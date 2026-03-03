Алла Пугачева перестала выходить на связь Тесты Ушел из жизни Гордон Игры Сонник

"Плата за свободу": почему российские студенты массово отказываются от работы в офисе

"Плата за свободу": почему российские студенты массово отказываются от работы в офисе
143

Молодые люди все чаще выбирают гибкий график и статус "сам себе начальник" вместо стабильной зарплаты, что привело к настоящему буму на рынке труда.

В России фиксируется взрывной интерес молодежи к работе на себя. Согласно данным масштабного мониторинга Высшей школы экономики, доля студентов в возрасте от 18 до 22 лет среди самозанятых и мелких предпринимателей достигла 13,5%. Это почти двукратный рост всего за один год, который сигнализирует о серьезных переменах в сознании нового поколения.

Почему офис проигрывает гибкому графику

Несмотря на то что фундамент экономики по-прежнему составляют наемные сотрудники (их более 91%), молодежь все активнее уходит в "свободное плавание". Если в 2024 году студенты пробовали себя в самозанятости лишь немного чаще, чем в найме, то к 2025 году разрыв стал определяющим.

Главная причина — невозможность совмещать стандартную работу с девяти до шести с парами в университете. Репетитор Анна, студентка третьего курса, признается, что для нее это единственный способ легально зарабатывать.

"В найме с таким графиком никто не возится. Это огромный плюс для портфолио, но есть и минусы: летом дохода нет, а на больничный идешь за свой счет. Это плата за свободу", — делится девушка.

Рост в семь раз за четыре года

Данные Федеральной налоговой службы (ФНС) подтверждают: это не случайный всплеск, а устойчивый тренд. За последние четыре года количество самозанятых в возрасте 18–22 лет выросло в семь раз. Еще более впечатляющие цифры среди подростков от 14 до 17 лет — их число увеличилось в 20 раз.

Самыми популярными сферами для молодежи остаются репетиторство, SMM, написание текстов, дизайн и услуги доставки. Привлекает не только график, но и простота регистрации. Студент-дизайнер Владимир отмечает, что для работы с серьезными фирмами официальный статус просто необходим. "Так спокойнее: ты чист перед государством, а налог платишь, только когда есть реальный доход", — говорит он.

Скрытые риски "свободной" жизни

Однако выход из защищенной среды найма имеет свою цену. Главной проблемой эксперты называют отсутствие социальных гарантий. Самозанятые студенты часто с завистью смотрят на знакомых из офисов, когда речь заходит об оплачиваемом отпуске. Вопросы пенсионных накоплений и трудового стажа пока кажутся молодежи далеким будущим, но специалисты предупреждают, что эта уязвимость может стать проблемой в долгосрочной перспективе.

Арсений Беленький, руководитель проекта "Самозанятость.онлайн" при Правительстве России, подчеркивает, что сегодня уже 60% студентов совмещают учебу с работой. Это на 20% больше, чем в прошлом году. По его мнению, формат подработок и самозанятости превращается из временного решения в полноценную модель профессионального развития, которая в ближайшие годы будет только укрепляться.

Шоу-бизнес в Telegram

3 марта 2026, 15:25
Фото: freepik.com
"МК"✓ Надежный источник

Собянин объявил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной

Собянин объявил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной
В самом центре Москвы стартовала активная фаза строительства уникального пешеходного маршрута, который позволит гулять по набережным километрами, не пересекая оживленные дороги. Мэр Москвы Сергей Собянин дал официальный старт строительству нового пешеходного перехода, который пройдет прямо под Малым Каменным мостом на Болотной набережной.

Московские ярмарки предлагают белковые альтернативы в Великий пост

Московские ярмарки предлагают белковые альтернативы в Великий пост
Столичные площадки подготовили для горожан специальное меню, которое поможет сохранить здоровье и бодрость во время строгих ограничений. С наступлением Великого поста многие москвичи пересматривают свой привычный рацион, отказываясь от продуктов животного происхождения.

Эксперты Freedom Holding Сorp.: ChatGPT – это инструмент аналитика, а не его замена

Эксперты Freedom Holding Сorp.: ChatGPT – это инструмент аналитика, а не его замена
Языковые модели, повсеместно внедряемые во все сферы экономической жизни, тем не менее не смогут заменить живых финансовых аналитиков, но зато станут незаменимым инструментом для повышения их экспертизы, считают в брокерском подразделении Freedom Holding Сorp. предпринимателя Тимура Турлова. Финансовые аналитики готовят отчеты и прогнозы по публичным эмитентам и целым секторам для клиентов Freedom Broker, а также выступают в СМИ как представители компании, озвучивая свои прогнозы по динамике ключевых финансовых активов и экономических показателей.

В Можайском округе Подмосковья за 2 года отремонтируют больницу, школы и благоустроят парки

В Можайском округе Подмосковья за 2 года отремонтируют больницу, школы и благоустроят парки
Масштабная стратегия развития одной из важнейших территорий Подмосковья обещает жителям не только современный медицинский центр, но и тысячи новых вакансий на крупнейших предприятиях. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Можайского городского округа Денисом Мордвинцевым, на которой обсудили планы развития территории до 2027 года.

Собянин: НКО – надежные партнеры города в заботе о москвичах

Собянин: НКО – надежные партнеры города в заботе о москвичах
Столица превратилась в огромную экосистему взаимопомощи, где тысячи организаций ежедневно решают сложнейшие задачи ради благополучия горожан. Некоммерческие организации стали для города незаменимыми партнерами.

