Воскресенье 1 марта

10:41Энергетическая ловушка: эксперт предупредила о скрытых угрозах для здоровья в марте 2026 года
Энергетическая ловушка: эксперт предупредила о скрытых угрозах для здоровья в марте 2026 года

1

Подробностями поделилась эзотерик Аделина Панина.

Март 2026 года – месяц переходный и энергетически насыщенный. До 20 марта ретроградный Меркурий в Рыбах замедляет процессы, усиливает чувствительность и путаницу в сигналах тела. Около 20 марта наступает весеннее равноденствие, а Солнце переходит из Рыб в Овен. С одной стороны – пробуждение и прилив сил, с другой – уязвимость иммунитета и психики. Для каждого знака это время проявляется по-своему.

Астрологический фон марта: что влияет на здоровье

Ретроградный Меркурий в Рыбах с 26 февраля по 20 марта влияет не только на планы и коммуникации, но и на самочувствие. Нервная система может работать медленнее, появляется ощущение тумана в голове, сложнее отличить усталость от начала простуды. Рыбы усиливают психосоматику – физические симптомы становятся отражением эмоционального состояния.

Весеннее равноденствие около 20 марта – переломная точка. Организм перестраивается с зимнего режима на весенний, что может сопровождаться скачками энергии, сонливостью или нестабильностью иммунитета. Хронические состояния в это время требуют внимания.

С переходом Солнца в Овен с 20 марта приходит прилив активности. Но вместе с ним возрастает риск переутомления, головных болей и воспалительных реакций из-за спешки и желания сделать все сразу. Первая половина месяца требует бережности, вторая – осторожности с резким увеличением нагрузок.

Март 2026 года требует внимательности к здоровью от всех, но особенно от водных знаков, у которых усиливается психосоматика, и воздушных, чья нервная система реагирует на перегрузки. Астрология не заменяет медицину – при выраженных симптомах важно обращаться к врачам. Но понимание своих уязвимых зон помогает действовать на опережение. Весна начинается с заботы о теле и душе.

Укрепляйте иммунитет, высыпайтесь, ограничивайте контакты с источниками стресса. Учитесь говорить нет и защищать личные границы – это снизит психосоматическую нагрузку.

Знаки огня: осторожнее с активностью

Овен

Ваш сезон начинается 20 марта, но до этого момента организму нужно время на раскачку. Возможны головные боли и напряжение в шее как отражение внутренней спешки. Психосоматика проявляется через раздражительность и нетерпение. Добавляйте физическую активность постепенно, следите за режимом сна, делайте упражнения на расслабление шеи и плеч. Контроль давления и регулярные паузы в работе помогут избежать перегрузки.

Лев

В первой половине марта может ощущаться упадок сил. Уязвимы сердце и спина, особенно если вы долго игнорировали усталость. Психосоматика часто связана с потребностью в признании и переутомлением. Снизьте темп, добавьте умеренные кардионагрузки и растяжку для позвоночника. Больше отдыха и теплых встреч с близкими поддержат и тело, и эмоциональное состояние.

Стрелец

Вы склонны переоценивать свои силы, особенно весной. Уязвимы печень и зона бедер, возможна тяга к излишествам в питании. Психосоматическая связь проявляется через внутреннюю неудовлетворенность и ощущение ограничений. Сбалансируйте рацион, сократите алкоголь и жирную пищу, не берите на себя слишком много задач. Регулярное движение и легкие прогулки помогут снять напряжение.

Знаки земли: внимание к хроническим состояниям

Телец

Горло, шея и область щитовидной железы требуют заботы. Простуды и воспаления могут напомнить о себе. Психосоматика часто связана с невысказанными эмоциями и страхом перемен. Тепло одевайтесь, поддерживайте иммунитет витаминами по рекомендации врача, учитесь спокойно проговаривать то, что вас беспокоит. Бережное отношение к голосу и режиму дня будет особенно важно.

Дева

Пищеварительная система чувствительна к стрессу. Ретроградный Меркурий усиливает тревожность, а желудок и кишечник реагируют на перфекционизм. Тело словно подсказывает, что пора снизить требования к себе. Наладьте режим питания и сна, добавьте пробиотики после консультации со специалистом, попробуйте дыхательные практики или медитацию. Спокойный ритм снизит нагрузку на нервную систему.

Козерог

Суставы, колени и костная система могут напомнить о себе, особенно на фоне весеннего дефицита солнца. Психосоматика проявляется как скованность тела при чрезмерной ответственности. Обсудите с врачом прием витамина D и минералов, добавьте растяжку или йогу. Важно не перегружать себя работой и позволять себе отдых без чувства вины.

Знаки воздуха: нервная система под ударом

Близнецы

Ретроградный Меркурий влияет на вас особенно заметно. Возможны бессонница, нервное истощение, чувствительность дыхательной системы. Психосоматика проявляется через ощущение, что воздуха не хватает в информационном потоке. Устройте цифровой детокс, сократите количество новостей, добавьте дыхательные упражнения. Качественный сон и прогулки на свежем воздухе помогут стабилизировать состояние.

Весы

Почки, поясница и гормональный фон могут быть чувствительными. Психосоматика связана с тем, как вы фильтруете отношения и умеете ли выстраивать границы. Пейте достаточно воды, избегайте переохлаждения, добавьте легкий массаж поясницы. Работа с личными границами и снижение эмоциональной нагрузки благотворно скажутся на самочувствии.

Водолей

Сосуды, голени и лодыжки требуют внимания. Возможны отеки или ощущение тяжести в ногах. Психосоматика отражает внутренний застой или сопротивление переменам. Больше движения, контрастный душ, при необходимости консультация врача по поводу сосудов. Разрешите себе обновления в жизни – тело откликнется легче.

Знаки воды: психосоматика на максимуме

Рак

Желудок и эмоциональная сфера тесно связаны. В марте возможна повышенная чувствительность, а пищеварение реагирует на обиды и тревоги. Выбирайте щадящее питание, добавьте теплые ванны, больше заботы о себе. При устойчивом дискомфорте обратитесь к специалисту – психотерапия и медицинская консультация могут работать в паре.

Скорпион

Репродуктивная система и гормональный фон требуют деликатности. Психосоматика проявляется через подавленные эмоции и внутренние кризисы. Плановая диагностика, глубокий отдых, практики арт-терапии или работа с психологом помогут мягко пройти этот период. Не игнорируйте сигналы тела.

Рыбы

Ваш месяц совпадает с ретроградным Меркурием в вашем знаке. Иммунитет, лимфосистема и стопы особенно чувствительны. Возможна склонность к простудам и общей слабости.

1 марта 2026, 10:41
Фото: freepik.com
Гороскоп на 2026 год: чего ждать от Красной Огненной Лошади

