"Плата за свободу": почему российские студенты массово отказываются от работы в офисе

Молодые люди все чаще выбирают гибкий график и статус "сам себе начальник" вместо стабильной зарплаты, что привело к настоящему буму на рынке труда.



В России фиксируется взрывной интерес молодежи к работе на себя. Согласно данным масштабного мониторинга Высшей школы экономики, доля студентов в возрасте от 18 до 22 лет среди самозанятых и мелких предпринимателей достигла 13,5%. Это почти двукратный рост всего за один год, который сигнализирует о серьезных переменах в сознании нового поколения.

Почему офис проигрывает гибкому графику

Несмотря на то что фундамент экономики по-прежнему составляют наемные сотрудники (их более 91%), молодежь все активнее уходит в "свободное плавание". Если в 2024 году студенты пробовали себя в самозанятости лишь немного чаще, чем в найме, то к 2025 году разрыв стал определяющим.

Главная причина — невозможность совмещать стандартную работу с девяти до шести с парами в университете. Репетитор Анна, студентка третьего курса, признается, что для нее это единственный способ легально зарабатывать.

"В найме с таким графиком никто не возится. Это огромный плюс для портфолио, но есть и минусы: летом дохода нет, а на больничный идешь за свой счет. Это плата за свободу", — делится девушка.

Рост в семь раз за четыре года

Данные Федеральной налоговой службы (ФНС) подтверждают: это не случайный всплеск, а устойчивый тренд. За последние четыре года количество самозанятых в возрасте 18–22 лет выросло в семь раз. Еще более впечатляющие цифры среди подростков от 14 до 17 лет — их число увеличилось в 20 раз.

Самыми популярными сферами для молодежи остаются репетиторство, SMM, написание текстов, дизайн и услуги доставки. Привлекает не только график, но и простота регистрации. Студент-дизайнер Владимир отмечает, что для работы с серьезными фирмами официальный статус просто необходим. "Так спокойнее: ты чист перед государством, а налог платишь, только когда есть реальный доход", — говорит он.

Скрытые риски "свободной" жизни

Однако выход из защищенной среды найма имеет свою цену. Главной проблемой эксперты называют отсутствие социальных гарантий. Самозанятые студенты часто с завистью смотрят на знакомых из офисов, когда речь заходит об оплачиваемом отпуске. Вопросы пенсионных накоплений и трудового стажа пока кажутся молодежи далеким будущим, но специалисты предупреждают, что эта уязвимость может стать проблемой в долгосрочной перспективе.

Арсений Беленький, руководитель проекта "Самозанятость.онлайн" при Правительстве России, подчеркивает, что сегодня уже 60% студентов совмещают учебу с работой. Это на 20% больше, чем в прошлом году. По его мнению, формат подработок и самозанятости превращается из временного решения в полноценную модель профессионального развития, которая в ближайшие годы будет только укрепляться.