Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант

Трагический инцидент в спортивном зале оборвал жизнь одного из самых ярких и самобытных представителей современной отечественной сцены.



О невосполнимой утрате для всей российской культуры стало известно в пятницу, 20 февраля. Печальное известие сообщила журналистка Ксения Собчак, которая была лично знакома с артистом и внимательно следила за его творческим путем.

Роковой поход в спортзал

Смерть наступила внезапно, когда ничего не предвещало беды. Как выяснилось, в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант Николай Комягин, бессменный солист группы Shortparis. Трагедия разыгралась прямо во время тренировки по боксу — артист всегда старался поддерживать себя в тонусе и регулярно посещал занятия.

По словам Ксении Собчак, во время выполнения упражнений Николаю резко стало плохо. Несмотря на молодой возраст, последствия оказались фатальными. Журналистка уточнила в своем Telegram-канале, что сердце не выдержало нагрузки, и спасти мужчину не удалось.

Феномен группы Shortparis

Николай Комягин был не просто вокалистом, а главным идеологом и лицом коллектива Shortparis. Группа, основанная в Санкт-Петербурге, быстро обрела статус культовой благодаря своим экспрессивным выступлениям, которые больше напоминали театральные перформансы, чем обычные концерты.

Николай, обладая искусствоведческим образованием, вкладывал в музыку глубокие смыслы, превращая каждое появление на сцене в резонансное событие. Коллектив успешно выступал не только в России, но и на крупнейших фестивалях Европы, представляя современное российское искусство на мировом уровне.

"Хотел продвигать все русское"

Ксения Собчак призналась, что была большой поклонницей творчества Комягина и старалась не пропускать его выступления. Их связывали не только зрительские симпатии, но и совместная работа над проектом "Заря. Онега".

По словам журналистки, Николай искренне любил родную культуру и стремился развивать ее не только в Москве или Петербурге, но и в провинции.

"Глубоко соболезную родным и близким. Невосполнимая потеря", — написала Собчак, добавив, что Комягин всегда хотел продвигать все русское и делал это с особым талантом и страстью.

Уход артиста в самом расцвете сил стал настоящим ударом для музыкального сообщества.