Где сейчас семья юмориста, пока неизвестно.

Новости о ракетных ударах и атаках беспилотников на Ближнем Востоке застали звездное семейство врасплох. Пока весь мир обсуждает пугающие сводки из официальных источников, внимание общественности приковано к перемещениям главы семьи. Стало известно, куда сбежал Галкин после тревожных новостей с Кипра — артист сейчас находится в Лондоне.

Поводом для серьезного беспокойства стали официальные заявления из Великобритании. Министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили сообщил, что Иран предпринял попытку атаковать Кипр, выпустив в сторону острова две ракеты. Опасность была вполне реальной, учитывая, что в зоне возможного поражения находились сотни британских военнослужащих.

Ситуация в регионе накалилась до предела: сообщается и об атаках дронов-камикадзе на морские порты в соседних странах, включая Оман. Именно на Кипре в последнее время обосновалась семья Максима Галкина* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), что вызвало волну вопросов о безопасности его супруги и детей.

Самым острым остается вопрос о текущем местонахождении Аллы Пугачевой и младших детей пары. На данный момент пока неизвестно, где сейчас находятся его супруга и дети. Официальных заявлений о том, остается ли семья на острове или срочно перебралась в более безопасный регион, от представителей артистов пока не поступало.

При этом многие задаются вопросом, почему артист покинул дом в такой опасный момент. Однако его отъезд имеет логичное и профессиональное объяснение: поездка в столицу Британии была запланирована задолго до начала обострения. Сейчас у Галкина проходит большой гастрольный тур по Европе, и он продолжает выполнять свои обязательства перед публикой.

Несмотря на огромное расстояние, связь между супругами не прерывается ни на день. В своих социальных сетях Максим активно делится кадрами из Лондона. Первого марта он опубликовал видео со своего концерта, где прямо со сцены вместе с полным залом поздравил жену с первым днем весны.

Алла Пугачева не осталась в стороне и тепло ответила мужу в комментариях под постом. Это короткое взаимодействие в сети дало фанатам надежду на то, что ситуация находится под контролем. Тем не менее, поклонники продолжают внимательно следить за новостями, ожидая официального подтверждения того, что жизнь легендарной певицы и ее детей вне опасности.

*признан в России иностранным агентом.