Воробьев: общественники Подмосковья задают стандарты волонтерской работы 15:53Променяла Лепса на более перспективного: за что Филипп Киркоров выставит Авроре Кибе двойной прайс 12:16За это растение на участке придется заплатить 1 млн рублей: новые правила вступают в силу с 1 марта 09:27Ни в коем случае не занимайтесь этим сегодня, 21 февраля – потеряете все деньги 21:43Андрей Воробьев вручил награды участникам СВО и врачам в преддверии 23 февраля 17:02Скандал на федеральном ТВ: Лазарев жестко осадил дерзких музыкантов, заступившись за честь Надежды Бабкиной 17:02Странная реакция американской фигуристки на ошибку Аделии Петросян обернулась мировым скандалом 16:51Киркоров заплатит штраф за захват пляжа: сумма насмешила всех 14:32ТЕСТ: только истинный ценитель отличит Есенина от Пушкина в этом коварном тесте 13:09Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант 11:48Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы 10:55Мясников поставил точку в спорах о прививках: врач раскрыл всю правду о побочных эффектах 09:27Лижущему лед SHAMANу врачи поставили неутешительный диагноз 03:36Деньги утекут сквозь пальцы: никогда не делайте это в день Луки, 20 февраля 19:32Мозг посылает аномальные сигналы: ученые выяснили, как бессонница разрушает кишечник на клеточном уровне
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Откроет путь к богатству и крепкому здоровью": что нужно сделать 27 февраля, чтобы весна принесла только радость

"Откроет путь к богатству и крепкому здоровью": что нужно сделать 27 февраля, чтобы весна принесла только радость
195

Древние традиции Кирилла Весноуказчика подсказывают, как правильно провести этот особенный день, чтобы привлечь в дом благополучие и избежать досадных промахов.

В народном календаре 27 февраля занимает особое место — это время, когда зима начинает окончательно сдавать свои позиции. Этот день наши предки называли Кирилл Весноуказчик, и именно он считался ключевым для программирования своего будущего на ближайшие месяцы. Если знать несколько простых правил, можно не только защитить себя от невзгод, но и заложить фундамент для личного процветания.

Секрет сохранения энергии и бодрости

Чтобы этот день действительно "открыл путь к богатству и крепкому здоровью", важно прислушаться к советам предков относительно своего самочувствия. Считается, что 27 февраля — лучшее время для того, чтобы дать организму отдых и накопить силы перед весенним пробуждением.

Именно поэтому в народе советовали отложить любые сложные медицинские манипуляции и визиты к врачам на другие даты. Такой подход позволял сохранить внутреннюю энергию в целости, не растрачивая ее на борьбу с возможными осложнениями. Вместо этого лучше уделить время прогулкам на свежем воздухе и позитивным мыслям, которые станут залогом отличного настроения.

Магия разумных трат: как привлечь достаток

Финансовое благополучие в этот период напрямую зависит от того, насколько осознанно вы распоряжаетесь своими средствами. Традиции гласят, что отказ от спонтанных и крупных покупок 27 февраля помогает удержать удачу в доме.

Вместо того чтобы тратить деньги на случайные вещи, эксперты по народным обычаям рекомендуют заняться планированием бюджета. Верится, что именно такая стратегия "откроет путь к богатству", ведь бережное отношение к ресурсам в день Кирилла Весноуказчика притягивает новые финансовые возможности и защищает от ненужных потерь.

Как создать атмосферу счастья в доме

Чтобы весна принесла только радость, 27 февраля стоит обратить внимание на микроклимат в семье и отношения с окружающими:

  • Щедрость к природе: традиция подкармливать птиц в этот день считалась верным способом привлечь удачу и добрые вести.
  • Скромность и тишина: избегая хвастовства своими успехами, вы защищаете свои достижения от зависти и сглаза.
  • Домашний уют: проведение времени с близкими за чашкой теплого чая помогает укрепить родственные связи и создать мощный защитный барьер для дома.

Интересно, что 27 февраля считается идеальным моментом для прощания с вредными привычками. Любое позитивное начинание, сделанное в этот день с чистым сердцем, обязательно получит поддержку свыше и приведет к долгожданным переменам в жизни.

Шоу-бизнес в Telegram

27 февраля 2026, 02:46
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Забудьте о тратах 26 февраля, если хотите разбогатеть: старинная мудрость для кошелька

День, когда звезды падают на землю: как одно неверное движение 25 февраля может лишить вас всех денег

Тайное лечение и интрижки с россиянками: всемирно известный богач признал, что связь с Эпштейном была "большой ошибкой"

Тайное лечение и интрижки с россиянками: всемирно известный богач признал, что связь с Эпштейном была "большой ошибкой"
Откровенные признания одного из самых влиятельных людей современности раскрыли изнанку его жизни, которую он годами прятал за маской благотворителя. Билл Гейтс решил честно обсудить с сотрудниками своего фонда темные пятна биографии, которые внезапно стали достоянием общественности.

"Вероятность выше в три раза": как лишний вес родителей наносит удар по здоровью еще не рожденных детей

"Вероятность выше в три раза": как лишний вес родителей наносит удар по здоровью еще не рожденных детей
Масштабное исследование выявило неожиданный фактор, который может предопределить развитие опасного заболевания у ребенка задолго до его появления на свет. Специалисты обратили внимание на проблему, которая раньше часто оставалась в тени обсуждений подготовки к родительству.

Прививка не спасет: доктор Мясников рассказал, почему врачи так сильно боятся нового вируса

Прививка не спасет: доктор Мясников рассказал, почему врачи так сильно боятся нового вируса
Появление нового хитрого мутанта в период холодного сезона заставило медиков пересмотреть свои прогнозы и предупредить население о скрытой угрозе. Несмотря на то что на календаре конец зимы и морозы постепенно отступают, эпидемиологическая обстановка остается крайне напряженной.

"Своя крыша": тайный покровитель Ларисы Долиной раскрыл правду о ее переезде из элитного жилья

"Своя крыша": тайный покровитель Ларисы Долиной раскрыл правду о ее переезде из элитного жилья
Судебные разбирательства и потеря огромной суммы денег привели к тому, что знаменитая исполнительница была вынуждена сменить элитный район на временное жилье под присмотром влиятельного друга. Лариса Долина, оказавшаяся в эпицентре криминальной драмы, была вынуждена окончательно покинуть свое роскошное жилье в Хамовниках.

Оказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-Йорка

Оказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-Йорка
Внезапный удар стихии поставил под угрозу международные гастроли артистки, заставив ее принимать отчаянные меры ради спасения своей карьеры. Кристина Орбакайте уже несколько лет живет в США вместе со своей семьей.

Выбор читателей

25/02Срд"Ну же, оближи!": бросившему Пугачеву Галкину* посоветовали брать пример с молодых 25/02СрдПророчество Абдулова сбылось: расставшийся с Алферовой Бероев тайно женился на 21-летней балерине 26/02ЧтвОказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-Йорка 25/02СрдСтало известно, когда Пугачева может вернуться домой: "Придется вымаливать прощение" 25/02СрдВоробьев обсудил с представителями Беларуси новые совместные проекты 25/02Срд"Бессмысленно и даже вредно": доктор Мясников призвал отказаться от бахил и халатов в больницах