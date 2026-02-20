Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант

Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Топ новостей недели

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычкуМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собойСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезнейНе ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Лента новостей

Пятница 20 февраля

13:09Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант 11:48Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы 10:55Мясников поставил точку в спорах о прививках: врач раскрыл всю правду о побочных эффектах 09:27Лижущему лед SHAMANу врачи поставили неутешительный диагноз 03:36Деньги утекут сквозь пальцы: никогда не делайте это в день Луки, 20 февраля 19:32Мозг посылает аномальные сигналы: ученые выяснили, как бессонница разрушает кишечник на клеточном уровне 17:55Оголившийся Глызин вызвал шквал критики в сети: 72-летний артист предстал перед публикой без штанов 15:28Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком 14:07Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день 12:11"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении 10:58Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада 10:16"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе 09:22Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике 03:23Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие 21:22В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений 19:47Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле 17:35Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии 15:46"Бред": доктор Мясников разоблачил популярный миф о ранней смерти спортсменов и долголетии пьяниц 14:17Россияне выберут идеальную зубную щетку в новом народном голосовании Клео.ру 13:01Оцинковка против пластика: когда экономия на воздуховодах выходит боком 12:55Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 11:11Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна 09:45Оставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 07:39Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака 04:26Доктор Мясников рассказал, сколько времени требуется для восстановления запасов железа 00:39Об этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 20:15Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу 18:12Запрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте 16:35"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду 15:34Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей 15:26Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу 15:06Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных 13:25Почему во вторник Масленицы нельзя сидеть дома: старинные приметы и главные запреты дня "Заигрыш" 12:04"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни 10:34Народ накинулся на не к месту оголившуюся 45-летнюю Славу: Полное разочарование 09:26Названы 3 лучшие клиники флебологии в Москве 05:25Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты 01:31Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца 19:40Не диабет виноват: ученые нашли скрытую причину опасных осложнений у миллионов людей 17:46"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения 16:21"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции 14:02"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах 11:50Секретное правило первого дня Масленицы: почему нельзя есть мясные блины 10:04В СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке 09:22"Я бы назвала актеров магами": звезда "Чикатило" рассказала, как работала со сверхъестественным 06:52Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование 03:14Синоптик рассказал москвичам о погоде на 23 февраля 00:17Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников 16:41Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог 14:23Продажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант

Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант

Трагический инцидент в спортивном зале оборвал жизнь одного из самых ярких и самобытных представителей современной отечественной сцены.

О невосполнимой утрате для всей российской культуры стало известно в пятницу, 20 февраля. Печальное известие сообщила журналистка Ксения Собчак, которая была лично знакома с артистом и внимательно следила за его творческим путем.

Роковой поход в спортзал

Смерть наступила внезапно, когда ничего не предвещало беды. Как выяснилось, в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант Николай Комягин, бессменный солист группы Shortparis. Трагедия разыгралась прямо во время тренировки по боксу — артист всегда старался поддерживать себя в тонусе и регулярно посещал занятия.

Николай Комягин. Фото: Youtube / @sobchak

По словам Ксении Собчак, во время выполнения упражнений Николаю резко стало плохо. Несмотря на молодой возраст, последствия оказались фатальными. Журналистка уточнила в своем Telegram-канале, что сердце не выдержало нагрузки, и спасти мужчину не удалось.

Феномен группы Shortparis

Николай Комягин был не просто вокалистом, а главным идеологом и лицом коллектива Shortparis. Группа, основанная в Санкт-Петербурге, быстро обрела статус культовой благодаря своим экспрессивным выступлениям, которые больше напоминали театральные перформансы, чем обычные концерты.

Николай, обладая искусствоведческим образованием, вкладывал в музыку глубокие смыслы, превращая каждое появление на сцене в резонансное событие. Коллектив успешно выступал не только в России, но и на крупнейших фестивалях Европы, представляя современное российское искусство на мировом уровне.

"Хотел продвигать все русское"

Ксения Собчак призналась, что была большой поклонницей творчества Комягина и старалась не пропускать его выступления. Их связывали не только зрительские симпатии, но и совместная работа над проектом "Заря. Онега".

По словам журналистки, Николай искренне любил родную культуру и стремился развивать ее не только в Москве или Петербурге, но и в провинции.

"Глубоко соболезную родным и близким. Невосполнимая потеря", — написала Собчак, добавив, что Комягин всегда хотел продвигать все русское и делал это с особым талантом и страстью.

Уход артиста в самом расцвете сил стал настоящим ударом для музыкального сообщества.

Шоу-бизнес в Telegram

20 февраля 2026, 13:09
Фото: freepik.com
Telegram @ksbchk✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Прощай, артист: в Санкт-Петербурге хоронят Ивана Краско

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Оставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха

"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения
Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы

Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы
Очередной вечерний выезд народной артистки закончился скандалом, который попал на камеры случайных очевидцев и вызвал бурю обсуждений. Инцидент произошел в среду вечером у здания Театра на Таганке, где Лариса Долина блистала в мюзикле "Суини Тодд".

Мясников поставил точку в спорах о прививках: врач раскрыл всю правду о побочных эффектах

Мясников поставил точку в спорах о прививках: врач раскрыл всю правду о побочных эффектах
Известный теледоктор Александр Мясников решил навести порядок в головах пациентов и честно рассказал, чего стоит бояться при вакцинации, а что является лишь мифом. В своем телеграм-канале доктор Мясников отметил, что вокруг темы вакцинации накопилось слишком много путаницы.

Лижущему лед SHAMANу врачи поставили неутешительный диагноз

Лижущему лед SHAMANу врачи поставили неутешительный диагноз
Недавняя выходка популярного исполнителя на льду самого глубокого озера планеты вызвала серьезные опасения у медицинского сообщества. Певец Ярослав Дронов, известный всей стране под псевдонимом SHAMAN, во время поездки на Байкал решил продемонстрировать свою близость к природе оригинальным способом.

Деньги утекут сквозь пальцы: никогда не делайте это в день Луки, 20 февраля

Деньги утекут сквозь пальцы: никогда не делайте это в день Луки, 20 февраля
В народном календаре эта дата отмечена как опасный рубеж, когда одно неверное решение может лишить семью достатка на долгое время. 20 февраля православная церковь чтит память преподобного Луки Элладского.

Мозг посылает аномальные сигналы: ученые выяснили, как бессонница разрушает кишечник на клеточном уровне

Мозг посылает аномальные сигналы: ученые выяснили, как бессонница разрушает кишечник на клеточном уровне
Недавнее открытие исследователей из Китая заставляет по-новому взглянуть на привычку засиживаться допоздна перед экраном смартфона или компьютера. Многие привыкли считать, что отсутствие полноценного отдыха сказывается лишь на общем самочувствии и продуктивности в течение дня.

Выбор читателей

18/02СрдВолочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии 18/02СрдВ Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений 19/02ЧтвПриготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие 18/02Срд"Бред": доктор Мясников разоблачил популярный миф о ранней смерти спортсменов и долголетии пьяниц 18/02СрдНе гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле 18/02СрдРоссияне выберут идеальную зубную щетку в новом народном голосовании Клео.ру